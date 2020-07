O condutor do camião envolvido no acidente que matou quatro crianças na terça-feira, na RN2 em Laon, está sob custódia policial.

Acidente em França mata quatro crianças. Condutor sob custódia policial

Ana Patrícia CARDOSO

O acidente ocorreu por volta das 15h00 da passada terça-feira, na RN2, e envolveu cinco veículos, incluindo um camião, duas carrinhas e dois veículos de passageiros, de acordo com os bombeiros.



"Entre as quatro vítimas mortais, estão uma criança de 9 anos, duas de 11, e uma de 13", disse a fonte à AFP, acrescentando que "a condutora era a mãe de uma das crianças", que foi levada para o hospital com ferimentos graves.

O carro onde seguiam incendiou-se imediatamente, matando as quatro crianças a bordo. "As circunstâncias não são completamente claras, serão obviamente objeto de investigação administrativa e judicial. No entanto, parece que o carro foi atropelado por um camião vindo da direção oposta e que o mesmo veículo também foi atropelado por trás. Foi o efeito combinado destes dois choques que provocou a ignição do veículo", explicou o Ministro dos Transportes Jean-Baptiste Djebbari, que chegou ao local da tragédia no início da noite.

O condutor do camião envolvido no acidente que matou as quatro crianças está sob custódia policial, disse uma fonte policial.

