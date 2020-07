O primeiro-ministro francês, Jean Castex, diz-se pronto a reagir rapidamente à subida de casos de covid-19 na região da Catalunha.

A França ameaça fechar a sua fronteira com a Espanha

Redação O primeiro-ministro francês, Jean Castex, diz-se pronto a reagir rapidamente à subida de casos de covid-19 na região da Catalunha.

Durante uma visita a Prades, no departamento dos Pirinéus-Orientais, que faz fronteira com Espanha, o chefe de Governo gaulês não excluiu, este sábado, a possibilidade de fechar novamente a fronteira com Espanha.

"Estamos a vigiar de perto a situação [novo surto de covid-19 na zona de Barcelona], especialmente aqui, é um assunto que temos que discutir com as autoridades espanholas", respondeu o primeiro-ministro francês, Jean Castex, a uma pergunta se estava a considerar voltar a fechar fronteira com Espanha.

Por sua vez na Catalunha, entraram medidas restritivas para reduzir a mobilidade dos quatro milhões de habitantes de Barcelona e da sua área metropolitana.

O uso da máscara é obrigatória, em espaços públicos fechados, em toda a Espanha, com exceção de Madrid e nas ilhas Canárias.

O ministro da Saúde de Espanha, Salvador Illa, contou 186 grupos de infeção ativos, mas considera que "não se pode falar numa segunda vaga da doença".





