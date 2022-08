As estradas com menos carros. Os restaurantes com menos clientes. As aldeias com menos gente. Só a saudade aumenta agora. Para quem fica, com os filhos em Lisboa ou no Luxemburgo, a dor é sempre grande.

Acabou agosto. Ficam as aldeias vazias e volta a saudade

Paulo FARINHA As estradas estão mais vazias, os restaurantes vão fazer menos dinheiro, as aldeias regressam ao silêncio. E a saudade volta a bater forte, porque trezentos quilómetros de distância para os filhos podem doer tanto como 1500 ou dois mil.

"Já tive agostos melhores. A pandemia deu cabo da vida a muita gente e a malta agora gasta menos. Mas só volto a pensar nisso para o ano." Carlos Pereira fala com calma atrás do balcão mas a cabeça dele está na cozinha. Vai respondendo com calma às minhas perguntas, só que, não tarda, começam a servir os jantares e ele tem de dar gás às coisas antes que a sala do restaurante As Beiras se volte a encher. Em poucos dias vai fechar para férias – e este ano para obras também – e todos os euros que entrem até lá ajudam a compensar os meses menos bons.

A 4 de setembro, próximo domingo, o toldo castanho com letras brancas vai ser recolhido e o pessoal do restaurante junto à albufeira da barragem de Santa Luzia, no Casal da Lapa, Pampilhosa da Serra, vai finalmente ter as férias que o verão do turismo não deixa. Carlos, Sandra e a filha, Alexandra, além de João, o outro empregado, vão agora descansar. Os empregados que contrataram para este verão talvez regressem no próximo.

"Ir lá ´abaixo´ [a Portugal] é uma circunstância determinante da vida portuguesa", escrevia há dias o jornalista Ricardo J. Rodrigues nesta crónica. "Tanto para os que partem dos países de emigração como para os que os recebem em casa."

Carlos ainda não fez as contas, mas talvez chegue aos cinquenta mil euros de faturação no final do mês. Longe dos oitenta mil que já conseguiu noutros agostos, desde que abriu o espaço com a mulher há 11 anos. Felizmente, ao contrário de outros negócios da região, garante que não está tão dependente do dinheiro que os emigrantes deixam. Mas não tem dúvidas: dão-lhe muito jeito aqueles 30 a 40% de clientes a mais que costuma ter nesta altura. Sobretudo porque não estão tão preocupados com o preço. Entre o cabrito, a chanfana ou o leitão, as especialidades da casa a 15 euros, ou as coisas do dia – do arroz de pato aos filetes, sardinhas ou feijoada – a 9,5 euros, claro que faz diferença. Para todos. Eu, por exemplo, ainda namorei o cabrito, mas foi o preço que me fez escolher as sardinhas. "Ninguém vem aqui esbanjar dinheiro, mas o cliente emigrante não escolhe pratos do dia. E isso ajuda-nos, claro." É fazer as contas...

Ajuda ao bolso e ajuda ao coração. O verão está a acabar e por aqui passaram a Sandra, a Célia e o João, os irmãos de Carlos emigrados na Suíça. Também vieram cá comer o Armando, o Abel e o Joaquim Quaresma, mas já abalaram para França. E o sr. Augusto Jacinto está de volta ao Luxemburgo. Este ano não teve cá a família da mulher, a América é longe e não podem vir todos os anos.

Já se fazia tarde. Carlos voltou para a cozinha para orientar os jantares. Eu voltei com a família para Idanha-a-Nova. E aqueles oitenta quilómetros em hora e meia de curvas e contracurvas, atravessando os concelhos do Fundão e de Penamacor, são um bom retrato do país interior que fica no final de agosto – e nos outros onze meses todos, honrosa exceção ao Natal e à Páscoa. Menos carros nas estradas, cada vez menos matrículas estrangeiras, muita gente sentada à porta, agora que os filhos e os netos já voltaram para as cidades grandes onde têm as vidas organizadas – seja Paris ou Marselha, Genebra ou Luxemburgo, Lisboa, Porto ou Coimbra.

É o caso de José Pina. Às três da manhã do dia 24 de agosto meteu-se no carro e arrancou de volta a Clermont-Ferrand, 14 horas de estrada para fazer os 1250 quilómetros que separam o sustento financeiro do consolo familiar.

É na cidade, 400 quilómetros a sul de Paris, que o emigrante português vive desde que os pais para lá foram em 1968, tinha ele três anos. A irmã Maria Amélia também nasceu em Portugal. Zé Tó, o mais novo, que está agora na Suíça, já veio ao mundo em França. Regressou com os pais e a irmã em 1983, mas o mais velho chamou-o de volta quando fez 18. Debaixo da asa do irmão, lá fez a vida longe.

José Pina (pai) trabalhava na Michelin, Maria José fazia limpezas, ajudava a tratar de idosos, fazia horas num talho. Regressaram ao fim de 15 anos a Proença-a-Velha, a aldeia de 150 almas no concelho de Idanha-a-Nova, mas os rapazes por lá estão. Estão eles e está parte do coração dos pais.

"Ainda o meu Zé não tinha ido embora e já eu tinha as ânsias a nascer em mim", diz Maria José com os olhos azuis da cor da bata a transformarem-se de repente num mar de saudade. Estão os dois sentados à mesa da sala de casa, rodeados de fotografias dos três filhos e da neta, aqui uma imagem de Nossa Senhora, ali um calendário, ao fundo a televisão muda vai passando as imagens do programa da manhã na TVI. Da cozinha ao lado já vai cheirando a almoço, mas não é na fome que pensam agora.

"Às vezes ainda nem sequer chegaram e eu já durmo mal com um aperto no coração só de pensar quando vão embora." E a voz de Maria José some-se outra vez num soluço. "A alegria que eles me trazem acaba rápido e quando abalam fico com um golpe grande no coração."

Zé Tó não pôde vir este verão, tem um trabalho novo e o patrão precisava dele. Talvez venha no natal. Valeu-lhes a companhia do mais velho, mas as duas semanas e meia passaram a correr. Foi à piscina, passou uns dias em casa de um amigo em Lisboa e o resto do tempo foi por aqui. Desta vez não foram a Fátima nem à Serra da Estrela. Talvez lá voltem para o ano.

"Isto fica tudo tão vazio e tão triste quando eles vão", lamenta o pai. "E sem a carreira para nos levar para algum lado, estamos tão dependentes deles", acrescenta a mãe. "Só os voltamos a ver antes do verão se houver alguma coisa com a gente, Deus queira que não." O que vale é que a filha Maria Amélia, que vive no Forte da Casa, perto de Lisboa, está mais perto se for preciso acudir com alguma coisa. Ela e os irmãos fazem parte dos trinta mil da diáspora e das cidades fora da raia que todos os anos engrossam os nove mil habitantes do concelho.

Quem está mais perto, dentro de fronteiras, chega mais depressa em caso de aflição. Mas, a verdade é esta, a saudade que bate nos que cá ficam é igual. Trezentos quilómetros podem doer tanto como 1500 ou dois mil. E o fim de agosto, no interior de Portugal, num restaurante à beira de uma praia fluvial ou nas aldeias de poucas casas habitadas e com menos transportes, é um crepúsculo económico e de melancolia que abranda no natal e na Páscoa, mas só acalma em julho do próximo ano.

