A queda de um húngaro

Telma MIGUEL A história de József Szájer, do ultra-conservador Fidesz, redator da Constituição de 2012 que discrimina homossexuais no acesso a direitos civis, apanhado numa orgia gay em pleno confinamento na Bélgica. E de como Orbán o deixou cair.

Na madrugada de 28 de novembro, a polícia irrompe por um apartamento situado sobre o bar Le Detour, a poucos metros da Grand Place, em Bruxelas. Dentro do apartamento estavam 25 homens, segundo o relato da polícia, nus e, entre eles, vários diplomatas e um eurodeputado húngaro. O caso daria apenas um pequeno escândalo, por os participantes na orgia estarem a violar ostensivamente as regras estritas anti-covid na Bélgica que obrigam ao recolher obrigatório e ao distanciamento social.

Mas à medida que os pormenores memoráveis foram sendo conhecidos, ao longo da semana, percebeu-se que a festa privada ilegal tocava o centro do Governo em Budapeste. E mostrava os contornos tortuosos do partido ultra-conservador húngaro no poder há uma década, o Fidesz . E, como aproveitou a oposição do Mouvement para denunciar, o escândalo ilustra a corrupção moral da elite no poder.

"Mas nem tínhamos cuecas!"

É uma história com todos os ingredientes para dar um filme, dos muitos ângulos que se decida apreciá-la. Basta começar pela identificação do local da ação. O apartamento situado sobre um dos vários bares gay da zona é um local habitual de orgias, segundo esclareceu o seu proprietário, mas, ao contrário do que seria de esperar não tem nada de recôndito, ou isolado. Numa esquina a dois passos da mais famosa praça da capital belga, o prédio arruinado dá diretamente para o comissariado central da polícia de Bruxelas.

O relato oficial refere que houve uma queixa que desencadeou a intervenção, mas não é difícil imaginar que bastava algum dos agentes sair para fumar um cigarro para dar conta de atividade suspeita, em pleno recolher obrigatório, no primeiro andar sobre o Le Detour.

O apartamento no primeiro andar fica em frente do comissariado de polícia. Foto: Telma Miguel

Toda a rua du Marché au Charbon serve de parque de estacionamento aos carros da polícia. Faz parte da cartilha da clandestinidade, se queres fazer algo de ilícito, fá-lo nas barbas do inimigo. Mas na orgia ilegal, o tiro saiu pela culatra. O organizador da festa, que descreveu o desenrolar dos acontecimentos ao jornal Het Laatste Nieuws, refere: "De repente, um monte de polícias estava na minha sala a gritar 'bilhete de identidade, imediatamente'. Mas nós nem tínhamos cuecas! Como é que íamos mostrar os documentos?", conta David Manzheley, de 29 anos, o estudante de doutoramento que organiza orgias no seu apartamento várias vezes por ano.

A falta de documentos de identificação "enfureceu ainda mais os polícias. Foram muito agressivos e disseram coisas horríveis sobre os gays", conta Manzheley, que revelou que vai apresentar queixa contra os agentes, uma dezena, que agiram "como a Gestapo", irrompendo sem "mandato nem papéis" e tecendo comentários homofóbicos contra os convidados.

Ao jornal de língua neerlandesa, Manzheley disse que não conhecia o eurodeputado húngaro e explicou como organiza as festas: "Convido uns amigos, que trazem outros e divertimo-nos juntos. Falamos, bebemos – como num bar. A única diferença é que temos também relações sexuais. E não vejo mal nisso. Somos todos adultos, e há consentimento mútuo", explica. Quanto à ilegalidade da festa em face das restrições impostas na Bélgica, salienta que tomou todas as precauções e todos os convidados já tinham tido covid-19. "Convidei dez amigos que podiam trazer mais pessoas numa condição: todos os participantes teriam que já ter tido coronavírus e não deviam apresentar nenhum sintoma. E tinha confiança que nenhum dos meus amigos iria mentir. Havia dois enfermeiros presentes, e também eles acharam que não havia perigo".

