Jordy Lima está a recuperar bem e já trocou as instalações hospitalares pelo Centro Nacional de Reeducação Funcional e de Readaptação (Rehazenter), em Kirchberg.

Acidente em Cabo Verde. Jordy Lima transferido para centro de reabilitação

Henrique DE BURGO Depois de repatriado de urgência pelo Luxemburgo, Jordy Lima foi operado com sucesso numa unidade hospitalar da cidade do Luxemburgo. O jovem de origem cabo-verdiana corria perigo de paralisação depois de um grave acidente durante as férias em Cabo Verde.

As notícias parecem mais animadoras. Jordy Lima está a “recuperar bem” e já deixou as instalações hospitalares, tendo sido transferido “há poucos dias” para o Rehazenter (Centro Nacional de Reeducação Funcional e de Readaptação), em Kirchberg. “O Jordy está no Rehazenter e está a recuperar bem”, disse ao Contacto fonte próxima da família. “Jordy foi transferido há poucos dias para o Rehazenter de Kirchberg”, confirmou também, na página Facebook “Soutien à Jordy Gomes”, Domenico Laporta, conhecido dirigente luxemburguês do futsal e antigo educador de Jordy Lima, durante três anos, numa estrutura de acolhimento para jovens em Esch-sur-Alzette.

O jovem de 22 anos foi vítima de um grave acidente durante as férias em Cabo Verde, a 6 de janeiro, e corria perigo de paralisação depois de ter batido com a cabeça numa pedra durante um mergulho. O acidente teve lugar na ilha de São Vicente, quatro dias antes do seu previsto regresso ao trabalho. Valeu o repatriamento assegurado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela Caixa Mutualista Médico-Cirúrgica (CMCM na sigla francesa), que permitiu a Jordy Lima ser prontamente operado numa unidade hospitalar da capital.

Depois de o Contacto ter noticiado, na sua edição de 16 de janeiro, que a evolução de Jordy estava a ser bem-sucedida (voltando a falar e a mexer a mão direita), a informação mais recente dá agora conta de que o jovem foi transferido para a clínica de reabilitação Rehazenter, em Kirchberg, onde continua a recuperação. “Está atualmente a recuperar devagar, mas de forma segura. Precisamos de um pouco de tempo para confirmar a sua evolução, mas sabemos que está a fazer-se todo o possível para recuperar bem”, garante Laporta.

As palavras de apoio e encorajamento de familiares, amigos e anónimos parecem estar a exercer também efeito curativo. “Ele [Jordy] agradece mais uma vez todo o apoio e toda a atenção que tem recebido nos últimos dias. As mensagens foram muito preciosas para ele e certamente que o motivaram a continuar a acreditar em si próprio”, refere Domenico Laporta. O dirigente esteve na origem da mobilização nas redes sociais para obter o apoio para o repatriamento, já que Jordy Lima não tinha seguro de viagem nem meios para assegurar um voo especial de repatriamento, cujo custo pode ascender a 40 mil euros. Jordy Lima já pode receber visitas, mas Domenico Laporta faz questão de lembrar que ele precisa de descanso, “especialmente para poder enfrentar este longo e difícil período de reabilitação”.