Apoios

Abono de família poderá aumentar este mês

O escalão de indexação dos salários vai ser aplicado "retroativamente na reindexação do abono de família", segundo anunciou Xavier Bettel.

O abono de família deverá aumentar já a partir deste mês com a reintrodução do índice de indexação para esta prestação social.

Segundo anunciou o primeiro Xavier Bettel, no discurso do Estado da Nação da última terça-feira, o abono de família, que está congelado nos 265 euros por criança, vai beneficiar do índice de indexação aplicado aos salários no Luxemburgo desde 1 de outubro de 2021, equivalente a 2,5%.

Déi Lénk reivindica indexação do abono de família com efeitos retroativos A perda do poder de compra das famílias com crianças a cargo vai ficar mais acentuada, denuncia o déi Lénk.

Assim, afirmou Bettel, "o Governo aplicará este escalão de índice retroativamente na reindexação do abono de família", apesar de estar previsto que reindexação só entrasse em vigor em janeiro de 2022.

Não há ainda uma data precisa para o pagamento do valor do abono já com a indexação. O Fundo para o Futuro das Crianças (Zukunftskeess) escreve no seu site que "tomou nota do aumento do índice a partir de 1 de outubro de 2021, bem como do anúncio do Governo de indexar o valor do abono de família a partir de 1 de outubro de 2021", no entanto, lembra que, "a indexação do valor do abono de família só poderá ocorrer após a alteração estatutária do Código da Previdência Social, Livro IV". Ou seja, e tal como foi referido pelo primeiro-ministro, no discurso do Estado da Nação, "assim que as alterações legais necessárias forem feitas, o valor do abono de família será aumentado retroativamente a partir de 1 de outubro de 2021 e os valores adicionais resultantes desses ajustes serão pagos automaticamente".

Segundo a RTL, esta sexta-feira de manhã, o Fundo para o Futuro das Crianças esclareceu que a indexação e a retroatividade dizem respeito "apenas ao subsídio familiar e ao aumento da idade, mas tudo depende do texto que será adotado pela Câmara dos Deputados".

O aumento que deverá fazer o abono aumentar para 271,625 euros é, refere a estação, muito inferior ao calculado pela OGBL e LCGB, que reivindicam um aumento do montante para 285 euros.





