Na resolução votada quinta-feira a maioria dos eurodeputados pediu para incluir o direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais. Na UE, a lei é uma manta de retalhos, com o caso extremo de Malta, onde a gravidez nunca pode ser interrompida, mesmo em caso de perigo de vida para a mãe.

Aborto legal em toda a Europa? Sim, pode ser possível

A resolução passou com 324 votos a favor, 155 contra e 38 abstenções, mostrando que o direito das mulheres a prosseguir a gravidez só quando o desejam não é um dado adquirido no espectro político da União. E é um assunto tão controverso que quase determinou a não eleição da atual presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, que passou no inquérito para suceder ao então falecido David Sassoli, no início de 2022. Mas com uma dúvida que quase determinou a sua exclusão.

Metsola teve que prometer que embora não fosse pessoalmente a favor da interrupção voluntária da gravidez, iria acolher a vontade expressa da maioria do PE. No Estado ilha a meio do Mediterrâneo, onde Metsola nasceu, as declarações públicas de apoio ao aborto são consideradas suicídio político. Malta é o único país da UE - e dos poucos países no mundo - em que o aborto é totalmente proibido, incluindo como procedimento médico para salvar a vida para a mãe.

Impedir a onda anti-aborto de chegar à Europa

“O Parlamento Europeu ergueu-se em defesa de todas as mulheres ao enviar uma mensagem forte que irá ecoar em todo o mundo”, referiu numa declaração escrita a eurodeputada Susana Solís Pérez, do grupo político Renew Europe (liderado pelo partido de Macron). “O aborto seguro e legal é um direito fundamental e, como tal, deve ser incluído na nossa Carta”. A Carta dos Direitos Fundamentais tem valor de tratado e por isso obriga todos os países membros a ter leis em acordo com esses valores. A Carta dos Valores Fundamentais tornou-se legalmente obrigatória com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 2009.

Por isso a inclusão do direito ao aborto teria efeitos imediatos na legislação muito díspar nos países da UE. O texto cita o caso extremo de Malta – onde o aborto é ilegal em qualquer circunstância - mas cita também uma proibição de facto na Polónia e que a interrupção da gravidez nas primeiras semanas por motivos médicos não é possível na Eslováquia e na Hungria. O direito ao aborto está também a ser minado em vários países, como é o caso da Itália ou da Croácia.

O assunto entrou na agenda da sessão plenária do Parlamento Europeu esta semana em Estrasburgo graças à pressão de várias eurodeputadas e como medida preventiva. A espanhola líder dos Socialistas &Democratas, Iratxe García, disse recear que a recente decisão do Tribunal em Washingto de anular a lei Roe v.Wade, com quase 50 anos, poderia ser o princípio de uma onda também na Europa de reversão de direitos adquiridos. Há aliás ligações entre os grupos chamados pró-vida nos EUA e lóbis europeus, ligados a partidos conservadores, de extrema-direita ou às fações mais tradicionais da Igreja Católica que acreditam que há a agora uma janela de oportunidade.

A recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça norte-americano de rever a decisão de 1973 Roe v Wade que garantia o direito constitucional ao aborto, causou ondas de choque também deste lado do Atlântico onde a legislação europeia não protege uma mulher polaca, maltesa ou portuguesa da mesma maneira.

“Os direitos sexuais e a saúde reprodutiva estão ameaçados em todo o lado, não apenas nos EUA”, escreveu a eurodeputada dos Verdes Tilly Metz. “ E não suporto que a saúde sexual seja hoje recusada na União. Isto é insuportável e temos que mudar as coisas”.

A inclusão dos direitos reprodutivos da Carta dos Direitos Fundamentais terá no entanto que passar por uma discussão no Conselho Europeu e ter um voto por unanimidade. Um processo que neste momento encontraria os votos contra dos líderes conservadores de países como a Hungria ou a Polónia.

