A mulher que perdeu (quase) tudo por causa de um burlão

(Yannick Lambert e Tom Rüdell)

No verão, o Luxemburger Wort e o Luxembourg Times deram a conhecer a história do desaparecimento da professora australiana Marion Barter, em 1997, e a sua ligação a um misterioso homem de nacionalidade belga com passaporte australiano.

O homem, atualmente com 83 anos, diz chamar-se Ric Blum, mas usou vários pseudónimos ao longo dos anos, como Fredy David, o nome que usava na altura em que geria uma loja de móveis chamada "L'Européee du meuble" em Noertzange, no Luxemburgo, em 1980; Fernand Remakel, identidade que roubou a um cidadão luxemburguês, e Frederick de Hedervary, apelido que foi, também, adotado pela sua esposa Diane desde 1976 e pelos seus dois filhos na Austrália.

Ric Blum fotografado no exterior do tribunal, em Sidney, este ano. Foto: 7News

Em outubro, a belga Alexandra Peereboom, de Bruxelas, contactou o Wort a propósito do artigo publicado sobre o desaparecimento da australiana Marion Barter. "Li o vosso artigo. A minha sogra foi vítima de um burlão em 2006", revelou. "O modus operandi usado é idêntico ao que aconteceu com Marion... Conhecer a pessoa através de um anúncio, a troca de votos, vender a casa, fechar as contas bancárias, emigrar para a Austrália sem dizer nada aos filhos. Felizmente, esta história não foi tão longe com ela. Ainda está viva."

Encontrámo-nos com esta mulher, Ghislaine Danlois, umas semanas mais tarde num bar no sul de Bruxelas. É difícil acreditar na sua idade verdadeira, que não quer ler no jornal — parece mais nova. E como uma mulher que preserva tamanha perspicácia e lucidez nesta fase da vida tenha ido na conversa de um burlão há 16 anos. Em poucas semanas, ficou quase sem nada.

Contas esvaziadas, bens desaparecidos

Ainda hoje, a mediadora de seguros reformada não consegue compreender o que aconteceu. "Não sou estúpida e nunca fui. Em várias alturas, tinha 500 clientes de cada vez. Sei lidar com pessoas. Mas, ainda assim, acreditei em tudo o que este homem disse." Mas as suas circunstâncias, à época, podem ajudar a explicar a sua vulnerabilidade. "Sou viúva desde os 50 anos, criei quatro filhos praticamente sozinha. Queria alguém na minha vida de novo. Ele apanhou-me num momento difícil. Eu não estava bem. Sentia-me só. E ele aproveitou-se disso. Era como se eu fosse um pássaro e ele um gato."

O homem no centro da história de Ghislaine é Ric Blum. Reconhece-o de imediato nas fotografias de diferentes décadas diferentes. Ela própria tem um arquivo da polícia de 2006, juntamente com outros documentos relativos à investigação e correspondência com a polícia. Foi ela que denunciou Ric na altura.

Para Ghislaine Danlois, o homem dizia chamar-se Frederick de Hedervary. "Tinha posto um anúncio [para encontrar um companheiro] num jornal chamado Vlan e recebi várias cartas. A dele foi a minha preferida, era uma carta longa e inspirada, escrita em francês, com caligrafia bonita, sem erros de ortografia. Combinámos um encontro onde ele me falou dele próprio."

Pode o Luxemburgo ser a chave para resolver caso de australiana desaparecida? Octogenário que foi proprietário de uma empresa no Grão-Ducado, usou dezenas de pseudónimos e admitiu ter sido preso pelo menos três vezes na sua vida pode estar envolvido.

Mas esta não é uma história de amor e Ghislaine não mede as palavras. "Claro que era tudo mentira, agora sei disso." Segundo diz, o homem extorquiu-lhe cerca de 70.000 euros, estimativa que apresentou às autoridades. Evitou o pior, vender a sua casa, porque nessa altura já duvidava das suas intenções. Várias contas bancárias tinham sido esvaziadas e muitos bens de valor tinham desaparecido - assim como Frederick.

