Milhares de trabalhadores subcontratados com salários e condições inferiores para satisfazer a procura de carne barata, revelou uma investigação do jornal britânico TheGuardian.

Sociedade 5 min.

Precariedade

A indústria da carne "está podre". Exposta a exploração de trabalhadores de fábricas de carne na Europa

Ana B. Carvalho Milhares de trabalhadores subcontratados com salários e condições inferiores para satisfazer a procura de carne barata, revelou uma investigação do jornal britânico TheGuardian.

A indústria europeia da carne é uma potência multibilionária, que emprega cerca de um milhão de pessoas. Os sindicatos estimam que milhares de trabalhadores em alguns países estão precariamente empregados através de subcontratantes e agências, com alguns a ganharem 40% a 50% menos do que os funcionários das mesmas fábricas.

Segundo a investigação do jornal The Guardian, cerca de um milhão de pessoas trabalham no setor europeu da carne, com os sindicatos a estimar que milhares de trabalhadores em alguns países estão precariamente empregados através de subempreiteiros, agências e cooperativas fictícias com salários e condições inferiores.

Trabalhadores, funcionários e peritos em mão-de-obra descreveram como a indústria europeia da carne, no valor de 220 mil milhões de euros, se tornou um ponto de acesso global a mão-de-obra subcontratada, com uma coorte flutuante de trabalhadores, muitos dos quais migrantes, com alguns a ganharem 40% a 50% menos do que o pessoal diretamente empregado nas mesmas fábricas.

Milhões de animais mortos para impedir propagações de doenças. Até quando? Na União Europeia, centenas de milhões de porcos e milhares de milhões de galinhas são mantidos em condições industriais intensivas, tornando-se incubadoras de doenças transmitidas por animais que estão a afetar fortemente a saúde pública.

A investigação descobriu provas de um sistema de emprego a dois níveis, com trabalhadores sujeitos a salários e condições abaixo do padrão para satisfazer a necessidade da indústria da carne de uma fonte de trabalhadores com baixos salários e hiperflexibilidade.

"Massacre" de 1428 golfinhos nas ilhas Faroé A escala deste "massacre" na praia de Skalabotnur, nas Ilhas Faroé chocou muitos habitantes locais pelo conjunto de irregularidades registadas e o número "absurdo" de animais mortos na costa.

A indústria europeia da carne entrou em foco político em 2020, quando as fábricas se tornaram pontos de alta transmissão do novo coronavírus. Os trabalhadores precários eram particularmente vulneráveis, pois muitos dizem que não tinham salário por doença e temiam pelos seus empregos se não pudessem trabalhar devido a doença.

Além disso, vivem em "alojamentos precários - muitas vezes apertados, condições degradadas - que tornavam o distanciamento social ou o auto-isolamento extremamente desafiador", lê-se no jornal. Foi relatado que algumas empresas também não dispunham dos dados necessários para poderem rastrear o surto.

Há trabalhadores a fazer o mesmo trabalho, de cotovelo a cotovelo, mas em condições diferentes" Enrico Somaglia, secretário-geral adjunto da Federação Europeia dos Sindicatos da Alimentação, Agricultura e Turismo

"É o modelo de subcontratação na Europa que está no centro da exploração e dos abusos de direitos na indústria da carne", defende James Ritchie, assistente geral da União Internacional dos Trabalhadores do Setor Alimentar, com sede em Genebra citado pelo jornal.

A utilização de trabalhadores de agências é mais prevalecente na indústria europeia da carne do que em qualquer outro lugar do mundo desenvolvido. Os sindicatos apelam a uma proibição imediata a nível europeu da utilização de trabalhadores precários em fábricas de carne.

Enrico Somaglia, secretário-geral adjunto da Federação Europeia dos Sindicatos da Alimentação, Agricultura e Turismo disse ao The Guardian que este "é [um sistema] baseado em preços baratos para a carne, na exploração da mão-de-obra". Segundo o mesmo jornal, os intermediários - tais como subcontratantes, agentes a solo, empresas de serviços múltiplos, agências de trabalho e cooperativas - multiplicaram-se para satisfazer a necessidade da indústria de uma fonte de mão-de-obra flexível e pouco remunerada. Muitas vezes recrutam e pagam trabalhadores e gerem os seus turnos; também fornecem e coordenam frequentemente a sua habitação e transporte.

"La Distillerie". O melhor restaurante vegetariano do mundo é no Luxemburgo O restaurante do chef René Mathieu, "La Distillerie", ganhou, pela segunda vez consecutiva, o título de Melhor Restaurante Vegetariano do mundo.

A relação entre uma empresa de carne e um trabalhador não é a de empregador e empregado; pelo contrário, o intermediário ou atua como empregador, ou o trabalhador é designado - muitas vezes incorretamente - como trabalhador independente. Este sistema pode esvaziar a responsabilidade das empresas pelos seus trabalhadores, e permitir-lhes evitar a responsabilidade legal por questões tais como salários, horários de trabalho, acidentes e ferimentos, num sector reconhecido como perigoso e fisicamente desafiador.

A investigação constatou que os trabalhadores precários têm frequentemente horários de trabalho indefinidos, contratos de zero horas, estatuto falso de trabalhador por conta própria e nenhum salário por doença. Os trabalhadores descrevem viver num estado extremamente precário em países onde não falam a língua nativa e, portanto, têm dificuldade em compreender os seus acordos e direitos legais.

"Podem despedi-lo imediatamente e perder tudo", disse um trabalhador romeno na Holanda. Nos Países Baixos - um dos maiores exportadores de carne da Europa com vendas no valor de 8,8 mil milhões de euros no ano passado - a inspecção do trabalho disse que os migrantes, principalmente com contratos precários, constituem até 90% da mão-de-obra.

O aparecimento do sistema de intermediários de mão-de-obra reflecte mudanças mais amplas na indústria europeia da carne nas últimas décadas, incluindo a consolidação da quota de mercado por um punhado de empresas e um número em rápido declínio de pequenos talhos e matadouros de propriedade independente.

Milhares de pessoas trabalham nos grandes matadouros, que podem funcionar 24 horas por dia, satisfazendo o sistema dos grandes retalhistas e prestadores de serviços alimentares de encomendar grandes quantidades de carne barata a pedido. Este sistema foi possível graças a um vasto conjunto de trabalhadores da Roménia, Lituânia, Letónia, Polónia e Hungria dispostos a migrar após o alargamento da UE que teve início em 2004. Muitos vieram de aldeias e cidades pobres e pós-industriais, tais como antigas regiões mineiras na Moldávia e na Roménia com poucas oportunidades de emprego para os mais jovens.

O seu percurso para o mercado de trabalho é frequentemente conduzido por intermediários, e frequentemente anunciado nos meios de comunicação social. "É um sistema de exploração da pobreza", disse ao The Guardian Volker Brüggenjürgen, o presidente da Associação de Caritas de caridade para o distrito de Gütersloh, na Alemanha. "As pessoas são enganadas com a promessa de uma vida melhor".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.