Mas a alteração da Carta não é a única maneira de fazer avança os direitos reprodutivos das mulheres na UE. O relator da resolução aprovada, Pedrag Matic, salientou que “no texto adotado, pedimos claramente aos Estados-membros que assegurem o direito universal à saúde sexual e reprodutiva (SSR) e demonstrámos que o Parlamento Europeu tem força para lutar contra os que se opõem os direitos humanos básicos. Educação sexual, acesso a contracetivos e tratamentos de fertilidade bem como ao aborto constituem componentes essenciais do direito à SSR. Este é um passo importante para assegurar que todos os cidadãos europeus têm acesso e que ninguém fique para trás ao exercer os seus direitos”.

Uma União, direitos muito diferentes

Embora a União Europeia seja à primeira vista um bloco onde imperam posições liberais sobre o aborto, um olhar mais de perto permite ver que há uma variedade enorme de realidades. A maioria dos países da EU permite a interrupção voluntária da gravidez (IVG) no primeiro trimestre de gravidez. No Luxemburgo a IVG é possível até às 12 semanas e em Portugal até às 10. A Suécia permite a interrupção legal e com acompanhamento médico até às 18 semanas de gravidez. Os países do Leste e da Europa do Sul são onde o direito ao aborto ainda decorre entre batalhas legais, avanços e recuos e situações no terreno que tornam às vezes difícil um acesso que em teoria é garantido. Por exemplo, em Itália uma grande percentagem de médicos declara-se objetor de consciência.

Em 2020, um tribunal polaco emitiu um acórdão segundo o qual uma gravidez não pode ser terminada em caso de malformações do feto. As únicas IVG autorizadas são em casos de violação, incesto ou quando a vida da mãe está em perigo. Mas no final de 2021 uma mulher polaca morreu por após ter perdido o líquido amniótico, e o médico se ter recusado a atuar enquanto o coração do feto não parasse. A mulher entrou em choque séptico e morreu menos de 24 horas após ter entrado no hospital.

Está grávida? Corre perigo de vida em Malta

Também um caso recente em Malta, relatado pelo jornal Guardian, evidenciou como é perigosa uma gravidez que corre mal em países com leis rígidas anti-aborto. A norte-americana Andrea Prudente encontrava-se de férias em Malta com o namorado e com 16 semanas de gravidez começou a sofrer complicações tendo sido alertada que o feto já não era viável. Mas, de acordo com as rígidas leis do país, mesmo que a vida da mãe esteja em risco, os médicos só podem intervir quando o coração do feto parar de bater.

O hospital ofereceu-se para lhe apresentar um consultor de luto – pela perda iminente da filha – mas ao mesmo tempo recusando-se a retirar o feto que estava a provocar à mãe risco de septicemia. Ao fim de duas semanas, o casal finalmente conseguiu que um helicóptero os resgatasse de Malta para Espanha, onde a intervenção foi finalmente feita.

Andrea disse ao Guardian que se considera extremamente sortuda por ter feito um seguro de saúde que permitiu ser transportada por via aérea para uma clínica segura em Maiorca. Curiosamente, no dia da evacuação, o Supremo Tribunal dos EUA revogou o direito constitucional ao aborto, no país de onde Andrea Prudente é originária.

Após o caso Prudente, 135 médicos malteses assinaram uma petição a pedir a revisão da proibição do aborto em casos de vida ou de morte. Os médicos dizem que por causa da lei estão de mãos atadas em situações como o da norte-americana em que há um risco real de morte para a mãe e é impossível salvar o feto.

As leis anti-aborto de Malta datam de 1850 e as mulheres incorrem em penas de três anos de prisão e os médicos em penas que vão até aos quatro anos de precisão efetiva e perdem o direito a exercer medicina. E embora Malta se tenha tornado membro da União Europeia em 2003, nada mudou deste então.

Depois de já estarem em segurança em Maiorca e após terem feito o luto da filha nado-morta, Jay Weeldreyer, namorado de Andrea Prudente que viveu o drama, avisou: “Se conhece uma mulher, se ama uma mulher, ou se é uma mulher – não vá a Malta”.

