Hoje há chuva de estrelas cadentes, mas ninguém assomou à janela aqui na rua para olhar o céu. O rasto brilhante faz dos meteoritos estrelas graciosas e magnéticas. Só o impacto, a paragem súbita, espalha a destruição. A velocidade esconde muita coisa. Este confinamento é diferente do anterior: a massa primordial não leveda e cresce, definha e sequestra-nos para um lugar de paragem que nos torna grotescos. Os arco-íris vigilantes nas vidraças perderam as cores do vai ficar tudo bem e são corpos descarnados, tilintando um esqueleto de esperança. As conversas nas varandas silenciaram-se, os vasos vizinhos morrem na aridez da nossa indiferença. Que gesto sobre-humano o de esticar o regador para lá do parapeito do nosso território. A velocidade esconde muita coisa. Agora, evadidos dos ritmos, ganhámos um balanço interno que nos testa e nos apavora. Deixámos de estar em movimento, para estarmos em ebulição; deixámos de ensaiar distanciamentos de observação, para galvanizarmos alucinações; deixámos de ter esperança para termos, sobretudo, medo.

As rotinas que nos sequestravam, a fornalha dos dias alimentada pela lista de tarefas, talvez garantissem a nossa civilidade. A velocidade esconde muita coisa. Partículas de ferro, níquel, no caso dos meteoritos. Estremecimentos, gotas de suor, sangue fervente, um gesto em contrapelo, no nosso caso. A estatueta milenar de um buda, descoberta por uma expedição nazi ao Tibete em 1938, foi esculpida num meteorito. A estátua, designada "Homem de Ferro", pesa mais de dez quilos, mas não tem mais de 24 centímetros de altura. A pandemia deu-nos peso sem nos conferir volume, presentes em nós como chumbo, somos balas perfeitas de alta densidade na direção do outro.

A velocidade esconde-nos muita coisa e ele era belo à sombra do quotidiano. O rodado da mala no soalho do quarto, chegado do aeroporto no primeiro voo, era o som eletrizante que antecipava o sexo. O segundo orgasmo, já depois do despertador tocar, apressava-nos a rotina da manhã. A caminho da escola, o Miguel, no retrovisor, montava o cubo mágico que lhe trouxera da última viagem, eu descobria no pulso o cheiro da cama que o banho não lavara. Inspirava-o como lugar de retorno. À noite, olhava-o sempre com espanto, com o sobressalto que as rolhas têm quando saltam do gargalo das garrafas. Era possível amar mais do que o amava? Zangava-me quando o via retirar o porta-fatos, novamente, do armário, acomodar as camisas na mala, sentia que saía no primeiro intervalo da récita para uma nova viagem.

Mas a velocidade esconde-nos muita coisa e chegou a pandemia. A mala, por desfazer, ficou aos pés da cama, houve problemas no trabalho, as vendas caíram, e, sobretudo, o fotograma parado das nossas vidas não lhe agradava por qualquer razão. Pequenas coisas, no início: o pó acumulado nas molduras dos quadros mais altos, um rumorejo do autoclismo que não o deixava dormir, os brinquedos do Miguel entalados entre as almofadas do sofá, comandos sem pilhas, os DVD que nunca casavam com as caixas, compras feitas sem método. A intenção latente nas queixas magoava-me. Culpava-me pelas imperfeições; e eu, a pouco e pouco, passei a agir como culpada. Ele, talvez pressentindo em mim as hormonas da presa, a pouco e pouco, passou a agir como esbirro.

As pequenas coisas tornaram-se pequenas humilhações: o prato, à refeição, atirado para o chão – 'não sabes pôr sal na comida?'; uma camisa de seda rasgada em dois antes do Zoom – 'é uma reunião ou um date?'; o pulso agrilhoado num esticão – 'a mim não me viras as costas!'. Na televisão, diziam que o vírus não infetava, que essa era competência do hospedeiro. O contacto com outro organismo vivo seria vinculativo para a propagação da peste. Passar-se-ia o mesmo com ele? Comigo? A minha presença tornara-o a bala perfeita. A ele, que era belo à sombra do quotidiano.

(O número de telefone de apoio às vítimas de violência doméstica no Luxemburgo é o 2060 1060, das 12:00 às 20:00. Saiba mais aqui.)

