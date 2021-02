A proposta de criar um passaporte de vacinação poderá criar uma desigualdade no acesso à livre circulação entre países.

Editorial Sociedade 2 min.

A odisseia de viajar até Portugal

Madalena QUEIRÓS A proposta de criar um passaporte de vacinação poderá criar uma desigualdade no acesso à livre circulação entre países. Podendo chegar ao cúmulo de impedir a contratação, a entrada numa piscina, ou num cinema, a quem não tenha este documento mágico. Uma péssima ideia quando só uma ínfima parte da população do planeta está vacinada.

Viajar de avião até Portugal transformou-se numa verdadeira odisseia. Cinco dias no país exigem uma corrida aos laboratórios para fazer dois testes covid-19 nos dois países. Sem explicação é o facto de ter pago menos pelo teste no Luxemburgo (60 euros) que em Portugal (100 euros). Para além da cena surrealista no laboratório português, onde tive que gritar por telemóvel os meus dados para uma funcionário que estava do lado de fora do carro, no drive-in de recolha das amostras. A verdade é que sem teste negativo ninguém é autorizado a apanhar o avião. Será a criação do passaporte vacinação a solução para acabar com esta odisseia de testes para viajar? Não me parece.

Esta é uma ideia perigosa que começa a ser implementada em alguns países. O passaporte de vacinação permite a quem o possui regressar a uma vida normal e impede de circular quem não o tem. Numa altura em que a percentagem de vacinados nos países europeus ainda é muito baixa (no Luxemburgo apenas 4,6% da população já foi vacinada ) corremos o risco de criar um exército gigante de discriminados. Para já não falar da população de países africanos. Muitos nem sequer começaram o processo de vacinação.

Autoridade europeia ainda não recomenda certificados de vacinação como autorização para viajar A questão vai ser debatida quinta-feira pelos líderes europeus e depende de decisões políticas e científicas. Mas ainda não se sabe se um vacinado pode ou não transmitir covid-19.

Um cenário que evoca a estrutura de castas descrita pelo escritor Aldous Huxley no célebre "Admirável Mundo Novo". Recorrendo a uma analogia, os Alfas, que no livro estão no topo da pirâmide social, seriam os portadores do passaporte. Já quem não o tivesse poderia ser equiparado aos Ípsilon, a casta inferior na sociedade distópica imaginada pelo inigualável Aldous Huxley.

Apesar das implicações e polémicas, Israel, o país que já ultrapassou os 40% da população vacinada, implementou este passaporte. E só quem o tiver poderá frequentar ginásios, piscinas, cinemas e museus que entretanto abriram. Países europeus como a Suécia e a Dinamarca vão avançar, também, com este sistema.

O Luxemburgo está contra o sistema, como explica o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn em declarações à jornalista Paula Santos Ferreira que publicamos neste edição. Avançar "seria criar categorias de pessoas com diferentes direitos à livre circulação", explica o governante.

A revolução nos rios luxemburgueses

Em tempos de algum desalento, publicamos uma reportagem cheia de esperança. Os castores estão de regresso aos rios luxemburgueses, depois de 200 anos de extinção. Na última década, o número de colónias triplicou, chegando às 60. Um regresso que está a mudar a paisagem com a construção dos seus diques nos rios luxemburgueses.

"Os castores são a mistura entre o lenhador norueguês, um engenheiro holandês e um operário português", brinca Alexandre Kristiansen, Técnico da Administração da Natureza e Florestas, que guiou o jornalista Ricardo J. Rodrigues nesta aventura da descoberta dos castores. "Um ecossistema em rejuvenescimento" que é uma esperança, em tempos de pandemia. E que nos faz acreditar que este ano, poderá ser muito melhor que ano que passou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.