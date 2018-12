Há luzes que brilham só quando ofuscam outras luzes.

A luz que Thomas Edison apagou

Henrique DE BURGO Um ano depois da sua maior invenção, a lâmpada elétrica (1879), o conhecido inventor norte-americano Thomas Edison teve a ideia de juntar várias lâmpadas através de um fio de eletricidade para celebrar o Natal. Uma ideia luminosa que se espalharia pelo mundo fora, chegando até às nossas casas.

Natal sem esta tradição dos enfeites luminosos é como comida sem sal, sem piada. As luzes são dos primeiros elementos a anunciar a época natalícia, seja nas ruas mais movimentadas, nos mercados, nas janelas das casas ou nas árvores que temos nas nossas casas. Ninguém é indiferente a essas luzes, graças a Thomas Edison.

A este grande inventor são atribuídas mais de 1.300 patentes. Quantos benefícios não trouxe Edison para toda a humanidade e para o desenvolvimento industrial? Que patrões não gostariam de ter nas suas empresas os melhores, os iluminados, os mais inteligentes? Certamente que terão muito a ganhar com a incorporação de "massas cinzentas" como Thomas Edison.

Se é certo que muitas empresas capturam "massas cinzentas" nas universidades para obter ganhos reais, não é menos certo que muitas delas capturam essas "massas cinzentas" para não perder. Se estes criadores natos forem deixados "à solta", com a sua criatividade, farão coisas novas, criarão patentes, estarão mais avançados, farão concorrência e poderão criar alternativas no mercado, alternativas mais limpas, mais baratas e eficientes, arruinando deste modo o poder ou monopólio de grandes empresas.

Dentro do grupo dessas "massas cinzentas", Nicolas Tesla certamente que poderia lá estar. Diz-se que ele "foi provavelmente o maior inventor em série da história", que inventou a lâmpada fluorescente, a corrente polifásica, comunicação sem fio, corrente alternada, motor elétrico, que tão bem está a ser rentabilizado por Elon Musk com os carros Tesla, entre outras criações que também foram aproveitadas pela indústria militar.

Por entre as luzes de Natal há duas lâmpadas que vêm sempre uma ao lado da outra: o patrão Thomas Edison e o empregado Nicolas Tesla. O sérvio foi "servo" (assistente) do norte-americano, quando Edison o contratou para resolver uma série de problemas sobre corrente contínua e motores. Tesla resolveu esses e outros problemas, e fez invenções que acabaram por ser atribuídas ao seu patrão. Uma história de sabotagem.

Resultado: quem ficou conhecido foi Thomas Edison. É ele quem aparece em primeiro plano nos nossos manuais escolares e quem continua a ser considerado uma das personalidades mais brilhantes da nossa história.

Já o nome Nicolas Tesla ainda é pouco conhecido mundialmente, não aparece nos nossos manuais escolares e não consta como uma grande referência, apesar de recentes e justos reconhecimentos (foi ele quem inventou o aparelho de rádio e não Marconi).

Capturar "massas cinzentas" para ganhar e para não perder. Dentro do possível, controlar, também nas universidades e centros de pesquisa, as investigações na linha de Nicolas Tesla sobre energias limpas, renováveis, alternativas, como foi o caso de um amigo meu da Andaluzia.

Antes de chegar há uns anos ao Luxemburgo, este amigo contou-me que se dirigiu a uma universidade no sul de Espanha, onde eu morava, para apresentar um gerador que não precisa de combustível convencional para trabalhar, uma dessas tecnologias limpas de Tesla. No fim da apresentação foi simplesmente aconselhado pelos professores universitários a não entrar nesse campo, "esquecer" essa via. Porquê? Porque parte do salário daqueles professores/investigadores provinha de companhias petrolíferas, que obviamente têm interesse em deixar as energias alternativas em segundo plano, enquanto continuam a ganhar rios de dinheiro com a exploração dos recursos energéticos, a sua gestão e distribuição.

Luzes que brilham só quando ofuscam outras luzes. No caso da dupla, Thomas Edison ofuscou Nicolas Tesla. Melhor, Thomas Edison apagou a luz.