Mesmo na década de 90, com o divórcio e a morte de Lady Di, Portugal deu 13972 Dianas ao mundo. Hoje, 31 de agosto, cumprem-se 25 anos da sua morte. O fenómeno Diana, tal como a popularidade da princesa, foi transversal e permanece vivo.

Diana de Gales

A importância de se chamar Diana

Luís Pedro Cabral A popularidade da princesa de Gales em Portugal traduziu-se numa geração de Dianas. Até aos anos 80, o nome Diana quase não existia em Portugal. No final dessa década, já estava no top 10. Mesmo na década de 90, com o divórcio e a morte de Lady Di, Portugal deu 13972 Dianas ao mundo. Hoje, 31 de agosto, cumprem-se 25 anos da sua morte. O fenómeno Diana, tal como a popularidade da princesa, foi transversal e permanece vivo. Nem todas as Dianas são Diana por causa da princesa. Outras, são.

Não há maneira dos intituladérrimos biógrafos oficiais de Lady Di acertarem o passo em muitos aspectos da sua história. Permanece pacífico pelo menos um facto. Ou qualquer coisa parecida, que remonta ao princípio de Julho de 1961, num perímetro que vai do lugar de Sandringham – condado de Norhfolk, Reino Unido -, à Park House, que toma abrigo nas terras reais da Sandringham House, por gerações, um oásis campestre da monarquia britânica, que muito aprecia a sua fauna para as caçadas e ali instituiu a tradição da passagem de ano. Segundo os relatos biográficos mais extrovertidos, os pais da menina recém-nascida, princesa só por essa razão, demoraram mais de uma semana para eleger o seu nome próprio: Diana.

Eleger talvez não fosse a palavra adequada para o seu berço aristocrata, que herdara antes de tudo o secreto hábito de controlar a descendência. A ligação da família à Casa Real britânica, já era antiga. Lady Ruth de Vermoy, avó materna da menina Diana, era amiga de longa data, confidente e sucedâneo pós-moderno de aia da Rainha Isabel II, de Inglaterra, desde que esta fora coroada rainha, em 1953. Com a terceira filha de Frances Burke-Roche, 4ª baronesa de Fermoy, e de Edward John Spencer, que viria a tornar-se o 8º conde de seu nome, tinha nascido uma contrariedade, pela ausência de varonia.

Por questões estrictamente sucessórias, os pais desejavam o primeiro rapaz em vez de uma terceira filha. Até ao dia do seu nascimento (1 de Julho de 1961) estavam convencidos que as suas preces teriam correspondência de género. Outra filha não estava nos planos. De tal forma que o casal nem sequer tinha pensado em nomes próprios do universo feminino. As Casas Spencer e Vermoy teriam de esperar pelo seu varão, que sucedeu a Diana Frances Spencer na cronologia da família.

Diana Frances Spencer nasceu neste contexto, mas isso não a tornou menos protegida. Os acontecimentos que mais a desprotegeram na vida estiveram sempre relacionados com casamentos e divórcios. E talvez isto tenha mais a ver com a sua condição de nascença que outra coisa qualquer. Diana foi educada para Lady, dentro dos mais exigentes preconceitos de casta, juntando-se aos outros, que eram inerentes à condição feminina, versão aristocrata.

Sempre que se sacode um ramo de uma árvore nobiliárquica, ocorre um estranho fenómeno mental. Parece que se viaja logo no tempo e o cenário dos acontecimentos se torna medieval. O imaginário povoa-se de honrarias, altivez, fausto, vénias, castelos sumptuosos, trajes de gala, charretes topo de gama com vidros fumados, séquitos de criadagem, plebes em júbilo, banquetes capazes de alimentar países do terceiro-mundo, palácios tão grandes que lá cabia uma boa quota dos sem-abrigo deste planeta, príncipes e princesas, duques e duquesas, barões e baronesas e condes e viscondes e condessas e viscondessas, descrevendo o curso do seu sangue por entre a heráldica dos tempos. O fenómeno Diana foi exactamente isso. A consciência medieval de um imaginário colectivo a emergir das trevas da tecnologia.

Diana nasceu em 1961. À data, o império britânico já não era o que era. Se fosse, a União Indiana jamais teria invadido Goa, Damão e Diu, as possessões coloniais portuguesas no grande estado independente da Índia, despertando uma longa guerra ultramarina, que havia de mudar Portugal e uma boa parte do mundo. Mas, nem uma coisa nem outra abalaram a monarquia britânica. Isso, só uma princesa conseguiu fazer, invadindo constantemente os sagrados territórios do protocolo.

