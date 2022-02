O mundo está um lugar muito perigoso e a Comissão Europeia propôs uma série de iniciativas para aumentar a defesa do bloco. Está previsto lutar mais contra os ciberataques e lançar uma armada de 100 satélites para o Espaço.

Sociedade 6 min.

Internet

A Europa quer dominar o Espaço e investir em cibersegurança

Telma MIGUEL O mundo está um lugar muito perigoso e a Comissão Europeia propôs uma série de iniciativas para aumentar a sua defesa. Em março, os Estados-membros deverão adotar a chamada Bússola Comum e está previsto lutar contra os ciberataques e lançar uma armada de 100 satélites para o Espaço.

Os últimos tempos têm mostrado que o mundo é um lugar inseguro. E que a falta de segurança acontece em vários aspetos, para lá dos tradicionais. Na tarde de terça-feira, o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, apresentou um novo pacote sobre defesa e outro interligado sobre o Espaço, com o objetivo de aumentar a capacidade de a União Europeia se defender das múltiplas ameaças. Das velhas - que são as tradicionais guerras no terreno - e das novas guerras, não menos perigosas, que são as chamados ameaças híbridas, que incluem os ciberataques, a desinformação a larga escala produzida por agentes maliciosos, e operações de chantagem a nível de Estado, como o que acontece com a Bielorrússia e o seu uso de migrantes para chantagear a União Europeia.

Em março, os países europeus deverão adotar, num Conselho Europeu dedicado à defesa, a chamada Bússola Estratégica Comum, um documento que define as prioridades que a UE vai tomar a longo prazo para mudar o seu paradigma de defesa. Criar uma União de Defesa não é um dado consensual, e menos ainda a criação de um exército europeu, mas em junho de 2020 foram os próprios países que pediram à Comissão para trabalhar num projeto de criar mecanismos comuns, quando se percebeu que para as novas ameaças os países não conseguem lutar sozinhos.

O que está em causa é, segundo Breton, o reforço da capacidade de defesa, a redução da dependência de terceiros e melhor proteger os novos domínios de conflito como o Espaço, a cibersegurança e as ameaças híbridas em geral.

Luxemburgo vai ter plataforma para combater ciberataques O ministro da Defesa, François Bausch, lançou uma nova plataforma para proteger melhor o país contra ataques cibernéticos.

Segundo Breton, o novo Fundo Europeu de Defesa, lançado em 2017, e que entrou em vigor para o orçamento de 2021-27, "é um instrumento muito poderoso" que irá permitir "melhor harmonizar e melhor definir juntos os objetivos e o financiamento". O comissário garantiu que a criação deste fundo, que está debaixo da sua alçada, "muda completamente o jogo". Atualmente apenas 11% dos gastos em defesa europeia é despesa comum. "Isso vai ser um dos objetivos dos fundos europeus, de aumentar a capacidade de compra comum", explicou. O objetivo é que se chegue a uma compra conjunta de 35% dos gastos dos vários Estados da UE.

Reduzir a dependência de defesa em matéria de tecnologia

Depois de entregue aos países um relatório bi-anual classificado sobre o estado da dependência estratégica da União Europeia, a Comissão prevê que para manter a segurança europeia vai ser preciso aumentar a autonomia "em questões como a capacidade de produzirmos semicondutores, de investirmos na Inteligência Artificial e na computação quântica, e de garantirmos uma posição forte no Espaço". Segundo o comissário Breton, "tudo isto são tijolos para contribuir para a nossa indústria de defesa e também para a nossa autonomia em matéria de segurança".

Um exemplo recente? O ataque à Vodafone em Portugal

O conceito de defesa não se fica apenas por equipamento militar e quantidade de solados e parte das preocupações das hierarquias militares estão ligadas aos chamados "novos domínios de disputa". Um deles é o do mundo online. "É preciso criar uma bolha, ou um chapéu de chuva para proteger o nosso espaço informacional, o nosso espaço ciber". É uma proteção que tem que ser feita, disse Breton, "da mesma maneira como protegemos as nossas fronteiras com o Frontex". Por isso, dentro de pouco tempo, a Comissão vai apresentar a proposta de uma Lei de Ciber segurança.

Operadora Vodafone em Portugal alvo de ciberataque Empresa refere que, para já, não há indícios de que o ataque tenha comprometido os dados dos clientes.

Se em termos militares, a necessidade de uma união forte não é consensual, ao nível da ciber segurança, disse Breton "foram os Estados-membros que nos pediram para agir", porque não é possível enfrentar cada um por si "ataques desta natureza e de uma dimensão que ultrapassa as capacidades individuais de cada país". A título de exemplo recente, Breton referiu o ataque à rede da Vodafone de Portugal, que foi uma pequena amostra de como é fácil pôr um país de rastos. Vão por isso ser criados entre cinco a sete SOC (Security Operation Centers), ou Centros de Operação de Segurança, "que serão a nossa arquitetura de defesa contra os ataques cibernéticos".

Segundo informações da Comissão, ao abrigo do Fundo Europeu de Defesa (FED), já foram investidos 38.6 milhões de euros em projetos de ciber segurança. E “a ciber defesa continuará a ser uma prioridade do FED para os próximos anos”, refere um relatório da Comissão.

Uma constelação de 100 satélites em órbita baixa

O Pacote Espaço, como foi apresentado, é outro dos elementos fundamentais para a Europa garantir a segurança e defesa. "Somos a segunda potência mundial a nível do Espaço e queremos continuar a sê-lo", lembrou Thierry Breton. Neste momento, a Europa já tem dois sistemas de comunicações e vigilância, o Galileo e o Copernico, mas falta, segundo a Comissão, uma "constelação securizada", que será “uma estrutura de inter-conectividade". Serão três constelações de cerca de 100 satélites colocados em órbita baixa, que vão funcionar também como um back-up para as infraestruturas terrestes (a existir, seria um sistema redundante que teria resolvido a "queda" da rede da Vodafone na passada semana). É cada vez mais importante assegurar a segurança da esfera informacional "quando temos à nossa frente a grande revolução da computação quântica", sublinha o comissário europeu do Mercado Interno.

Luxemburgo enviou o satélite mais caro de sempre para o Espaço A principal missão do satélite será vender o acesso a ligações Wi-Fi de alta velocidade a passageiros e tripulações de companhias aéreas durante os voos.

Um bónus desta órbita norte/sul é que esta armada de pequenos satélites vai poder servir também o continente africano "que será um espaço informacional interconectado com o espaço europeu". É, segundo disse o comissário, um dos aspetos importantes da aliança que a União Europeia está a criar com a União Africana, e cuja cimeira arranca esta quinta-feira em Bruxelas.

Em relação a estes novos satélites, a Comissão Europeia já lançou um apelo "tanto à velha indústria do espaço, como ao ambiente muito vivo das novas start-ups da indústria espacial". Para colocar em órbita esta nova constelação de mini-satélites vai ser necessário investir seis mil milhões de euros.

Há ainda a questão da gestão do tráfego espacial. A União Europeia está a criar um sistema próprio, o STM (Space Trafic Management, na sigla original), porque as órbitas sobre a Terra "são cada vez mais contestadas e difíceis de gerir", estão cada vez mais ocupadas de satélites, e de uma quantidade infindável de lixo espacial, que se conta em cerca de 130 milhões de pequenas partículas cada vez mais perigosas para todas as operações espaciais. E vários milhões de grandes peças.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.