O levantamento total das restrições esteve em debate no Linha Aberta desta semana.

Pandemia

Adeus à máscara em todos os locais. Nova ‘lei covid’ entra em vigor este sábado

Diana ALVES O levantamento total das restrições esteve em debate no Linha Aberta desta semana.

É um ponto de viragem no que toca à legislação criada no âmbito da pandemia da covid-19. A nova lei sobre a matéria começa a ser aplicada este sábado, pondo fim às principais restrições de luta contra o coronavírus que ainda estavam em vigor.



O texto estipula o fim do isolamento dos infetados com covid-19 e o fim do uso obrigatório da máscara nos locais onde ainda era exigida (lares de idosos e hospitais).



Leia o artigo completo na Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.