Foi assim que a Princesa de Gales se tornou um dia na princesa do povo. E foi assim que, nos anos 80 nasceu em Portugal uma imensa geração de Dianas. Nunca chegou a abalar o reino das Marias, como abalou a coroa britânica. Mas irrompeu pelo Top 10 dos nomes próprios, como uma rainha-pop numa tabela de discos mais vendidos. Desde o seu enlace real a história de Diana gerou muitas Dianas na história de Portugal.

Geração Diana

Nem todas as Dianas são Diana em razão da princesa homónima. É o caso de Diana Verónica Thérèse de Polignac de Barros Nigra, nascida em Roma, portuguesa de nacionalidade, empresária, neta de Thérèse de Polignac, sobrinha de Pierre de Polignac, prima de Rainier do Mónaco, madrinha de baptismo de Jacques do Mónaco, filho de Alberto II e de Charlene, ex-nadadora olímpica sul-africana, herdeiro do trono monegasco.

Apesar da diferença geracional, podia muito bem ter acontecido, mas "nunca me cruzei com a Princesa de Gales". Não há relação directa entre a princesa de Gales e a escolha do seu nome. "De todo. No meu caso, trata-se de um nome de família. A minha bisavó chamava-se Diana, a minha avó tinha Diana no nome, apesar de não ser o seu primeiro nome, que era Thérèse, a minha mãe chama-se Diana". Diana desconhecia que o seu nome constava entre os mais populares dos anos 80. "Sabia que era raro, não sabia que passou a estar nos top 10. Há uns anos sempre que ouvia 'Diana' na rua, era para mim. Se estivesse no campo, também poderia ser uma cadela de caça (pois Diana é o nome da deusa da caça). Hoje em dia, raramente é comigo". Ser Diana não tem qualquer significado especial, que não se prenda com a sua família. "Gosto muito do meu nome e gosto das tradições".

Diana Raquel Pereira ficou conhecida na indústria da moda, e não só, como Diana Pereira. Com apenas 14 anos, ganhou um dos mais prestigiados galardões da moda, o Supermodel of The World, em Los Angeles. Diversificou a sua carreira de modelo, é empresária, escreveu livros infantis, lançou uma linha de jóias com o seu nome, passou pela televisão. Diana Pereira reconhece que a escolha do seu nome pode não estar dissociado do fenómeno Diana de Gales. Até porque, "conheço poucas Dianas mais velhas que eu. Os meus pais adoravam o nome Diana. Sempre achei que estava mais ligado à mitologia. Acho que a deusa da caça foi mais influente". Seja como for, ainda bem que foi Diana. "Sempre tive muito respeito e admiração pela princesa de Gales".

Diana Chaves, modelo, actriz e apresentadora de televisão. Nasceu em 1981, coincidente com o casamento real da princesa. Diana não acrescenta muito ao tema, escusando-se a esclarecer se o seu nome está directamente relacionado com Diana de Gales. Prefere deixar que as coincidências falem por si.

Diana Silva é madeirense, mas vive em Lisboa. Fez a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, no Estoril. A sua empresa é a DSW (Diana Silva Wines). É enóloga. O seu nome e o da princesa estão "completamente relacionados. A Princesa Diana casou em 1981 e eu nasci em 1985. Escolheram o meu nome em sua homenagem. Como fui a primeira Diana da família também fui princesa. Como muitas meninas da minha geração, também um dia sonhei ser princesa como ela".

Diana Garrido é jornalista, até 2019 foi editora executiva da NIT, criadora do site Amãezónia – Ter Filhos é uma Vida Selvagem. A Geração Diana para si não tem qualquer significado. É a primeira Diana da família, "mas nasci em 1980, quando a princesa ainda não era uma estrela". Como não é um nome muito comum, ou não era, perguntavam-lhe sempre: Diana, como a princesa? "Se tivesse ganho um euro de cada vez que ouvi (e ainda oiço) isso, estava rica". Em criança, os miúdos troçavam com o seu nome. "Nos anos 80, Diana era um nome que se dava muito... às cadelas".

Diana Félix, nasceu em Torres Vedras, viveu na Abrigada, estudou em Alverca, trabalha em Vila Franca de Xira. É técnica de contabilidade. O seu nome, diz, está inevitavelmente ligado à princesa de Gales. "Quando era pequena, para aí até aos cinco anos pensava que era princesa por causa do nome". Em toda a parte que ia, toda a gente associava o seu nome à princesa. "O mais engraçado é que ainda hoje isso acontece". Na altura que a princesa Diana estava nos píncaros de popularidade, "era ainda muito pequena para me aborrecer. Quando entrei para a escola era a única Diana". Imagine-se.

