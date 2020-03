São vários os cientistas que em vários países protagonizam uma verdadeira corrida contra o tempo em busca de uma vacina contra o coronavírus. É uma batalha da ciência, uma vez mais, para salvar a humanidade de uma nova pandemia.

Sociedade 2 min.

À procura da vacina, uma corrida contra o tempo

São vários os cientistas que em vários países protagonizam uma verdadeira corrida contra o tempo em busca de uma vacina contra o coronavírus. É uma batalha da ciência, uma vez mais, para salvar a humanidade de uma nova pandemia.

Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde de Seattle, uma das zonas mais afetadas pelo coronavírus nos EUA, anunciaram na segunda-feira que estavam a testar uma vacina num grupo de 45 pessoas saudáveis que se ofereceram como voluntárias para os ensaios da imunização contra o covid-19

Do outro lado do Pacífico, o Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista da China, noticiava antes que cientistas da Academia das Ciências ligados ao exército tinham recebido a aprovação do governo para avançarem com os testes de uma vacina em humanos. De acordo com o Diário de Notícias, calcula-se que entre 30 e 60 laboratórios estejam a trabalhar na investigação de vacinas, embora na área dos fármacos já estejam a ser testados vários.

Só passaram dois meses e meio desde que este novo tipo de coronavírus foi identificado na China, na cidade de Wuhan, e já há mais de 200 mil pessoas infetadas em todo o mundo, numa crise sanitária que já provocou 8 mil mortes. Governos e cidadãos anseiam por uma solução rápida quando milhões de pessoas se encontram em quarentena.

Até agora, a comunidade científica está unida e a trabalhar em conjunto, através da partilha de informação, alcançarem uma resposta rápida

Os cientistas contactados pelo Diário de Notícias, que preferiram o anonimato, por não terem autorização dos institutos onde trabalham para falar, afirmou que "a avaliação de uma pandemia não se faz em dois meses, a descoberta de uma vacina também não é possível em dois meses. Só depois do pico da epidemia ter passado é que poderemos avaliar melhor tudo, desde o comportamento das pessoas, dos políticos e até dos cientistas".

Para estes cientistas, é muito claro: "Tendo em conta as regras que estão definidas mundialmente para a área da investigação científica - área que está muito bem estruturada -, não há truques que possam antecipar uma vacina, sob pena de todo o trabalho poder ficar comprometido."

Ainda assim, indicam que pode haver alguns estudos que possam saltar algumas etapas dada a gravidade da situação, no caso de ser descoberta "uma vacina que tenha dado resultados muitos confortáveis que os estudos feitos pudessem ter queimado algumas etapas ou contornar timings”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.