"Ele queria casar comigo em Bali e emigrar para a Austrália. Lá, iria ter uma casa enorme e um bom trabalho como gestor bancário", conta a belga. Este suposto trabalho foi uma das chaves para aceder ao dinheiro de Ghislaine. "Ele percebeu que o meu amor pelos meus filhos era a minha fraqueza. Disse-me que, com o meu dinheiro, iria abrir uma conta australiana para cada um deles, porque eles certamente iriam visitar-nos lá."

Fotografia dos arquivos da polícia mostra Ric Blum, em 2006, na altura em que abordou Ghislaine. Foto: Yannick Lambert

Ric queimava documentos e apagava fotografias

Esta transação teria de ser feita em dinheiro, de acordo com o falso gestor bancário. Como ainda confiava nele, Ghislaine fechou as contas-poupança, vendeu o carro e deu-lhe o dinheiro. Dezasseis anos depois, enquanto mexe o seu café expresso abana a cabeça, em jeito de autocensura. "Eu só via Bali à minha frente."

Mas não foi só o dinheiro. 'Frederick' pegou em duas caixas enormes com vários bens de valor que supostamente levariam para o seu futuro na Austrália. Os filhos de Ghislaine ajudaram-na a empacotar tudo o que estava na casa. A nora, Alexandra, recorda esse dia: "Ele decidiu o que ela poderia levar com ela. Livros, por exemplo, não fazia sentido, podiam comprar-se novos. Mas o faqueiro de prata que ela tinha herdado tinha mesmo de ir numa das caixas, que depois foi transportada com outros bens pela Fedex."

A certa altura, enquanto arrumavam tudo, o homem foi para um canto da divisão e começou a queimar documentos que não deveriam ir com eles — mas que também não deveriam ficar em Bruxelas.

"Ele eliminava todos os rastos", confirma Ghislaine. "Uma vez, estávamos com uns amigos meus e alguém lhe tirou uma fotografia. Ele perguntou se podia ver a câmara e, de repente, as fotografias desapareceram." O homem também fez desaparecer a carta que usou para contactá-la da primeira vez. "Eu vou embrulhá-la bem e depois vamos pendurá-la por cima da nossa cama na Austrália", disse, segundo as palavras reproduzidas por Ghislaine. "Consegue imaginar isto?", questiona.

Pelo menos, agora, pode rir-se da situação. Mesmo que o esquema lhe tenha custado até a sua aliança de casamento. "Ele dizia que continuar a usá-la traria azar a uma nova relação, e pô-la numa caixa". 'Frederick' também se aproveitou dos períodos em que estava sozinho na casa, como provam a falta de cheques bancários e um relógio valioso, herança do falecido irmão de Ghislaine.

Os danos materiais são significativos. Mas, olhando para trás, a mulher dá-se por feliz por ter escapado do esquema com vida. "A australiana sobre a qual vocês escreveram provavelmente está morta", refere, acrescentando que 'Frederick' provavelmente queria que esta sofresse o mesmo destino.

"Uma vez mandou-me para o hospital para fazer um exame ao fígado. O meu fígado esteve sempre bem, segundo os médicos. Ele insistiu, mas porquê? Acho que me queria envenenar."

Fotografia do passaporte de Ric Blum nos anos 1980 Foto: 7News

Um interesse peculiar por venenos

Uma teoria que ganha força no testemunho de Alexandra à polícia. Enquanto encaixotavam os bens da casa, apareceu um livro que interessou particularmente a 'Frederick' — sobre venenos que matam sem deixar rasto. Além disso, no dia em que conheceu o novo namorado da sogra pela primeira vez, em agosto de 2006, falou sobre venenos durante algum tempo. Alexandra achou o tema "muito despropositado quando se conhece pessoas novas".

Há outro paralelo inquietante, desta vez em relação ao caso de Marion Barter. Algumas semanas antes do seu desaparecimento, a australiana de 51 anos também fez um exame ao fígado — o mais rigoroso que existia no laboratório de Queensland. Segundo a sua filha, Marion nunca tinha tido problemas de fígado.

Ghislaine descreve o alegado burlão, cuja estatura física era superior à sua, como intimidante. "Ele nunca me ameaçou diretamente. Mas eu tinha medo dele."

