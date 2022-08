As igrejas evangélicas tomaram conta do Sul Global. Na pequena escala, substituíram a Igreja Católica. Em larga escala, sobrepõem-se ao próprio Estado.

A "ética" evangélica e o espírito do capitalismo

No hotel onde me encontro há mais de uma semana que se anuncia com expectativa a chegada de uma convenção de uma grande congregação evangélica do continente americano, com sede nos Estados Unidos, e sucursais no México, Guatemala, Brasil, e até Espanha.

Nesta povoação, com pouco mais de 46 mil pessoas, maioria indígena, diz-se que só nesta igreja existem 10 mil fiéis. Há muitos outros congregações (e fés), mas esta é definitivamente a maior e a mais poderosa. A sua omnipresença é notória: um hotel luxuoso construído no cimo da colina, piscina no rooftop, luzes néon azuis e douradas, domina toda a paisagem. Lojas com o selo da igreja por toda a parte – vendem roupa, sapatos, ferramentas, cimento, mas também detêm inúmeros restaurantes e cafés. Têm comprado grandes porções de terra e quintas nos arredores, onde estão a construir casas, escolas e equipamentos desportivos.

Em comunidades em constante tensão com o Estado, e onde muitas vezes o Estado se demitiu das suas básicas funções, estas Igrejas, geridas directamente de um escritório nos EUA, não passam do "braço armado" do capitalismo norte-americano no Sul Global.

Em paralelo, a história de miúdos que, tendo entrado para esta igreja atraídos por um ideal de prosperidade e empreendedorismo, nunca mais conseguiram sair, sob pena de ameaças de morte. Perceberam que aqueles três dias por semana em que entravam numa van para trabalhar no campo nunca lhes seriam pagos. Diziam-lhes que se cavassem com afinco, talvez lhes arranjassem trabalho numa das lojas ou restaurantes. Estariam sempre protegidos: três dias "de graça" para a igreja, outros três por sua conta nas empresas da igreja.

O problema nem eram eles, era ver a van cheia de miúdos que deviam estar na escola ou idosos com pouco mais que a roupa do corpo a cortar milho sob o sol. Fiéis pagando a sua contribuição e garantindo a sua segurança. "Protecção" é a palavra-chave, tanto para fiéis e pastores envoltos em segredo; como para os que afirmam "são bons: protegem-nos e preocupam-se com o nosso desenvolvimento".

O Público trazia um interessante trabalho sobre a influência das igrejas evangélicas no Brasil, em vésperas de eleições, em que se comentava o fenómeno do crescimento dos evangélicos face à perda de influência da Igreja Católica e o seu poder nas bancadas políticas, a nível local e nacional. "Nas últimas décadas, a hegemonia do catolicismo, com todas as suas nuances individuais, vê-se ameaçada pelo crescimento acelerado das igrejas pentecostais, que mostram uma flexibilidade organizativa que as torna mais capazes de se adaptarem à sociedade capitalista do século XXI", escreve João Ruela Ribeiro.

Na Guatemala não é diferente. Mas nos países da América Central, quase todos marcados por guerras civis patrocinadas pelo poderoso irmão do Norte, a situação é ainda mais conspícua: o crescimento dos evangélicos dá-se precisamente durante a presidência de Ronald Reagan, nos anos 80, coincidindo com as guerras civis, como na Guatemala, Nicarágua ou El Salvador, contra processos revolucionários de esquerda em que a Igreja Católica sempre teve um papel bastante progressista, aliando evangelização com a Teologia da Libertação.

Na reportagem do Público, explica-se o apelo das igrejas evangélicas contemporâneas, a formação de pastores nos EUA e a celeridade na abertura de templos. "A mensagem veiculada por grande parte destas igrejas é apelativa, numa sociedade desigual em que a cultura da meritocracia está a ganhar raízes. Muitos destes pastores seguem a chamada Teologia da Prosperidade, uma doutrina nascida nos EUA que faz a apologia da livre iniciativa e põe a prossecução do lucro e do sucesso económico como objectivos que Deus deseja que os seus seguidores cumpram." Em tudo oposto à ideia de partilha, comunidade, solidariedade e, até, ao culto da austeridade típicos de correntes do catolicismo.

Irónico é que o artigo do Público não explique quem paga essa aparente "prosperidade". Em comunidades em constante tensão com o Estado, e onde muitas vezes o Estado se demitiu das suas básicas funções (da protecção civil à manutenção de infraestruturas), estas Igrejas, geridas directamente de um escritório nos EUA, não passam do "braço armado" do capitalismo norte-americano no Sul Global.

