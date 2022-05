A propósito das férias que se avizinham, a associação deixa ainda dois conselhos antes de iniciar uma viagem de automóvel.

Férias

ACL alerta para falta de peças e de carros de aluguer

Susy MARTINS A propósito das férias que se avizinham, a associação deixa ainda dois conselhos antes de iniciar uma viagem de automóvel.

As férias de verão estão cada vez mais perto e esta pode não ser uma boa notícia para quem quer deslocar-se de automóvel alugado. Segundo o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), existe atualmente a falta de carros de aluguer em toda a Europa, e sobretudo em França. Outro problema é a falta de peças, em caso de avaria automóvel.

Desta forma o organismo, aconselha a reservar um veículo de aluguer atempadamente para as férias, se for o caso.



E alerta ainda os automobilistas para um seguro adaptado caso seja necessário repatriar viatura e família em caso de avaria na estrada.

Alemanha vai acabar com as autoestradas de velocidade ilimitada Ainda não há acordo em relação ao limite de velocidade que será fixado, mas o ministro do Meio Ambiente da Baixa Saxônia, Olaf Lies, é a favor dos 130 km/h, como em França.

A associação deixa ainda dois conselhos antes de iniciar uma viagem de automóvel. Antes da partida, convém controlar o nível do óleo e da água e limpar bem os para-brisas, para que a viagem se possa realizar sem grandes problemas. E verificar a pressão dos pneus e o estado dos travões antes de partir, mas nestes casos num oficina habitual ou num centro de diagnóstico do Automóvel Clube do Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.