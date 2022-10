Com que então a Europa construiu um jardim, o mais belo da humanidade. Como e à custa de quê?

A Europa é um jardim

Raquel RIBEIRO As arrogantes declarações do chefe da diplomacia da UE demonstram bem que, para se poder viver neste jardim europeu, foi sempre necessária a criação e manutenção de uma (ideia de) selva lá fora.

"A Europa é um jardim. Construímos um jardim. Tudo funciona. É a melhor combinação de liberdade política, prosperidade económica e coesão social que a humanidade já construiu", disse Josep Borrell, vice-Presidente da União Europeia e o alto-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, no discurso de inauguração de um programa académico de diplomacia, em Bruges.

"O resto do mundo não é exactamente um jardim. A maioria do resto do mundo é uma selva, e a selva pode invadir o jardim. Os jardineiros devem cuidar dele, mas não vão proteger o jardim construindo muros. Um pequeno jardim rodeado por muros altos para impedir a selva de entrar não é uma solução, porque a selva tem uma capacidade de crescimento forte e o muro nunca será alto o suficiente." Portanto, continua: "Os jardineiros devem ir à selva. Os europeus devem interagir muito mais com o resto do mundo, senão o resto do mundo invade-nos, de uma forma ou de outra."

Podem dar o mundo todo a um europeu para conquistar que naquela cabeça nunca vai sair de um umbigo cheio de cotão e confundi-lo com cheiro a flores de jardim.

Estas declarações de Borrell foram recebidas com críticas e acusações generalizadas de racismo, xenofobia e colonialismo. Caíram tão mal que, dias depois, Borrell veio dizer que houve um mal-entendido com a "metáfora" que utilizou, metendo ainda mais os pés pelas mãos na sua explicação: "A metáfora do jardim e da selva não é invenção minha. Alguns realmente a detestam porque, entre outros, foi usada por neo-conservadores norte-americanos, mas eu estou longe desta escola de pensamento político. De facto, o conceito tem estado presente em debates políticos e académicos há décadas, porque refere-se a uma questão simples que enfrentamos todos os dias: deverá a ordem internacional ser baseada em princípios aceites por todos, independentemente da força dos seus actores, ou deverá ser baseada na vontade do mais forte, que é comummente chamada de 'lei da selva'?"

Lê-se em 2022 e não se acredita que um alto funcionário da UE (para os Negócios Estrangeiros, sublinhe-se) tenha uma visão do mundo saída do paço real de Isabel, a Católica. Podem dar o mundo todo a um europeu para conquistar que naquela cabeça nunca vai sair de um umbigo cheio de cotão e confundi-lo com cheiro a flores de jardim.

Com que então a Europa construiu um jardim, o mais belo da humanidade. Como e à custa de quê? Até parece que não foi com séculos de escravidão, exploração, tráfico e genocídio baseados numa superioridade moral, religiosa, económica e política, depois apoiada em positivismo científico. Parece então que aqui é um jardim, mas lá fora é a selva, onde, claro, há selvagens. Que fazem? Invadem. Porque são bárbaros, incivilizados, seres inferiores que não vão descansar enquanto não vierem para cá viver dos nossos subsídios, substituir os "europeus" pelos "selvagens", os "cristãos" pelos "párias" – enfim, continuar a preencher com metáforas e dicotomias úteis entre potenciais ideias de "jardins" e "selvas".

Este jardim, em que até as pétalas das flores foram arrancadas dos seus habitats para compor um brilharete de arbustos em Versalhes, pode estar em causa: a selva tem essa capacidade, é terra fértil e as ervas daninhas crescem por todos os lados, passam montanhas, infiltram-se, sobem muros. É preciso cortar esse mal pela raiz: elevá-los, educá-los.

Os muros não resultam, como temos visto pela política do Frontex, precisamente, muros que a UE "plantou" como uma sebe de espinhos para manter o seu condomínio privado bem separado da favela, responsável pela morte de milhares de pessoas no Mediterrâneo. O melhor é os jardineiros baixarem à selva, interagir, como quem diz (porque a selva é isso mesmo, indomável) domesticar.

Ao justificar-se impunemente explicou ainda de onde vinha esta "escola de pensamento". Fez e faz escola, vemos, não inócua, e parece fácil pô-la em prática: é a ordem internacional a explicar no seu cânone diplomático que, para podermos viver segura e confortavelmente neste jardim europeu, foi sempre necessária a criação e manutenção de uma (ideia de) selva lá fora. Parece que os europeus ainda não se deram conta de que o seu consumo bom-bonito-e-barato, a sua abundância entregue à porta, a sua paz social, a sua riqueza "distribuída", a sua "prosperidade" económica, este jardim, mais zoológico que landscape design, existe ao preço de semear o caos, a violência e a exploração do Sul Global. Ou seja, a "lei da selva", a do mais forte, foi a que sempre imperou para a manutenção do nosso status quo.

Em "À espera dos bárbaros", o escritor sul-africano Coetzee escrevia: "Um só pensamento preocupa a mente submersa do Império: como não acabar, como não morrer, como prolongar a sua era. De dia persegue os seus inimigos. É astuto e implacável, envia os seus cães de caça para todos os lugares. À noite, alimenta-se de imagens do desastre: o saque de cidades, o estupro de populações, pirâmides de ossos, hectares de desolação."

Cá dento, este cheirinho a mofo disfarçado de alecrim. Lá fora, o caos, os bárbaros, a selva escura.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a Europa e a América Latina Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e no Reino Unido. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. Deu aulas em Oxford e Edimburgo. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova da Lisboa.

