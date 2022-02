Diz a tradição oriental diz que o tigre é símbolo de força, coragem e superação. O horóscopo anuncia 2022 como um ano de prosperidade. Celebrações estendem-se ao planeta inteiro.

Sociedade 10 2 min.

Zodíaco

Adeus Boi, olá Tigre. Começa hoje o novo ano chinês

Ricardo J. RODRIGUES Diz a tradição oriental diz que o tigre é símbolo de força, coragem e superação. O horóscopo anuncia 2022 como um ano de prosperidade. Celebrações estendem-se ao planeta inteiro.

O novo ano lunar do zodíaco chinês arranca esta terça-feira e, mesmo que a variante Omicron do coronavírus reduza a intensidade da festa, estão previstas celebrações por todo o mundo. No Luxemburgo não há desfiles de rua, mas muitos restaurantes orientais apresentam esta noite menus especiais para dar as boas vindas a um ano que se adivinha de prosperidade.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

O tigre é o terceiro signo do zodíaco chinês e é símbolo de força, coragem e superação. Quem nasceu nos anos de 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 e 1938 provavelmente pertence a este signo e pode esperar 12 meses auspiciosos. O ano será também particularmente feliz para os nativos de boi e bode, e relativamente tranquilo para cavalos, coelhos, galos e dragões. Os nativos de rato, cobra, macaco, porco e cão podem esperar um ano mais desafiante.

Na China e em vários países asiáticos (como o Vietname ou a Coreia do Sul), a chegada do ano novo lunar costuma ser celebrada durante duas semanas. É a grande festa da cultura nacional e as comemorações estendem-se a todo o globo. Na Europa, são famosas as festas de ano novo lunar nas Chinatowns de Londres e Antuérpia e no 13° arrondissement de Paris, conhecido como o Quartier Asiatique. Em Lisboa, costuma haver um desfile com música e dança na zona do Martim Moniz e ao longo da avenida Almirante Reis.

Apesar do Ano Novo estar, na cultura ocidental, associado a uma certa pândega, para os orientais é um tempo particularmente dedicado à família. Manda a tradição que nos 15 dias da festa se visitem familiares e amigos próximos - exceto no terceiro dia do ano, porque esse é o dia mais vulnerável a discussões e os chineses usam-no normalmente para visitar os templos e para a meditação.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

A comida é uma parte importante das celebrações. Privilegiam-se os pratos de peixe e marisco para trazer boa sorte. Os pequenos pastéis cozinhados ao vapor, os dumplings, são símbolos do ouro que todos querem guardar nos bolsos durante o ano. Os pudins mostram a flexibilidade e a consistência com que se deve tratar um ano - e homenageiam as crianças e o seu crescimento saudável.

Mil milhões de pessoas estarão esta noite em todo o planeta a celebrar a chegada do Tigre. Há dias, o jornal South China Morning Post dizia que a força, coragem e superação deste animal eram "um bom auspício para um mundo cansado e cheio de vontade de ultrapassar a crise de coronavírus". Venha a festa, então.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.