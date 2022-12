O telhado tem fugas, faz frio no inverno e o bolor cresce na cozinha. O que Astgik Manukyan tem de suportar numa casa que está pronta para ser demolida, em Grevenmacher.

A inquilina que só quer sair da "casa dos horrores" no Luxemburgo

Volker BINGENHEIMER O telhado tem fugas, faz frio no inverno e o bolor cresce na cozinha. O que Astgik Manukyan tem de suportar numa casa que está pronta para ser demolida, em Grevenmacher.

As pessoas raramente vêm a casa de Astgik Manukyan. A mulher de 54 anos tem alguma vergonha em deixar entrar visitas na sua casa alugada em Grevenmacher. As razões para isso estão à vista: na cozinha e na sala as paredes estão cheias de manchas de humidade, vestígios de bolor espalham-se pela parede virada para o pátio, por baixo das janelas, e a pintura está a descascar nos equipamentos da cozinha.

Foto: Volker Bingenheimer

Astgik Manukyan, que no Luxemburgo é normalmente chamada de "Astrid", só quer sair desta "casa dos horrores", como lhe chama. Embora pague uma renda pequena pela antiga quinta de mais de 100 anos, no centro de Grevenmacher, o edifício é de facto inabitável.

A mulher dorme com um fato de treino e um gorro. "Olhe aqui, está a chover", mostra a inquilina, apontando para uma arrecadação onde gotas de chuva caem através do telhado dentro de um balde. A parede ao seu lado já está revestida com um verde musgo. No quarto do filho, o vidro da janela está rachado e não é possível aquecer a casa adequadamente.

"À noite faz tanto frio que vou para a cama com um fato de treino e um gorro na cabeça. Mesmo assim, o meu nariz está gelado", explica a residente.

Foto: Volker Bingenheimer

Astgik Manukyan não culpa os senhorios, uma família antiga de Grevenmacher. A casa está prevista ser demolida - é compreensível que a família já não invista. Ao início, a mulher de 54 anos, que habita na casa com dois dos seus três filhos de 14 a 24 anos, só queria viver ali temporariamente.

Várias vezes teme pela sua saúde e pela dos seus filhos. O de 14 anos tosse frequentemente, provavelmente por causa dos fungos, segundo aponta.

A instalação elétrica também representa um risco. Há uns dias, um técnico da Creos quis mudar o contador de eletricidade. Ele levou as mãos à cabeça horrorizado com o que viu.

Procura desesperada

Astgik Manukyan procura desesperadamente um lugar permanente para viver, mas é tarefa difícil tendo em conta o mercado imobiliário do Luxemburgo. "Tenho estado na lista de espera para um apartamento de habitação social na Sociedade Nacional de Habitação a Preço Acessível (SNHBM, na sigla em francês) e no Fonds du Logement desde 2016, mas nada acontece", afirma.

No mercado imobiliário normal seria impossível conseguir um apartamento suficientemente grande para si e para a família. Está atualmente desempregada depois de ter terminado o trabalho que tinha a tempo parcial como empregada doméstica. Não recebe o REVIS (Revenu d'inclusion sociale) porque poupou algum dinheiro nos últimos anos.

Já não sou mentalmente capaz de fazer nada. Astgik Manukyan

Aos 54 anos sabe que tem de arranjar outro trabalho. "Penso que tenho boas hipóteses porque sei cozinhar e coser e sou boa a tratar dos idosos. Além disso, trabalhei como motorista de autocarro, posso voltar a trabalhar nisso", refere. No entanto, as preocupações com a casa têm causado um grande impacto psicológico. "Já não sou mentalmente capaz de fazer nada", confessa.

"Há outros à sua frente"

A sensação de não poder suportar viver na casa por muito mais tempo e a procura desesperada de um lugar para viver têm-na desgastado.

Há um ano, Astgik tinha alguma esperança quando a SNHBM abriu o complexo de edifícios Réngmauer em Grevenmacher, com 31 apartamentos de baixo custo. Mas nessa altura saiu de mãos vazias. Hoje, ainda pergunta ao Fonds du Logement e à SNHBM se a sua vez chegará em breve. "A resposta é sempre a mesma: há outras pessoas à vossa frente, não abrimos exceções", conta.

Atualmente, a SNHBM está a trabalhar nas candidaturas para habitação social apresentadas em 2015. Mas Astgik Manukyan só se candidatou em 2016.

A mulher também se candidatou para habitação social no município de Grevenmacher, mas até ao momento sem sucesso.

Foto: Volker Bingenheimer

Astgik Manukyan percebe que há muitas pessoas no Luxemburgo que também estão à espera de habitação social. No entanto, o seu caso é particularmente mau porque as condições de habitação para ela e para os filhos tornaram-se insuportáveis.

Por outro lado, a família dona do imóvel chegou mesmo a candidatar-se ao município para avançar com a sua demolição.

Mas, entretanto, este é o único teto de Astgik. A inquilina de 54 anos sente-se abandonada pelo Estado e pelos organismos de habitação social. E pergunta: "Vivemos num país rico e social. Por que é que ninguém olha para uma família como nós?"

(Texto originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Ana Tomás.)

