

A portuguesa que largou tudo para ser "mãe" de crianças no Quénia

Ana Patrícia CARDOSO Marta Baeta fundou a associação From Kibera With Love, numa das maiores favelas do mundo, na capital do Quénia. Onze anos depois, a organização já mudou a vida de dezenas de crianças e jovens.

Marta Baeta circula entre todas as mesas de jantar do bar Atlas, em Leiria, para ter a certeza que as 60 pessoas que vieram ao jantar temático do Quénia ficam a conhecer o trabalho da organização não-governamental (ONG) 'From Kibera With Love (FKWL)'. O objetivo é que mais gente se sensibilize para a causa que levou esta portuguesa a estabelecer-se numa das maiores favelas do mundo, Kibera, em Nairobi, há mais de uma década.

Em quatro horas, raramente se senta e come muito pouco da ementa que ajudou a desenvolver (trouxe até omena, um tipo de peixe típico do Quénia, para uma das entradas). Desdobra-se em explicações, reencontros, o bazar com artigos quenianos que montou ali mesmo, e uma ou outra cerveja.

Natural do Barreiro, esta portuguesa de 34 anos não tem mãos a medir, mas está acostumada. "Tudo passa por mim, mesmo nos eventos", conta ao Contacto. É assim desde que fundou a FKWL, há quase 11 anos, numa decisão que não tinha antecipado quando rumou ao continente africano com apenas 22 anos.

Terminou o curso de Relações Públicas em Lisboa porque o prometera à mãe, mas sempre soube que o seu percurso não seria como o da maioria. "Nunca tive aquela ambição de seguir os padrões ditos 'normais': estudar, trabalhar, juntar-me com alguém, casa, filhos, etc...". Não sonhava com África, em particular, queria 'o mundo'", conta. Viveu no Brasil, viajou pela América do Sul e, em 2012, partiu para um voluntariado de três meses no Quénia.

A ideia inicial era seguir para outro país, continuar a fazer voluntariado, mas Marta apaixonou-se pelas crianças. "Fiquei vidrada nos miúdos. E no desafio que vi ali. Sempre gostei de metas difíceis e isso também contou. Algo como 'não conheço ninguém que o tenha feito, vou ser eu a fazer'".

E tem sido assim até hoje - um desafio atrás do outro - muitas vezes, sozinha, apesar da equipa de voluntários que a apoiam, sobretudo, à distância. "Apesar de termos muitos voluntários cá e lá, a maior parte fica pouco tempo. É um determinado período da vida deles em que faz sentido ajudar. Depois casam, têm filhos, mudam de vida. É compreensível, cada pessoa escolhe as suas prioridades", explica.

"Tenho pessoas que colaboram comigo diariamente, algumas há vários anos e principalmente no Porto. São os meus braços direitos. Temos pessoas a colaborar pontualmente - para o design, por exemplo. Outros que ajudam nestes eventos. Mas eu concentro tudo", desabafa, entre um abraço e outro a amigos que vieram a Leiria apoiar a iniciativa.

Marta e Ruth, uma das meninas de Kibera Foto: Instagram

Atualmente, são 60 crianças e jovens apoiadas pela ONG que, para além de financiar uma educação de qualidade, também lhes permite terem acesso a atividades extracurriculares, cuidados de saúde, alimentação, bens essenciais, etc... São este tipo de eventos e os cerca de 300 padrinhos que tornam possível este trabalho.

Ideias nunca lhe faltaram. O Bazar da Marta, onde vendia roupa, chegou a ganhar um espaço no Fórum Barreiro, à medida que ia crescendo. Agora é o "Bazar_With_Love", que também tem página nas redes sociais. "Tudo é viável para angariar fundos, seja uma caminhada, um almoço ou jantar, uma festa numa escola, tentamos organizar em todas as frentes, desde o início", diz a fundadora. A luta é para não fechar portas.

Entre a resiliência e a frustração, o caminho é em frente

Em mais de dez anos, Marta tem assistido ao nascimento de projetos que acabam por não vingar e a portuguesa percebe porquê. "É muito difícil mesmo e, para funcionar, tens de lá estar a maior parte do tempo", considera.