Descida pelo cano

Segundo o relato da polícia, um eurodeputado tentou, na madrugada de sexta para sábado dia 28, escapar por uma janela, quando os agentes irromperam por uma festa privada de sexo e droga, e acabaria por magoar-se na queda e ser detido. Um comunicado da procuradoria pública, divulgado mais tarde, esclarece que foi um transeunte que deu conta que um homem estava a descer do primeiro andar onde uma festa decorria, agarrando-se ao cano de esgoto e tendo ficado com as mãos ensanguentadas. Na altura, de acordo com o depoimento da procuradoria belga, "o homem não pôde apresentar nenhuns documentos de identificação. Foi acompanhado a casa pela polícia onde foi identificado como S.J. (1961) através do seu passaporte diplomático". Na mochila estariam pastilhas de ecstasy, que o político negou pertencerem-lhe. Alguns testemunhos referem que o eurodeputado terá invocado imunidade parlamentar. Que não lhe foi concedida.

"Uma forte luta interna"

Nos dias que se seguiram, e quando a identidade do eurodeputado húngaro não tinha sido confirmada, havia uma enorme especulação no Twitter de que se trataria de József Szájer, um político sénior, de 59 anos, próximo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. A origem dos rumores deve-se ao facto de, no domingo (precisamente um dia depois dos acontecimentos), Szájer ter enviado um pedido formal de demissão – com efeito a 31 de dezembro – das suas funções de eurodeputado ao presidente do Parlamento Europeu. Na carta endereçada a David Sassoli, o húngaro explicou que a sua decisão "marcava um longo período de reflexão" no qual vinha a sentir "uma forte luta interna", provocada pela sua atividade política. Referiu ainda que iria passar a dedicar-se a atividades intelectuais.

Dois dias depois (na terça-feira, dia 1) – e quando a história já tinha sido divulgada por todos os jornais belgas e muitos internacionais e era já impossível de controlar- József Szájer, membro destacado do Fidesz, reconheceu que estava "presente" na "festa privada", em violação das regras anti-covid em vigor na Bélgica que proíbem ajuntamentos de qualquer tipo.

Na declaração que produziu na terça-feira da semana passada, Szájer contou que foi "admoestado" pelos polícias que o acompanharam a casa e declarou estar "profundamente arrependido" por ter quebrado as restrições anti-covid na Bélgica. "Foi irresponsável da minha parte. Estou preparado para pagar a multa respetiva", disse, que, de acordo com a lei, é de 250 euros. A Bélgica tem em vigor um regime estrito que limita os contactos sociais dentro de portas a uma pessoa. E só ao ar livre pode haver ajuntamentos, mas apenas de quatro pessoas.

A constituição escrita num iPad

Szájer é um dos membros fundadores do partido populista da extrema-direita no poder na Hungria, o Fidész, e muito próximo de Viktor Orbán. Fez parte da equipa de três legisladores que redigiu a constituição húngara de 2012.

Conta-se que uma boa parte do texto escreveu-o num iPad, a bordo do comboio rápido Thalys, na viagem mensal que os eurodeputados fazem entre Bruxelas e a sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo. A nova constituição húngara, com o rótulo de "uma constituição para o século XXI", entrou em vigor a 1 de janeiro de 2012 e restringe o casamento a casais heterossexuais e não oferece garantias anti discriminatórias à comunidade LGBTQ+.

Um dos artigos refere que "a Hungria protege a instituição do casamento entre homem e mulher, uma relação matrimonial voluntariamente estabelecida, bem como a família como a base da sobrevivência da nação". O texto sujeita-se ainda à retórica cristã logo no preâmbulo onde está inscrito o lema "Deus abençoe os húngaros".

Um dos aspetos polémicos da nova lei fundamental húngara é o direito concedido aos pais de votar em nome dos filhos menores de idade, o que por alguns críticos é considerado uma violação dos direitos fundamentais da declaração das Nações Unidas. Em 2011, em entrevista ao jornal Euractiv, Szájer disse que não acha que “o conceito tradicional de casamento tenha mudado apenas porque mudámos de milénio.



A companhia para jantar de Orbán

Desde 2010, o Presidente húngaro, Orbán formou quatro governos consecutivos, com políticas cada vez mais autoritárias. Foto: AFP

Nos trinta anos de carreira como político, Szájer foi quatro vezes eleito para o parlamento em Budapeste e outras quatro vezes como representante do Fidész no Parlamento Europeu, onde foi cabeça de lista por este partido. Integra atualmente a comissão de Assuntos Legais. Desde 2010, o Fidész obtém a maioria e Orbán formou quatro governos consecutivos, com políticas cada vez mais autoritárias.

