Abusos sexuais

A Igreja entre o vício e a virtude

Sérgio FERREIRA BORGES

O tema é esgotante, exaustivo, fatigante, mas aparece quase todas as semanas, com a revelação de mais casos de abusos sexuais na Igreja. E a Santa Madre fica inerte, sem tomar as atitudes severas que o escândalo exige.

Nomear uma comissão independente para ouvir queixas de eventuais vítimas é manifestamente insuficiente para travar um dilúvio de obscenidade, que transforma uma casa de virtude num antro de vício. Os psicopatas que infiltraram a Igreja são imparáveis, incapazes de resistir ao impulso do vício que o diabo lhes meteu no corpo.

A Igreja foi capturada por uma onda de corrupção moral que deve ser expurgada, de imediato.

A Santa Madre Igreja - como gosta de ser tratada - devia antes de mais analisar as causas deste enorme flagelo que a vai sugando.

Começando pelos seminários. Quem os frequentou diz que são casas pouco recomendáveis, onde se desenvolvem maus hábitos de vida, próprios de um androceu de pecado. São homens com homens, ou com crianças, que não conseguem resistir às tentações mais próprias do demo, que de Deus.

Depois, segue-se outra etapa que propicia igualmente os maus costumes e que a hierarquia insiste em não ver. Refiro-me ao celibato, imposto a homens em idade fecunda e que os vai castigar, pelo resto da vida, coleccionando frustrações que os desencaminham para direcções onde está tudo aquilo que Deus condena.

No meio de tudo isto, está uma hierarquia que teima em esconder os atentados à moral, as violações ao catecismo de qualquer Igreja. Pior, além de esconder, tenta depois resolver estes casos com a lei da esponja, reabilitando assim os prevaricadores, os delinquentes morais, os violadores da ética que Deus exige aos seus servidores.

Diz a Bíblia que "é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher". E acrescenta: "tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade". Aqui chegado detenho-me em mais esta perplexidade que não me deixa perceber o celibato imposto aos sacerdotes. Que explicação teológica existe, para impedir os padres de contrair matrimónio?

Sou amigo de dois padres que optaram pela vida matrimonial, sem desistirem do magistério que a Igreja lhes confiou. Um celebra missa uma vez por semana, o outro celebra diariamente missa e outros ofícios constantes da liturgia. Um destes casos é do conhecimento da hierarquia que, a meu ver bem, trata o assunto com um silêncio de absoluto consentimento.

A Igreja foi capturada por uma onda de corrupção moral que deve ser expurgada, de imediato, com punições severas. Só assim os desencaminhadores de menores perceberão que o seu lugar não é na Igreja.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

