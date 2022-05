Em 2021, 1,747 crianças, jovens e famílias contactaram a linha telefónica juvenil Kanner-Jugendtelefon: mais 149 do que no ano anterior.

Abuso e violência contra crianças geram preocupação no Luxemburgo

Franziska JÄGER Em 2021, 1,747 crianças, jovens e famílias contactaram a linha telefónica juvenil Kanner-Jugendtelefon: mais 149 do que no ano anterior.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort)

No segundo ano da pandemia, as preocupações das crianças e adolescentes não diminuíram. Vários meses de quarentena, a suspensão de desportos e outras atividades de lazer, bem como os tempos mais longos passados no seio da família sob o mesmo teto, afetaram em grande parte o bem-estar dos adolescentes.

A conclusão é do relatório anual do serviço de apoio telefónico Kanner-Jugendtelefon (KJT). Um total de 1.747 pessoas contactaram a linha do Kanner em 2021, "que é mais 149 do que no ano anterior", disse Barbara Gorges-Wagner, diretora do KJT.

"Temos visto melhorias em todos os nossos serviços exceto no nosso serviço mais antigo, o serviço de apoio telefónico Kanner", acrescentou Gorges-Wagner. O KJT existe há 30 anos e, além do serviço telefónico sob o número 116 111, oferece também outra ajuda, por exemplo através de conversas de chat ou aconselhamento por correio.

"Na linha 116 111 tivemos 480 contactos, todos caracterizados por conversas de alta intensidade", afirmou a diretora. A linha de ajuda, que já tinha registado mais de um terço das consultas em 2019, aumentou novamente. Através do serviço telefónico, 384 jovens foram aconselhados.

O chat recebeu o contacto de 63 jovens, "o que é espantoso considerando que só começou em maio de 2020 e só está aberto às terças-feiras à noite, das 18 às 21 horas", apontou Gorges-Wagner. Devido ao elevado número de acessos, está previsto aumentar a oferta para duas tardes no futuro.

Pandemia intensifica os problemas das crianças

Os telefonemas dos pais foram também "muito recebidos". Ao todo, 175 pais, mães ou mesmo avós tinham contactado o telefone com perguntas e preocupações, por exemplo, porque as crianças se reservaram cada vez mais durante a pandemia e os pais perderam alguma ligação com elas. Mas também "as questões clássicas de demarcação" entre crianças e pais, que já prevaleciam antes da pandemia - "Quando é que o meu filho tem de estar em casa, o mais tardar?" - tinham surgido.

Entretanto, a Bee Secure Helpline - aconselhamento gratuito por telefone - confirmou a sua tendência ascendente. Através desta linha de apoio, 695 pessoas pediram ajuda, em comparação com 473 em 2020. Além disso, 307 perguntas foram respondidas por escrito.

"Os nossos números mostram que a prolongada crise causada pela pandemia teve um impacto no bem-estar das famílias, crianças e jovens", concluiu Gorges-Wagner. "A psique humana, especialmente das pessoas mais jovens, foi desafiada, o que se reflete em ansiedade, tristeza, depressão e impotência avassaladoras, como mostram as conversas e os números". Problemas duradouros em crianças com problemas de saúde mental, por exemplo, foram exacerbados pela pandemia.

Crianças com pensamentos suicidas

Um aumento preocupante do número de conversas foi percetível na área do abuso e da violência. Enquanto em 2020 havia 74 jovens em busca de contacto, este número subiu para 91 em 2021. "É preocupante, 106 jovens contactaram-nos por causa de pensamentos suicidas".

"Encorajamos explicitamente os jovens a recorrer a nós quando estão em crise, os nossos conselheiros estão lá para eles", apelou o diretora do Kanner, acrescentando: "Quando alguém está em má situação, muitas vezes não vê uma alternativa no início. Mas através da nossa visão do exterior, abrem-se novas perspectivas durante a conversa".

O aconselhamento é anónimo e confidencial. Oitenta conselheiros voluntários estão atualmente a prestar assistência e as pessoas interessadas continuam a ser bem-vindas. A formação para novos conselheiros voluntários começa em setembro.

Linha direta para jovens Em caso de problemas e crises, as crianças e adolescentes podem ligar para a linha direta de apoio Kanner de forma anónima e gratuita através do 116 111. Todas as terças-feiras à noite, isto também é possível através da Internet, por meio de aconselhamento por chat. Os conselheiros podem ser contactados em linha para conversações entre as 18 e as 21 horas.

