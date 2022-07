O portal online tem como objetivo atrair mais trabalhadores para o Grão-Ducado.

A nova plataforma que lhe ajuda a encontrar um emprego no Luxemburgo

Procurar um novo emprego nem sempre é fácil, e envolve um investimento grande na procura dos anúncios. Desde março, o Grão-Ducado tem uma nova plataforma que permite facilitar essa busca.

A Work-in-Luxembourg é um portal online dedicado à procura de emprego, criado pela Agência para Desenvolvimento do Emprego (ADEM) e a Eures, rede europeia de serviços de emprego.

Tem como objetivo atrair candidatos estrangeiros, numa altura em que a escassez de trabalhadores em vários setores do Luxemburgo do país está a tornar-se um problema.

"É uma plataforma de recrutamento permanente que visa talentos da Europa, mas também de todo o mundo. É isso que a diferencia da plataforma que já existe na Adem", explicou ao Wort francês a gerente de projetos europeus da Adem, Christiane Bram.

Por enquanto, as ofertas estão limitadas a 16 setores, aqueles que mais sofrem com falta de pessoal: TI, contabilidade e finanças, hotelaria e turismo, marketing e comunicação, saúde e assistência ou assessoria jurídica.

"Atualmente, existem 2.804 vagas de emprego. E é provável que a lista dos 16 setores definidos evolua no futuro de acordo com as necessidades de pessoal", garante Bram.

Já aconteceram algumas feiras de recrutamento organizadas pela plataforma Work in Luxembourg e estão programados mais eventos. "Destinam-se a todos os registados na Adem". Desde o lançamento oficial, várias centenas de candidatos já se inscreveram no site.

Em julho, a ADEM tinha 13.599 vagas de emprego por preencher, um valor recorde no Luxemburgo.

