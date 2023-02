A política de mobilidade em Portugal tem um lema inconfessável: "tudo pelo carro, nada contra o carro".

Opinião Sociedade 4 min.

Mobilidade

A humilde bicicleta vai fazendo o seu caminho

Hugo GUEDES Uma bicicleta não é (só) romântica e saudável. É sobretudo uma boa solução.

O pequeno livro chama-se "Oriente encontra Ocidente" e não tem frases nem capítulos, só pictogramas. A autora é Yang Liu, uma famosa designer chinesa que vive em Berlim, e as imagens simplificadas comparam as duas culturas tão contrastantes.

A dada altura, chegamos a uma página dupla com o título "Transporte": na coluna "1970", a Alemanha está representada por um carro e a China por uma bicicleta; na coluna "Hoje", os símbolos estão trocados – é o contrário.

É uma generalização, claro, mas bastante boa. O mercado automóvel chinês é de longe o maior do mundo (mais de 22 milhões de veículos novos em 2022) e, da primeira vez que visitei o país, há mais de dez anos, já me vi aflito para encontrar uma bicicleta nas ruas de Pequim ou Xangai.

Ao mesmo tempo, a nefasta indústria automóvel alemã continua a governar a Europa, mas há uma enorme mudança social em plena marcha: como escrevia a revista Economist desta semana, muito preocupado com a futura cotação bolsista das grandes marcas automóveis e petrolíferas, quem tem menos de 30 anos borrifa-se para o Audi a gasóleo dos pais, e prefere a qualidade de vida das duas rodas.

A bicicleta foi redescoberta. Ela representa independência, liberdade, e uma comunhão com o mundo em redor – em vez do isolamento da nossa caixinha de metal privada e com A/C.

Andar de bicicleta é fazer parte de uma comunidade, respirar ar fresco, sentir o sol (e a chuva) na cara, interiorizar os sons e as imagens da cidade de uma forma que não é possível quando estamos enclausurados no carro.

Cada vez mais pessoas andam de bicicleta na capital Em 2022, mais 36,5% dos habitantes da Cidade do Luxemburgo usaram este meio de transporte, segundo os balcões espalhados em quatro locais.

Mas uma bicicleta não é só romântica e saudável. É sobretudo uma boa solução para muitos dos problemas que corroem as cidades em que (sobre)vivemos, é a arma para recuperarmos o nosso espaço humano e derrubar a ditadura do carro.

O carro, esse símbolo da recuperação do pós-guerra, essa ostentação de status que hoje é apenas um estorvo poluidor, ruidoso e perigoso. Também ele já foi sinónimo de independência e emancipação; hoje, representa mais do que nunca o individualismo, a alienação e uma obsessão – cada vez mais ilusória – pela velocidade.

A Europa traz-nos boas notícias: esta semana o carro perdeu não uma, mas duas batalhas. Que é como quem diz, a bicicleta venceu-as. Primeiro foi a decisão de acabar com todos os motores de combustão interna (novos) a partir de 2035, algo que parecia impensável ainda há poucos anos; logo em seguida, os mesmos deputados europeus votaram uma resolução a favor de uma "Estratégia da Bicicleta".

Várias medidas interessantes são ali preconizadas, desde apoios à indústria de componentes (importa aqui lembrar que Portugal é o maior fabricante europeu de quadros de bicicleta) até à redução do IVA aplicável a estes produtos, passando pela criação de mais pistas e lugares seguros de parqueamento.

O objectivo declarado é o de colocar a bicicleta ao mesmo nível do automóvel ou do metro, ou seja, uma alternativa real de transporte para o dia-a-dia. Isso também teria o benefício adicional de duplicar ou triplicar o número de empregos no sector, calculado em cerca de um milhão neste momento.

Tudo óptimo, mas na metade sul da Europa, paradoxalmente aquela onde o clima é mais ameno, vai ser necessária uma gigantesca mudança de mentalidades e esta tarda em iniciar-se.

Basta olhar para Portugal, onde a bicicleta é vista como algo para jovens, brinquedo para desporto ou lazer, e não como meio de transporte viável para todas as idades e condições sociais.

Em geral (felizmente começam a aparecer excepções), os portugueses são tão viciados no automóvel que qualquer deslocação, mesmo inferior a um quilómetro, é feita de popó. A política de mobilidade naquele país tem um lema inconfessável: "tudo pelo carro, nada contra o carro".

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.