Diana real

A infância da princesa Diana foi inevitavelmente perturbada com um escândalo na família, que não passou incólume à lupa cor-de-rosa da imprensa da especialidade, que tornou o tema nacional. Foi a primeira vez que provou este veneno. Frances Burke Roche, a mãe, tinha trocado o marido por um homem casado, casando com ele depois de concretizados dois divórcios, o dele e o dela, que passou a assinar Frances Shand Kydd. Diana tinha oito anos quando os pais se separaram, disputando a sua custódia em tribunal, que havia de conceder a sua guarda ao pai. Fez os primeiros estudos em Riddlesworth, depois em Kent, numa escola para raparigas, depois na Suíça.

Em 1975, quando morreu o avô paterno de Diana, fazendo do seu pai o 8º conde de Spencer, esta tornou-se formalmente Lady e a família paterna muda-se para Althorp, propriedade de campo da família. Lady Diana Spencer só regressou da Suíça em 1978, instalando-se numa lembrança que lhe ofereceram os pais: um apartamento em Londres.

Desde criança que a sua família mantinha contacto próximo com a família real, mesmo que a sua mãe, pela via da "prevaricação social", tivesse perdido esse privilégio. Em Londres, Diana estava mais disponível para aceitar os convites de Buckingham. Aqui e ali, começaram a despontar os rumores. Parece que Diana e o príncipe de Gales trocavam conversas demoradas e sorrisos amiúde. Ela era vista cada vez mais em eventos onde ele se encontrava. E ele cada vez mais lhe dirigia especial deferência. Sejamos sinceros: ninguém sabe ao certo que palavras terá usado o princípe de Gales para pedir a mão à sua princesa.

Portugal, o refúgio da realeza europeia No 'Triângulo Dourado' - Sintra, Cascais e Estoril - havia mais reis por metro quadrado do que em qualquer parte do mundo. A Grã-Duquesa Charlotte do Luxemburgo, o príncipe Félix e os filhos moraram em Sintra.

Ao certo, sabe-se que o noivado foi oficializado a 24 de Fevereiro de 1981. Charles, seráfico, nunca se enquadrou propriamente no paradigma de um príncipe encantado. Diana, por outro lado, servia como uma luva no ideal de princesa. Desde esta data, a sua vida transformou-se num imenso tablóide, só interrompido para a cerimónia do casamento real mais visto de sempre na TV. Próximo de mil milhões de pessoas assistiram em todo o mundo, 3500 eram os convidados na Catedral de Saint Paul.

Diana tinha qualquer coisa que as outras princesas não tinham. Ainda hoje não se sabe bem o que era, que irradiava de si e propagava. Em vez de se tornar "Sua Alteza Real e Princesa de Gales, Condessa de Chester, Duquesa da Cornualha, Duquesa de Rothesay, Condessa de Carrick, Baronesa de Renfrew, Senhora das Ilhas e Princesa da Escócia”", tornou-se simplesmente Lady Di, princesa das multidões. Como um furacão, ou talvez como uma "vela ao vento", converteu-se numa espécie de royal-pop-star. Quando deram por si, Diana já era ícone da moda, ideal de beleza, protótipo de elegância, símbolo de generosidade e filantropia, abraçando causas como a SIDA e as minas terrestres, quebrando regras protocolares num ritmo nunca visto, pisando os perigosos terrenos da informalidade.

A jovem princesa de Gales caiu nas boas graças do mundo. E este, cada vez mais globalizado, não lhe dava um segundo de trégua. Cada gesto seu, era uma hipérbole com consequências mediáticas imprevisíveis. Os seus índices de popularidade batiam os seus próprios recordes, mas as estatísticas não se estendiam à Casa Real. Pior, quando começaram a vir a público outro género de rumores, que envolviam o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha, Camilla Parker Bowles, que surgia neste conto de fadas no papel de vilã. No final dos anos 80, os rumores já eram de separação. Algo, que em nada afectou a reputação planetária de Lady Di, que tinha uma legião de fãs, em que em relação à Família Real se constituíam num coro grego.

Em Dezembro de 1992, os rumores confirmaram-se. Diana e Charles separavam-se, comunicando a decisão com o lacre da Casa Real britânica. Suas altezas reais já não se suportavam, mas tratariam dos detalhes da separação, assim como da custódia de William e Harry, os filhos, com a etiqueta que a sua condição determinava.

A telenovela real não parou de criar novos episódios para o mundo. Evidenciavam-se personagens antigas, como Camilla Parker, e outras recentes, como Dodi Al-Fayed, herdadeiro da Harrods. O divórcio real só foi oficializado a 28 de Agosto de 1996. No dia 31 de Agosto de 1997, Diana morre no asfalto de Paris numa amálgama de chapa, destroços e dúvidas que com ela se eternizam.

Depois da sua morte, Diana de Gales foi citada uma média de oito mil vezes por ano na imprensa do Reino Unido. 2022 não conta.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

