O relatório publicado esta segunda-feira pela agência europeia ECDC está repleto de incertezas quanto ao efeito da super transmissível XBB.1.5.

Sociedade 2 min.

Covid-19

A variante norte-americana da Omicron vai atacar a UE, mas não para já

Telma MIGUEL O relatório publicado esta segunda-feira pela agência europeia ECDC está repleto de incertezas quanto ao efeito da super transmissível XBB.1.5 que está a assolar a América. Mas diz que a Europa vai ter tempo para se preparar.

No passado dia 4 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou o vírus da subvariante da Omicron, o XBB.1.5, que está a explodir na América, como o mais transmissível até à data entre todas as estirpes e variantes conhecidas do SARS-CoV-2.



Esta segunda-feira, a agência da União Europeia de Controlo e Prevenção de Doenças Infeciosas, ECDC (na sigla em inglês), pronunciou-se sobre a subvariante que está a causar uma preocupação moderada nas autoridades.

Luxemburgo reforça controlo de passageiros que chegam da China As novas regras de vigilância epidemiológica a passageiros oriundos da China passam a estar em vigor já na próxima segunda-feira, 9.

Segundo o ECDC, “há o risco de esta variante poder vir a provocar um aumento do número de casos de covid-19 na União Europeia e na Área Económica Europeia (UE/AEE), mas não durante este mês, uma vez que a variante está atualmente presente num nível muito baixo na EU/EEA”.

No entanto, o próprio comunicado do ECDC reconhece que no atual estado de desconhecimento da taxa de crescimento da XBB.1.5, também referido popularmente como Kraken, “esta avaliação está associada a um alto grau de incerteza”.

A XBB.1.5 é agora prevalecente nos EUA, mas também já foi detetada pelo laboratório internacional GISAID em Portugal, Espanha, Alemanha, no Reino Unido, na Áustria, República Checa, Islândia, Irlanda, Países Baixos, Roménia, Eslovénia e Suécia.

Nos países da UE/AEE (ou seja, um total de 32 países, que inclui os 27 da União Europeia, mais o Reino Unido, a Islândia, a Suíça, a Noruega e o Lichtenstein) a proporção da subvariante entre todos os casos registados “é inferior a 2.5% nas últimas duas semanas de 2022”.

Muitas incógnitas

Na passada quarta-feira, a responsável técnica da OMS Maria van Kerkhove salientou que esta agência da ONU estava preocupada com a rapidez com que a subvariante estava a impor-se às outras. Nos EUA, em poucas semanas, passou de 4 a 40 por cento dos casos.

Nova subvariante da Omicron é a mais transmissível detetada até agora Subvariante XBB.1.5 da variante Omicron do SARS-CoV-2 resulta de uma recombinação de duas sublinhagens BA.2 e já foi detetada em 29 países.

Mas, segundo o comunicado da agência ECDC europeia, o “rápido crescimento nos EUA não significa necessariamente que se torne dominante na UE/AEE, uma vez que durante a pandemia foram detetadas diferenças significativas na circulação entre a América do Norte e a Europa”.

Quanto à gravidade da doença provocada pela subvariante da nossa já conhecida Omicron, o ECDC refere que “atualmente não há informação suficiente para avaliar a severidade da infeção associada à variante”.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.