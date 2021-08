Ajuda do Luxemburgo. "Todos os dias jogavam com camisola lavada. Foi o agradecimento dos jovens e crianças de Cabo Verde"

As malas não tinham espaço para enviar tanto equipamento. Os três amigos do Luxemburgo, dois de origem portuguesa e um cabo-verdiano, estão a pensar criar uma associação para continuar a enviar material de forma contínua e para ajudar a criar campos de futebol.

As malas não tinham espaço para enviar tanto equipamento. Os três amigos do Luxemburgo, dois de origem portuguesa e um cabo-verdiano, estão a pensar criar uma associação para continuar a enviar material de forma contínua e para ajudar a criar campos de futebol.

Três amigos do Luxemburgo juntaram-se por uma boa causa e conseguiram alcançar o seu primeiro objetivo.



Depois de a Rádio Latina ter difundido, no início de julho, o projeto de distribuição de camisolas de equipas de futebol da Liga BGL a crianças das ilhas de São Vicente e Santo Antão, em Cabo Verde, Bryan Marcolino e outros dois amigos foram contactados por mais clubes e particulares. Ao todo, juntaram mais do dobro de camisolas. Como não tinham espaço para levar mais, o lusodescendente disse à Rádio Latina que o resto deverá ser distribuído no Natal.

Além de camisolas, os três amigos lusófonos que jogaram juntos nas equipas de Bertrange e Strassen distribuíram chuteiras, luvas de guarda-redes, camisolas de treino e cones, em meados do mês de julho.

O Differdange entregou também camisolas para os mais pequenos. Foto: BM

O filho de imigrantes portugueses diz que a melhor forma de agradecimento que receberam foi ver os jovens e crianças a jogar todos os dias com as camisolas lavadas numa das aldeias onde estiveram.

O relato final de Bryan Marcolino confirma as ligações conhecidas entre a ilha de Santo Antão e o Luxemburgo. A primeira comunidade cabo-verdiana a chegar ao Luxemburgo, na década de 60, terá sido precisamente de cabo-verdianos desta ilha que trabalhavam do lado da fronteira francesa.

10 Equipamento da Jeunesse de Esch. Foto: BM

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Equipamento da Jeunesse de Esch. Foto: BM Criança com camisola do Differdange. Foto: BM Jovem com camisola alternativa do Racing Luxemburgo. Foto: BM Equipamento do Racing do Luxemburgo. Foto: BM O presidente do Rosariense Clube, Orlando Delgado, agradeceu o gesto dos três amigos do Luxemburgo e ofereceu-lhes três camisolas do clube de Ribeira Grande. Foto: BM Campo de futebol de uma aldeia de Santo Antão. Foto: BM Jovem com camisola do Hostert. Foto: BM Foto: BM Jovens de uma das aldeias de Santo Antão receberam camisolas do Hostert. Foto: BM Crianças com camisolas do Differdange. Foto: BM

Depois de os três amigos terem sido agradecidos também pelo presidente do Rosariense Clube, de Ribeira Grande, Bryan tirou uma foto do dirigente e enviou-a para a mãe, no Luxemburgo. A enfermeira portuguesa acabou por descobrir que o presidente do clube era primo de uma das suas pacientes cabo-verdianas no Grão-Ducado.



Para Bryan Marcolino, esta iniciativa solidária foi "um primeiro objetivo alcançado". Futuramente, diz que está em aberto a criação de uma associação com os objetivos de "continuar a enviar equipamentos de forma regular e ajudar a criar condições, juntamente com federações, clubes ou marcas desportivas, para haver mais campos de futebol em Cabo Verde ou noutros países africanos de expressão portuguesa".



