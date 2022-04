Quando vou a Portugal saio de coração partido. Mas, na verdade, também gosto de voltar para aqui.

Opinião Sociedade 3 min.

A fava

A idade com que emigras

Ricardo J. RODRIGUES Quando vou a Portugal saio de coração partido. Mas, na verdade, também gosto de voltar para aqui.

Aos quarenta e tal já não há inocentes. Somos o que somos e escolhemos o que nos diz respeito. Construímos as maiores expetativas e as maiores desilusões antes de chegar a este ponto. Temos fraternidades de sempre e para sempre. Se escolhemos alguém para entrar na nossa vida adulta é porque essa pessoa vale mesmo a pena. Partir e começar de novo com esta idade é reflexo ponderado. Tem de ser.

Mudei-me para o Luxemburgo já crescido, com quatro décadas de história no lombo. E todos os dias me lembro de quanto amo Lisboa, a Graça e o Intendente, a minha família e os meus amigos. Depois também penso como calhou-me em sorte ter encontrado no Luxemburgo uma tropa inteira de afetos. Tenho aqui intimidade e festa, conversa e evasão. Quando vou a Portugal saio de coração partido. Mas, na verdade, também gosto de voltar para aqui.

É sensação estranha, às vezes. Durante anos dediquei-me a um amor profundo por Lisboa. Conheço, ou se calhar conhecia, francamente bem a capital. Sempre me interessei pelos seus subterrâneos e pelos lugares onde a cidade se desvia da rota. Restaurantes clandestinos, festas sem anúncio, uma certa dose de loucura. Passei música em clubes reputados e em sociedades recreativas, jantei nos melhores restaurantes e nos piores tascos. Há umas semanas fui dançar com três dos meus melhores amigos ao Incógnito e tive uma das noites mais felizes de que me lembro na capital portuguesa – apesar de já não viver lá.

Não há autocomiseração nem tretas. Não temos tempo para isso. Também por isto gosto tanto desta meia leca de país.

E depois há esta parte extraordinária do Luxemburgo que me faz querer vir para aqui, também. É a curiosidade, a forma como toda a gente se faz disponível para sair da sua bolha e ir explorar outra. O que falta em underground sobra em improviso, perdi a conta às noites em que me encontrei ao fim de tarde com os meus amigos para o apero e deixei-me ir sem destino. Aprendi a não marcar jantares à sexta ou ao sábado. Vamos, depois logo se vê.

Ainda que me faltem aqui pais e irmãos e amizades de décadas, a verdade é que também encontrei almas a quem não preciso de falar da luta interior que uma pessoa trava quando sai do seu país. A conversa começa depois disso, a discussão é normalmente sobre o que se pode fazer para avançar. Não há autocomiseração nem tretas. Não temos tempo para isso. Também por isto gosto tanto desta meia leca de país.

Não emigrei com vinte anos, saí com quarenta. Tenho saudades da Graça, do Intendente e da rua do Benformoso, sim, da minha vida lisboeta e das amizades com quem preciso de dizer tão pouco para aprofundar a conversa. Mas tam- bém tenho orgulho de optar por emigrar já crescido. O meu avô costumava dizer que a maioria das pessoas passam os segundos quarenta anos das suas vidas a falar do que fizeram nas suas primeiras quatro décadas. Mas, se o caminho for a aventura, não há tempo para nos prendermos ao passado. A vida segue, anda para a frente, e poucas coisas nos ensinam melhor isso do que a experiência da emigração. É difícil, pois claro. E é uma extraordinária experiência de vida, também.

(Grande Repórter)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.