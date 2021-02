Entre 2015 e 2019, o número de acidentes relacionados com o uso indevido do telefone durante a condução duplicou.

Acidentes por causa de uso indevido do telemóvel duplicaram nos últimos anos

Entre 2015 e 2019, o número de acidentes relacionados com o uso indevido do telefone durante a condução duplicou.

Em resposta a uma pergunta parlamentar do deputado do DP Max Hahn, o Ministro da Mobilidade, François Bausch, revelou um aumento impressionante no número de acidentes relacionados com o uso do telemóvel.



Bausch revelou o número de acidentes em que ficou realmente provado que tinha sido esta a causa, mas deixou claro que há margem para mais, uma vez que é complicado apurar as circunstâncias das ocorrências.

De acordo com o ministro, nove acidentes em 2015 estiveram relacionados com o uso do telemóvel. Já em 2019, apenas quatro anos depois, foram 18, exatamente o dobro. foram nove acidentes que estiveram diretamente ligados a esse fator.

Em 2020, apesar da pandemia de covid-19 ter reduzido drasticamente as deslocações, oito acidentes diretamente ligados ao uso de um telemóvel durante a condução e outros 19 foram causados ​​pelo uso de outro dispositivo eletrónico.



Segundo Bausch, a diversidade de aparelhos eletrónicos disponíveis causa cada vez mais distrações potencialmente perigosas. Por exemplo, os auscultadores, GPS, rádios. É neste sentido que o Governo continua a apostar nas campanhas de alerta contra comportamentos indevidos ao volante.









