A parka do Papa e outras fotos falsas

Hugo GUEDES

A imagem andava por tudo quanto era rede social há duas semanas. Eu recebi-a de um par daquelas fontes do costume, vi-a durante meio segundo, fiz algum comentário tipo “uau, que estilo bombástico” só dentro da minha mente, e passei logo à mensagem seguinte. Passado alguns minutos já nem me recordava da foto.

Mas quando comecei a ler uma catadupa de artigos explicando como aquela imagem – mostrando o Papa com um ar ameaçador, vestindo uma parka acolchoada de um branco tão resplandecente que podia tornar-se marca registada como “branco Sua Santidade” – era na verdade falsa... apercebi-me, horrorizado, de que também eu tinha sido enganado por um fake.

Pensava que a minha longa relação próxima com a internet e todas as suas vigarices cíclicas, mais as horas esquecidas passadas a trabalhar com Photoshop, mais os anos de experiência em comunicação, me tinham tornado imune à informação falsa, sobretudo em formato de foto; apenas alguns dias antes, por exemplo, tinha-me sido muito fácil perceber que eram forjadas as imagens de Trump sendo arrastado por polícias em direcção à cadeia.

O Papa Francisco vestido com um casaco magnífico, tão vistoso que parecia mais próprio de um costureiro parisiense.

Acontece que a minha autoconfiança era claramente exagerada. Eu vi o Papa Francisco vestido com um casaco magnífico, tão vistoso e obviamente caro que parecia mais próprio de um costureiro parisiense ou o padrino de algum sindicato do crime; e acreditei. Era uma imagem falsa, criada através de um conhecido software de Inteligência Artificial, o Midjourney.

Tenho uma boa atenuante para a minha credulidade: a AI (sigla inglesa) está a desenvolver-se a um nível tão assustadoramente rápido que pessoas como o máximo administrador da Google, Sundar Pichai, declaram “não conseguir dormir” com a preocupação de pensar no perigo que a Inteligência Artificial constitui para a nossa civilização.

A mais sinistra das incógnitas é o inevitável desenvolvimento da “inteligência artificial geral” (AGI), um sistema que pode aprender e ir evoluindo sem intervenção humana. Uma entidade assim pode tornar-se imparável, melhorando mais e mais rápido, atingindo um nível de conhecimento impensável para os humanos e inclusivamente podendo começar a tomar decisões por nós – e sem nós.

Um exemplo hipotético, mas de laivos incontestavelmente sombrios, foi levantado num artigo de 2021: a ONU pediu a um poderoso sistema de AI para desenvolver um agente catalisador capaz de se multiplicar e desacidificar os oceanos do planeta, com a condição de que a solução teria de ser não tóxica e não afectar os peixes. A AI resolveu o problema gastando para fabricar o catalisador metade do oxigénio da atmosfera terrestre, o que condenou a Humanidade a uma morte lenta e dolorosa. Para o computador, isso era uma solução válida e aceitável porque, tal como tinha sido pedido, salvava os oceanos.

Um sistema que pode evoluir sozinho até estar fora de controlo e desprezar os humanos pode ainda estar à distância de uns bons anos. Mas por enquanto há uma ameaça mais real e premente: a disseminação incontrolada de mentiras, rumores e desinformação que estão a tornar as nossas sociedades ingovernáveis – e inabitáveis. Em muitas partes do mundo, a foto da esplendorosa parka branca do Papa provocou revolta contra o luxo e a vaidade em que supostamente viveria o representante máximo da Igreja. No futuro, perante casos mais sérios, ainda vamos suspirar por fotos falsas assim tão inofensivas.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

