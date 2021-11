O acidente ocorreu numa autoestrada perto da aldeia de Bosnek, a 40 quilómetros a sul de Sófia. Doze crianças seguiam a bordo.

Acidente de autocarro na Bulgária faz 45 mortos, incluindo 12 menores

O acidente terá acontecido na madrugada desta terça-feira, 23, por volta das 2h da manhã, numa estrada a sul da capital Sófia. A causa ainda está por determinar, mas as autoridades acreditam que um incêndio terá começado a bordo e o veículo acabou por se despistar e arder.

"Das vítimas, 12 eram menores de 18 anos", disse o chefe da polícia nacional Stanimir Stanev. Outros sete passageiros sobreviveram e foram levados para um hospital da capital búlgara com queimaduras graves.

Segundo a televisão búlgara bTV, o autocarro viajava de Istambul para Skopje, na Macedónia do Norte. O primeiro-ministro da Bulgária, Stefan Yanev, e o ministro do Interior, Boyko Rashkov, estiveram no local do acidente esta terça de manhã. "É uma imagem aterradora lá dentro. Nunca tinha visto nada parecido", disse Rashkov aos jornalistas. "Ninguém pode dizer ao certo quantos lá estão e quem eram. Os corpos estão gravemente queimados e têm de ser identificados um a um", acrescentou.

"Isto é uma tragédia. Não sabemos se todas as vítimas são da Macedónia do Norte, mas assumimos que sim porque o autocarro está registado no país", disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev, numa entrevista à Nova TV.



Os acidentes rodoviários acontecem frequentemente na Bulgária. De acordo com as estatísticas, 628 pessoas morreram em acidentes rodoviários em 2019, e 463 em 2020. Os acidentes são sobretudo atribuídos às más condições das estradas e ao excesso de velocidade.

