Adiado o debate sobre dois dias de teletrabalho por semana

Foi adiado o debate público no Parlamento sobre o teletrabalho. A discussão tinha sido agendada para este dia 30 de novembro na sequência de uma petição pública que reivindica dois dias de trabalho remoto por semana para todos os trabalhadores. A petição popular foi assinada por mais de 13.800 pessoas.

Numa nota divulgada no seu site, a Câmara dos Deputados indica apenas que o debate terá lugar numa data posterior, sem avançar a razão do adiamento.

A petição em causa foi lançada por Katia Litim, que defende dois dias de ‘homeoffice’ por semana para todos os trabalhadores, sejam residentes no país ou do outro lado da fronteira.

O tema do teletrabalho ganhou força durante a pandemia da covid-19, mas as opiniões dividem-se. Se, por um lado, os adeptos desta forma de trabalhar destacam as vantagens para o ambiente e para o equilíbrio entre vida pessoal e profissional; por outro, há quem alerte para o lado menos bom do trabalho a partir de casa.

Ainda no mês passado, o Conselho Económico e Social veio chamar a atenção para as consequências do teletrabalho, entre ais quais o isolamento social dos trabalhadores e o enfraquecimento da economia local.



