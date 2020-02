Uma equipa de cientistas norte-americanos anunciou recentemente a criação do primeiro "robô vivo" a partir de células de rã. "Nunca existiu nada assim na Terra", dizem.

Abram alas para os ‘xenobots’

Catarina OSÓRIO

Será um dente? Errado. Trata-se de um 'xenobot', a primeira "máquina biológica" alguma vez criada. Os robôs que se assemelham a organismos vivos, sejam animais ou humanos, poderão estar mais próximos da realidade. Apesar de a criação de máquinas com funções 'humanas' não ser propriamente uma novidade, estes novos 'seres' têm uma particularidade inédita: foram criados a partir de células estaminais de embriões de uma rã-de-unhas-africana, da espécie xenopus laevis. Daí a designação 'xenobots': xenopus + robôs).

O feito foi conseguido por uma equipa de cientistas das universidades de Vermont, Tufts e Harvard, nos EUA. Pela primeira vez conseguiu-se "criar por completo máquinas biológicas do nada", congratulam-se Douglas Blackiston e Sam Kriegman, que lideraram o estudo, numa página da internet criada para esclarecer as várias questões dos jornalistas.

"Estas são novas formas de vida. Nunca existiu nada assim na Terra", complementa Michael Levin, da Universidade de Tufts, outro dos investigadores envolvidos no estudo.

Conseguem mover-se, pegar em objetos e trabalhar em grupo

Através das células de rãs a equipa criou "organismos programáveis" que conseguiram mover-se em direção a um alvo, pegar em coisas ou mesmo curar-se após se terem magoado. Mas que tamanho têm estas 'criaturas'? Para já não passam de seres milimétricos, com menos de um milímetro, escrevem na investigação, publicada recentemente na revista académica "Proceedings of the National Academy of Sciences".



Os 'xenobots' foram criadas através por um "algoritmo evolutivo" com a ajuda de um supercomputador no Centro de Computação Avançada de Vermont. O programa gerou várias configurações 3D entre 500 a 1000 células de pele e coração. Cada uma destas configurações foi depois testada em ambiente virtual, para perceber o quão longe se conseguiam mover consoante o bater das células do coração.

Através de um algoritmo, os cientistas geraram várias configurações 3D dos 'xenobots' que foram depois testados em ambiente virtual. Foto: Douglas Blackiston e Sam Kriegman

As células foram depois agregadas, dando origem a organismos reconfiguráveis com capacidades regenerativas. Apesar de "não possuírem cérebro nem se conseguirem reproduzir conseguem comportar-se de forma funcional", referem os investigadores.

Nos testes em laboratório, alguns destes organismos conseguiram mover-se em linha reta durante dias ou semanas ou deslocar-se em pequenos círculos em recipientes de água criados para o efeito. Outros formaram pequenos grupos ou conseguiram mesmo mover objetos.

As aplicações desta tecnologia poderiam estender-se à biomedicina e robótica. Por exemplo, poderiam ser utilizados para administrar medicamentos localmente dentro do corpo de pacientes. Ou mesmo "ajudar na recuperação ambiental", salientam os cientistas.

As "máquinas biológicas" conseguiram formar grupos, exibindo um comportamento semelhante aos seres vivos. Foto: Douglas Blackiston e Sam Kriegman

'Xenobots' mais amigos do ambiente

Uma das principais vantagens dos 'xenobots' em relação à tecnologia já existente é que são "totalmente biodegradáveis" dizem Douglas Blackiston e Sam Kriegman. "A maioria das tecnologias são feitas de aço, betão químicos e plásticos, que se degradam com o passar do tempo e que podem trazer danos ecológicos e efeitos nocivos para a saúde", explicam.

Neste aspeto, os 'xenobots' ganham clara vantagem face aos já existentes micro-robôs. Estes últimos, feitos na maioria das vezes de metal ou plástico "podem ser prejudiciais para os órgãos humanos", argumentam os cientistas, sobre a eventual possibilidade de serem utilizados para administrar medicamentos em pacientes.

"Seria pertinente criar tecnologias através de materiais auto-renováveis e biocompatíveis", dizem. Outra das vantagens é a capacidade regenerativa, algo que não acontece com as máquinas atuais. "Cortámos o robô em metade e ele regenerou-se sozinho e continuou a mover-se. E isto é algo que as máquinas tipicamente não fazem", salientam.

Na experiência, os "organismos programáveis" tinham energia suficiente para se manterem vivos até dez dias, antes de tombarem, isto é 'morrerem'. "Quando completam uma tarefa após sete dias, são apenas células mortas", completam.

"O medo não é descabido"

Como em todas as tecnologias, a criação de "organismos programáveis" levanta várias questões éticas. "O medo desta tecnologia não é descabido", assume, portanto, a equipa. Apesar de não possuírem capacidades reprodutivas, os investigadores estão cientes que uma descoberta destas pode ter "consequências involuntárias". Os organismos "podem evoluir de forma descontrolada", ou a inteligência artificial utilizada no seu design pode ser utilizada para "fins maliciosos". "Mas de momento ainda é difícil de ver como a inteligência artificial poderia criar organismos com fins maliciosos de forma mais fácil que um biólogo talentoso mal-intencionado", contrapõem.

A melhor forma de agir nestas experiências é a "verificação humana", defendem, reforçando a necessidade de leis que regulem a utilização destas tecnologias.