Os vários pseudónimos de Ric que constam da investigação: Anthony GRECH, Atilla DUPONT, Bernard DUPONT, Charles GUYON, Christopher DU PONT, Christopher STIEN, Fernand Nocolas REMAKEL, Francis David DE HEDERVARY, Franck MELAN, Preddy DAVID, Richard BLUM, Ric BLUM, Richard Lloyd WEST, Rick WEST, Willy WOUTERS, Wouters WILLY, David FREDDY, Frederick David DE HEDERVARY, Frederick DE HEDERVARU, Frederick DE-HAVERDERY, Frederique DE-HAVERDERY, Gaetan LE BOURISCOT, Guy DIVIO, Philippe DINT, Remy LAOJOY, Rich RICHARD, Richard Lloyd WESTBURY, Rick RICHARD, Roger LAZONEY/LAUXONEY/LAUZONEY, Willy COPPENOLE, Willy DAVID COPPENOLLE

Quando Ric Blum falhou um último jantar de família, antes da partida conjunta para a Austrália, tornou-se claro, aos poucos, o que estava a acontecer. Mas já era tarde demais, o homem estava longe — provavelmente percebeu que a sua vítima não seguiria o plano até ao fim. A 14 de setembro de 2006, entra na Austrália com o nome 'Frederick David de Hedervary'. Na alfândega, declara "mais de 10.000 dólares australianos [perto de 6.500 euros] em dinheiro".

Suspeito diz que a história é "mentira"

É aí que Ghislaine, finalmente, apresenta queixa. Depois do que aconteceu, recompõe-se, mas só consegue falar sobre o assunto ao final do dia, depois de perceber através do advogado que estava a lidar com um burlão profissional. A última conversa que tem com Ric ao telefone é tudo menos romântica. "Se me voltares a ligar, vais-te arrepender", disse. A mulher pediu-lhe o dinheiro e os seus bens de volta. Ele respondeu: "Não te roubei nada".

Em 2013, Ghislaine foi contactada pela polícia de Tournai, cidade belga onde Ric Blum nasceu. "Contei a minha história, porque havia uma mulher de Tournai a quem ele fez ainda pior. Ela foi mesmo para Bali com ele." Mas não houve casamento. Em vez disso, a vítima foi abandonada por Ric, sem dinheiro ou documentos. "Teve de se desenrascar sozinha para voltar para a Bélgica."

Ao longo dos anos, Ghislaine Danlois aprendeu a lidar com a sua história — e é por isso que a quer contar. Atualmente, vive em França, perto de um dos filhos, e, de vez em quando, volta a Bruxelas. "Estou bem, estou viva. Mas fiquei sem o meu dinheiro. Espero que a polícia consiga impedir este homem de fazer mais estragos."

Ric Blum, por seu turno, nega todas as acusações. Numa entrevista para o podcast australiano "The Lady Vanishes" (que também está a investigar a história centrada no desaparecimento de Marion Barter), descreveu a história contada por Ghislaine como uma mentira. E deixou várias questões do Wort sem resposta.

O caso de Marion Barter A professora australiana deixou a Austrália em junho de 1997. Despediu-se, vendeu a sua casa e foi para Inglaterra. Deixou de dar sinal de vida em outubro do mesmo ano, pouco depois de a sua conta bancária ter sido esvaziada — possivelmente por si, já que pouco depois está de volta à Austrália. Barter mudou de nome em maio desse ano. Passou a chamar-se Florabella Remakel. Os documentos que usou para entrar na Austrália em agosto dizem que é uma dona de casa casada no Luxemburgo, país com o qual não tinha tido nenhuma relação até então. Conheceu Ric Blum - que viveu no Luxemburgo durante três anos e mais tarde passou a chamar-se Fernand Remakel - através de um anúncio. A filha de Marion, Sally Leydon, está a colaborar com os jornalistas do podcast "The Lady Vanishes" para tentar esclarecer o que aconteceu. É graças à persistência de Sally que a polícia ainda não arquivou o caso. Atualmente, está a decorrer uma investigação na Austrália para clarificar o paradeiro de Marion. Blum foi chamado a depor. O Ministério Público de New South Wales pediu que Marion seja dada como morta. A decisão sobre este caso será conhecida a 30 de novembro.

