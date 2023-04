O que tem a ver um neonazi americano que acaba de publicar documentos militares secretos com um programa de rádio humorístico da Rádio Renascença? Talvez mais do que parece.

Opinião Sociedade 3 min.

EUA

A prisão para ganhar uns 'likes'

Hugo GUEDES O que tem a ver um neonazi americano que acaba de publicar documentos militares secretos com um programa de rádio humorístico da Rádio Renascença? Talvez mais do que parece.

"Extremamente desagradável" é um programa de rádio (e podcast) diário que se pode considerar como digno seguidor da tradição literária de Gil Vicente, dedicando-se a satirizar, de forma divertida, mas em tom de leve escárnio, os estranhos costumes de uma certa secção da sociedade portuguesa.

Os alvos mais frequentes destas sátiras são "personalidades da TV" e um séquito de influencers das redes sociais. Pessoas cuja necessidade patológica de popularidade e atenção constantes são inversamente proporcionais às suas contribuições para a sociedade; são conhecidas por serem conhecidas, e vice-versa.

A sua obsessão com a busca de mais "fãs" e "seguidores" para monetizar fornece um filão de material, e o ridículo tem piada. Mas também é possível perceber algo mais sinistro: saúde mental preocupante, narcisismo fora de controlo, egocentrismo ilimitado, laivos de messianismo que denotam pulsões anti-sociais.

O poder descontrolado das redes sociais amplifica os efeitos, que tem consequências muito reais – e nefastas – nos laços de uma sociedade que faz destes personagens modelos a seguir.

Foram difundidas em grupos de chat russos informações secretas do exército norte-americano sobre o armamento da Ucrânia, algo que pode alterar o curso da guerra. O acto irresponsável, que mina a confiança dos aliados, vai condicionar no futuro o que sabemos sobre a Rússia – que aliás agradece as informações.

Quando o culpado foi identificado há poucos dias, os media difundiram a sua foto: um garoto tirando uma selfie, tentando parecer importante dentro do seu uniforme ligeiramente grande.

Jack Teixeira, descendente de açorianos (os avós), com 21 anos e vivendo em casa da mãe. Fanático de jogos de computador de guerra e tiros, aficionado de armas virtuais e reais, autor de vários vídeos e textos onde atira insultos racistas e anti-semitas. Mmmh, não é nem de perto o perfil de alguém de que vaza informações secretas governamentais por activismo político ou pelo direito à informação, como Julian Assange ou Chelsea Manning.

Em Assange havia um propósito, uma estratégia e sobretudo uma convicção altruísta (a de que todos teriam o direito de saber). Em Teixeira havia... a vontade de impressionar os 20 ou 30 membros do seu chat sobre jogos de computador e armas, jovens imberbes, solteiros involuntários e radicalizados como ele.

"Jack Teixeira era um rapaz normal", diz antigo colega do lusodescendente O militar de 21 anos foi, esta sexta-feira, acusado pela fuga e partilha de documentos secretos dos EUA. Vai aguardar julgamento na prisão.

Jack começou por enviar relatórios escritos à mão, mas como ninguém lhe ligava nenhuma passou a divulgar mapas, emails e powerpoints das mais altas patentes do exército, a que estranhamente tinha acesso por fazer parte da Guarda Aérea do Massachusetts. "Toda a gente o passou a respeitar", disse outro membro do chat, com 17 anos.

Talvez os motivos do jovem lusodescendente sejam na verdade mais "modernos", mas isto não é um elogio, só quer dizer que estão mais de acordo com o nosso tempo: mais narcisista, mais fútil, mais oco de pensamento, mais obcecado com os "seguidores", com a imagem construída nas redes sociais.

Jack Teixeira, que arrisca 15 anos de prisão, tem a vida destruída. Muitos dos que hoje lutam na Ucrânia podem mesmo ficar sem ela, agora que o inimigo sabe mais sobre eles. Tudo isto é bem pior que extremamente desagradável.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.