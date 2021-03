Tudo isto prova a inépcia da União Europeia a negociar com os grandes grupos económicos. Paga tudo o que lhe exigem, sem garantir as correspondentes contrapartidas.

Opinião Sociedade 3 min.

À espera de uma vacina

Sérgio Ferreira Borges Precisamos de muita paciência, para ultrapassar os tempos difíceis que nos cerceiam as vontades mais legítimas. Além da paciência, precisamos também das prometidas vacinas, que nunca mais chegam.

É raro o dia em que não acordamos com uma notícia sobre os novos atrasos das vacinas. E, raramente, são adiantadas grandes explicações para esses relaxes nos prazos de entrega. A não ser, claro, as dificuldades surgidas no processo de produção. Apenas isto, sem mais pormenores.



As grandes farmacêuticas não dizem mais e a União Europeia mantém um silêncio cúmplice, deixando os governos dos estados-membros e os cidadãos na mais intolerante ignorância. Todos percebem que os prazos que foram prometidos para a sua inoculação não serão cumpridos e não se sabe quando poderão ser.

A indústria farmacêutica é suficientemente poderosa para silenciar o poder político que, neste caso, serve apenas para pagar os biliões que as empresas lhe vão exigir, pelas nossas contratadas vacinas.

A emergência da situação justificava perfeitamente que as patentes das vacinas fossem libertadas, para que pudessem ser fabricadas por outras entidades, com apoios estatais. Os dinheiros públicos seriam assim gastos, com um produto de existência real. Sem isso, para muitos milhões de cidadãos, as vacinas não passam de um produto virtual. Pelo menos, por enquanto.

É também inútil perguntar pelos medicamentos para combater o coronavirus que, há um ano, nos foram prometido.

Mas a indústria farmacêutica prefere guardar os seus segredos, para assim obter os mais escandalosos lucros e subjugar o depauperado poder político aos seus interesses egoístas.

É também inútil perguntar pelos medicamentos para combater o coronavirus que, há um ano, nos foram prometidos. Não existem e não vão existir tão depressa. Para já, as empresas querem explorar as vacinas e os respectivos lucros até ao último cêntimo. Só, depois disso, poderão pensar nos estudos que as conduzam à fórmula milagrosa que garanta uma terapia, contra o mortífero vírus.

Para já, tudo vai ficando adiado, enquanto milhares de vidas se perdem, numa luta desigual, depois de semanas e meses no mais inclemente sofrimento. Tudo isto prova a inépcia da União Europeia a negociar com os grandes grupos económicos. Paga tudo o que lhe exigem, sem garantir as correspondentes contrapartidas. Aconteceu agora com as vacinas, mas tem acontecido com outros produtos e noutras circunstâncias. Geralmente paga, é subserviente, e muitas vezes obediente.

Como resultado de tudo isto, a economia está a definhar, todos os dias, com a perda de empresas, de empregos e de vidas que nunca fizeram mais nada que não fosse trabalhar e contribuir para a criação de riqueza.

Mas os dinheiros públicos escoam-se sem critério e sem proveito, por outras vias. Todos os dias, as câmaras municipais montam dispositivos de vacinação que depois não têm qualquer tipo de utilização, porque faltam as vacinas. Fazendo as contas, nesta altura, o número de vacinados não chega a ser metade, do que estava estipulado.

Perante tudo isto, o poder político - quer seja o de Bruxelas ou o das capitais dos estados-membros - reage com uma inacreditável condescendência, desculpabilizando as grandes empresas farmacêuticas. O grande capital continua a merecer a bonomia do poder político, enquanto os outros, os que trabalham, continuam a pagar as consequências de lógicas tão injustas.

(Este autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.