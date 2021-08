A empresa está envolvida na produção da vacina contra a covid-19 da BioNTech/Pfizer.

Alemanha. Fuga de solvente líquido em laboratório que produz vacina covid-19

Um acidente num laboratório da empresa farmacêutica alemã Rentschler terá feito pelo menos quatro funcionários feridos, que foram levados para o hospital, anunciaram as autoridades alemãs esta quarta-feira citadas pela imprensa. O incidente ocorreu em Laupheim - onde fica a sede da empresa -, no estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país.

Os quatro funcionários terão estado em contacto direto com a fuga de um solvente líquido de uma mangueira do laboratório, tendo sido transportados para o hospital, mas outros nove podem ter sido afetados. "Dos 13 empregados da equipa de produção que se encontravam no local no momento relevante, dois ainda estão atualmente sob observação médica como medida de precaução", disse a empresa citada pelo jornal alemão DW.

Um porta-voz da polícia disse que era possível que os efeitos secundários se pudessem manifestar horas mais tarde.

De acordo com uma declaração das autoridades citada pela agência noticiosa DPA, não foi necessário evacuar o edifício onde ocorreu o incidente. "Funcionários especialmente treinados da empresa recolheram mais tarde o líquido derramado e eliminaram-no devidamente", disse a polícia.

As causas do acidente estão a ser investigadas. Já na semana passada, um acidente numa instalação industrial química - onde são produzidas vacinas - na cidade ocidental de Leverkusen matou duas pessoas e deixou dezenas de feridos.

Na altura o porta-voz da empresa confirmou o incidente e garantiu que não teve qualquer impacto na produção de vacinas. "A produção de ingredientes farmacêuticos ativos para os nossos clientes continua sem interrupção, não se esperam atrasos ou interrupções", garantiu.

