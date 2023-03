O acidente rodoviário em Neudorf que, na semana passada, tirou a vida a três pessoas, reacendeu a discussão sobre a necessidade de introduzir mais zonas de baixa velocidade.

Acidente mortal em Neudorf. Solução pode ser instalar "radar à entrada das comunas"

Thomas BERTHOL O acidente rodoviário em Neudorf que, na semana passada, tirou a vida a três pessoas, reacendeu a discussão sobre a necessidade de introduzir mais zonas de baixa velocidade.

O acidente rodoviário em Neudorf que, na semana passada, tirou a vida a três pessoas, os dois ocupantes do veículo e um peão que seguia no passeio, reavivou o debate em torno da implementação de zonas de 30 km/h nas localidades.

No dia da colisão, a ecologista Laure Huberty, membro da lista encabeçada por François Benoy às eleições comunais, escreveu um tweet (entretanto apagado) em que acusou a autarquia da Cidade do Luxemburgo de "tolerar o crime rodoviário" e pediu a introdução de mais zonas com velocidade reduzida.

Esta manhã, em entrevista à RTL, o vereador da Mobilidade da capital disse que esta alteração na rua Neudorf se afigura complexa, já que "é uma estrada nacional". "Vir de uma zona fora da cidade a 90km/h, como é o caso aqui, e depois baixar a velocidade para 30km/h parece-me bastante difícil".

Em alternativa, Patrick Goldschmidt (DP) sugere "baixar a velocidade de 90 para 70km/h com [a instalação de] um radar na entrada das comunas".

O co-cabeça de lista do DP, ao lado da atual burgomestre Lydie Polfer, para as eleições municipais, já havia dito ao Virgule, na sexta-feira passada, que também é a favor de mais zonas de 30 km/h para estradas municipais.

Devem as zonas de 50km/h ser exceção?

"Para a maioria destas estradas, temos um limite de 30km/h, mas o Código da Estrada prevê 50km/h. A questão que se coloca aqui e no estrangeiro é se não deveríamos generalizar as zonas de 30km/h e fazer do limite de 50km/h a exceção na zona urbana". A capital tem atualmente um projeto para criar uma zona de 30 km/h perto da escola do Rollingergrund, segundo o vereador.

Numa entrevista ao Luxemburger Wort na semana passada, o ministro da Mobilidade, François Bausch (déi gréng), disse não ser a favor da introdução de um limite de velocidade de 30 km/h em todo o lado: "Tem de fazer sentido e o planeamento urbano tem de o permitir. Caso contrário, não se pode controlar".

A instalação de radares de trânsito não é da competência das comunas. Para o fazer, a cidade tem de obter autorização do Estado, diz Patrick Goldschmidt. "Com a presença de radares, os condutores reduzem a sua velocidade. Sou a favor de ter radares em determinados locais. Esses pontos ainda precisam de ser validados internamente, mas é o caso da entrada na zona urbana ou em vias longas onde os automobilistas tendem a conduzir mais depressa".

À margem da apresentação das duas novas extensões do elétrico, na sexta-feira, Lydie Polfer recordou que solicitou ao ministro da Mobilidade a instalação de um radar no Val de Hamm há dois anos. "Não obtivemos autorização. Enviei uma carta para o Val de Hamm e para Neudorf. Não basta ter regras, também é preciso ter controlos e sanções. Essa é a tarefa da polícia e não a nossa responsabilidade", salientou a burgomestre.

O que tem o ministro François Bausch a dizer sobre isto? "Independentemente do acidente em Neudorf, é sempre interessante ver onde podem ser colocados radares. Por exemplo, a capital pediu-me para instalar um semáforo com radar no bairro de Pulvermühl, onde está a ciclovia PC3 e onde os condutores chegam da rotunda de Iergärtchen (também chamada Robert Schaffner, em Sandweiler). Sou a favor disto porque há alguns anos havia acidentes regularmente", observou o governante.

"Estou aberto à discussão. Estou atualmente a estudar a forma de estabelecer um procedimento para que os municípios que desejem instalar um radar possam fazer o pedido, porque notei que a procura está a tornar-se mais importante", referiu. "Tudo o que vai no sentido da segurança rodoviária é sempre bem recebido por mim e abordarei isto de uma forma construtiva com os ctores envolvidos", rematou o ministro ecologista.

Neudorf, uma estrada perigosa? "Vivo em Neudorf há mais de 10 anos, e não estou admirada. Só me admira que não tenha acontecido mais cedo, as pessoas conduzem como loucas aqui na rua. Especialmente ao fim-de-semana, à noite. E a polícia luxemburguesa e a Cidade do Luxemburgo não estão a fazer nada", escreveu um utilizador no Facebook. Uma pessoa que trabalha na zona confirma que se trata de uma "estrada perigosa". Lydie Polfer (DP) explica que o município não tem uma lista de zonas perigosas: "A polícia e o Ministério da Mobilidade são informados onde ocorrem acidentes, mas nós não."

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