Segundo o jornal Hungary Today (escrito em língua inglesa a partir de Budapeste), o grupo cristão democrata EPP (no qual o Fidész se inscreve), em resposta ao pedido de demissão deste seu eurodeputado, agradeceu o trabalho de Szájer e "o seu papel em promover o conservadorismo húngaro e a democracia cristã na cena política europeia". Na anterior legislatura, Szájer foi vice-presidente do PPE (Partido Popular Europeu), o maior grupo político do Parlamento Europeu, onde têm assento os partidos da esfera da social-democracia conservadora europeia.

Várias fontes parlamentares citadas pelos jornais, dão conta de Szájer como trabalhador, competente em matérias legais, discreto. Bem como um conselheiro do homem forte de Budapeste e companhia para jantar sempre que Orbán visitava a capital da União Europeia.

Na declaração de 'mea culpa', Szájer lançou água na fogueira, tentando separar o seu comportamento privado da reputação do seu partido . Sugeriu que se interpretasse o seu "passo em falso" como "estritamente pessoal" e pediu a toda a gente para "não o estender à pátria, ou à minha comunidade política".

Mas Viktor Orbán não arriscou contaminar o partido. Confrontado com a repercussão do caso da Rue du Marché au Charbon, o primeiro-ministro húngaro, não teve dúvidas em lançar para a fogueira o seu anterior aliado e antigo vice-presidente do Fidesz. "O que o nosso representante, Józsej Szájer, fez não tem lugar entre os valores da nossa família política", declarou ao Magyar Nemzet, um órgão de informação pró-governamental. E, embora elogiando o trabalho político de três décadas do eurodeputado, Orbán salientou que o seu ato fora "inaceitável e indefensável".

Não tendo conseguido conter o escândalo, József Szájer foi igualmente demitido do partido que ajudou a fundar, juntamente com Orbán, no final dos anos 80, nas vésperas da queda do Muro de Berlim. O que começou como movimento estudantil contra o domínio comunista tornou-se nas últimas décadas num partido de direita, conservador e defensor da moral católica, expressamente referida na constituição de 2012.

Mulher juíza do Tribunal Constitucional húngaro

Mas tão depressa como Orbán cortou os laços com o seu outrora fiel aliado, os críticos acusaram a hipocrisia que domina as cúpulas do partido no poder. O caso demonstra - acusou o líder do partido da oposição Momentum, András Fekete-Gyor - a "corrupção moral do Fidesz", no qual as elites se sentem dispensadas de praticar o que pregam. A "luta interior" que Szájer referiu ao presidente do Parlamento Europeu não será alheia a esta tensão que teve de manter durante décadas.

A camuflagem do autor da constituição homofóbica húngara inclui ainda ser casado com uma polémica juíza do Tribunal Constitucional húngaro, acusada de parcialidade em favor do governo. Tünde Handó foi removida pelo próprio Orbán da poderosa autoridade judiciária húngara para o Tribunal Constitucional, há um ano, quando se tornou demasiado notória a sua falta de imparcialidade. O que demonstra ainda o círculo estreito de nepotismo e troca de influências em que vive o sistema judiciário na Hungria.

A orientação sexual do ultraconservador Szájer era há anos questionada, no interior do partido, mas era visto como uma questão da esfera privada, embora o Fidesz estivesse numa cruzada contra os direitos dos gays. Em 2015, num artigo de opinião, uma filiada no Fidesz declarava que Szájer era gay, o que gerou controvérsia pela falta de ética ao expor sem consentimento a orientação sexual de terceiros.

25 contra a Hungria

Na política europeia, o Fidesz de Orbán, tem igualmente pressionado uma agenda anti-LGBT. Há três semanas, numa sessão pública do Parlamento Europeu opôs-se ao Plano de Igualdade de Género apresentado pela Comissão Europeia que garantiria proteção aos membros da comunidade no território da EU.

Atualmente a Hungria também não tem grande benefício da dúvida nas instituições em Bruxelas, e a sua reputação está manchada o suficiente. Juntamente com a Polónia, o país tem estado cada vez mais distante do resto dos outros 25 países em questões precisamente de direitos das minorias e direitos fundamentais. E está ainda a bloquear a aprovação do orçamento europeu para não se submeter às regras democráticas do bloco. E a enervar 25 capitais europeias.

Atualmente a Polónia e a Hungria estão a enfrentar procedimentos disciplinares ao abrigo do Artigo 7, por violação das normas democráticas na União Europeia. A Hungria está a ser investigada por violar a independência judicial, liberdade de expressão e direitos das minorias. No caso levantado pelo Parlamento Europeu contra a Hungria, refere-se ainda a corrupção institucional e maus tratos a migrantes e refugiados.