Aprender a lidar com as frustrações do dia a dia deveria ser aquela lição típica de quem começa um projeto por conta própria noutro país, mas não é o caso. "Não aprendes. Alguns dias lidas melhor, outros nem por isso. Uma coisa é certa, tens de ser muito resiliente". E Marta sabe o que isso é. Viveu muito tempo na favela, onde "o normal era não ter água ou luz. Tinha noção que a organização não tinha condições para me dar um ordenado. Foi mesmo um voto de fé de que um dia chegaríamos lá... e chegámos".

Contudo, claro que já lhe passou pela cabeça desistir. "Coisas que há dez anos não me desgastavam tanto, que eram só mais um problema, hoje já é quase inaceitável continuarem a acontecer", conta.

E a distância de casa também pesa. "Há alturas em que questionas se vale a pena estares tão longe porque passa-se muita coisa que não acompanhas. A vida das tuas pessoas. A família morre tu não estás, os amigos casam e têm filhos, há aniversários e tu... longe. Nos momentos importante, nunca estás", conta ao Contacto.

Decidiu mudar esse cenário recentemente. "Eu vinha uma vez por ano, nunca foi suficiente. Agora, faço por vir mais vezes, fico mais tempo. Vir é carregar baterias. Ainda não consigo fazê-lo lá porque é muito desgastante, muita demanda."

Até mesmo na sua vida pessoal. Marta vive na periferia de Kibera com quatro adolescentes, que não estão legalmente adotadas, mas que a vida tratou de as juntar. "Em determinado momento, queria muito adotar. Depois percebi que não dava. Entretanto, estas quatro adolescentes entraram-me pela casa dentro e foram ficando. Sinto-me uma tutora, sou a responsável por elas", admite.

Em relação "ao mundo" que a jovem de 22 anos queria alcançar, a mulher de 34 deseja agora "dar todas as ferramentas, oportunidades e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que estas crianças mudem o seu mundo".

Mas a experiência ensinou-lhe a distribuir responsabilidades. "Hoje sei que se eles não mudarem, é uma decisão deles, não é minha. E não me posso culpar se eles não mudarem o mundo deles. Porque estou a fazer tudo para que isso aconteça", diz.

É nestes momentos que tem o desafio mais penoso, o de "ter de mandá-los embora, quando achava que nunca teria de o fazer. Mas faço-o porque há miúdos que não querem lá estar, que escolhem caminhos errados, porque há miúdas que estão na escola e preferem engravidar. Não podemos continuar a apoiar, é exatamente o que estamos a tentar combater", defende.

Por outro lado, quando fala dos casos de sucesso, a voz enche-se de emoção. É o caso do Jacton, de 18 anos. "É um miúdo que está comigo desde o início, passou os últimos quatros anos a estudar sozinho e afincadamente (apesar de estar numa das piores situações familiares que temos). As notas do secundário não melhoravam, mas ele não desistiu e agora tem média para ir para a universidade lá. Vai estudar engenharia aeroespacial, nada menos", partilha esta "mãe" orgulhosa.

Rumo a Portugal

Depois, há também os casos de crianças e jovens que estão aptos a começar uma vida em Portugal. Também é Marta que sinaliza aqueles que considera terem o melhor perfil, fala com as famílias, estuda as possibilidades e cria as ligações. Atualmente, são cinco - a mais nova tem nove e a mais velha 21.

Um dos casos é Nicole, que acompanhou Marta de mesa em mesa durante as explicações ao jantar. A adolescente de Kibera está a estudar numa escola pública em Leiria, vive com uma família de acolhimento e estuda ballet no Conservatório.

Viagens

Para além da ONG, Marta tornou-se líder de viagens, em 2019, da agência portuguesa Landscape. "Foi uma forma de escape para mim, para ter outra coisa para fazer", confessa a apaixonada por deambular de mochila às costas por terras africanas. "Não sou muito da Europa, não gosto de cidades, gosto das coisas simples, da Natureza", diz. Com os grupos, mostra o Quénia, mas faz questão de incluir uma passagem por Kibera para conhecerem a realidade do país para além das praias paradisíacas e dos safaris.

