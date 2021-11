O crime terá sido cometido durante uma festa no palácio presidencial onde Emmanuel Macron discursou. Vítima e suspeito são ambos militares.

Aberta investigação sobre alegada violação de soldado no Palácio do Eliseu

AFP

A alegada violação terá ocorrido a 1 de julho de 2021 nas instalações dos militares que prestam serviço no Palácio do Eliseu, à margem de uma festa de despedida de três antigos trabalhadores do palácio. O presidente francês, Emmanuel Macron, esteve na festa e discursou ao início da noite em que o crime terá acontecido.

O jornal francês "Libération" revelou o caso e adiantou que "uma jovem militar, que estava na festa de despedida [dos antigos trabalhadores], disse ter sido vítima de violência sexual por parte de um homem, também militar.

De acordo com a mesma fonte, a investigação continua e o militar já foi ouvido pelo juiz de instrução, tendo recebido o estatuto de "testemunha assistente", uma figura que não existe na lei portuguesa e em que uma pessoa é alvo de investigação judicial mas não está diretamente acusada de um crime. É uma situação menos incriminatória do que a de arguido.

"Os dois militares estão colocados no corpo de militares do Estado-Maior, trabalhando juntos no dia a dia", refere ainda o "Libération".

O Palácio do Eliseu disse à AFP que "nunca" comenta os "processos judiciais em curso", especificando que, em relação a este caso, "assim que os factos chegaram ao conhecimento das autoridades, foram imediatamente tomadas medidas: a audição, o apoio e o acompanhamento da vítima, além da transferência imediata do acusado para longe do Eliseu".

O Ministério das Forças Armadas francês não quis comentar.

