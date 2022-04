Requerentes de asilo no Reino Unido vão ser enviados para centros de detenção no Ruanda: estamos na era do 'outsourcing' neo-colonial de migrantes.

A era do outsourcing neo-colonial da migração

Raquel RIBEIRO Requerentes de asilo no Reino Unido vão ser enviados para centros de detenção no Ruanda: estamos na era do 'outsourcing' neo-colonial de migrantes.

Há uns tempos, o Guardian e o Financial Times publicaram um daqueles artigos proibidos no jornalismo em que "fontes não identificadas" (diz-que-disse) revelavam que a ministra da Administração Interna britânica, Priti Patel, estava a considerar enviar requerentes de asilo no Reino Unido para a ilha de Santa Helena.

Santa Helena é um British Overseas Territory (território ultramar britânico) do qual também fazem parte Tristão da Cunha e Ascensão. Três ilhas no meio do Atlântico Sul (literalmente), onde só existem mil pessoas, bases militares britânicas, estações meteorológicas, observatórios, e o túmulo de Napoleão Bonaparte, onde morreu no exílio. É um dos lugares mais remotos no mundo.

As fontes não-identificadas estavam correctas sobre as intenções odiosas da ministra, só não acertaram no lugar onde os requerentes de asilo no Reino Unido vão ter de processar papéis: não será numa ilha no meio do Atlântico, mas no remoto Ruanda, a 7000 quilómetros de Londres. Migrantes que atravessem a Mancha em barco, sem papéis ou autorização de residência serão enviados para África enquanto "aguardam deferimento" migratório.

Não é "só" uma questão de ética. Estamos a literalmente a financiar sistemas concentracionários e a criminalização de migrantes.

Não usemos eufemismos: não serão enviados, serão deportados e detidos no Ruanda à "espera" de papéis. Se os papéis forem aceites poderão residir no Ruanda. Se forem indeferidos, "serão deportados apenas para países onde tenham o direito a viver". Em troca, o Ruanda recebe um pacote de 120 milhões de euros em infraestrutura para os migrantes (uma espécie de Hotel Ruanda) e investimento económico. O governo britânico pagará entre 20 a 30 mil libras por pessoa.

O deputado Conservador Andy Mitchell disse que "era mais barato hospedar cada requerente no hotel Ritz, em Londres." Em entrevista à Sky News, Simon Harl (Conservador), Secretário de Estado do País de Gales, disse: "[A decisão] tem o potencial de ser um passo em frente positivo". Jornalista: "Mas o presidente do Ruanda já foi acusado de violações de direitos humanos em mais do que uma ocasião." Harl: "É verdade. Mas isso não altera o facto de a reputação do Ruanda, no que concerne à questão migratória, e o seu desenvolvimento económico, serem fenomenais."

"Fenomenal" é que a reputação do Ruanda na questão migratória não é nova. Apesar de se falar no modelo australiano (a "Pacific Solution") de enviar requerentes de asilo para centros de detenção em Nauru e na Papua Nova-Guiné, o Ruanda já teve um acordo semelhante com Israel. Estima-se que 4 mil pessoas tenham sido deportadas de Israel para o Ruanda e Uganda (entre 2014-2017) num acordo que dava a escolher, a migrantes africanos, "prisão por tempo indefinido" ou um "incentivo de deportação voluntária". Muitos fugiram do Ruanda e voltaram a fazer-se à estrada.

Ainda é cedo para se perceber como é que o Ruanda beneficiará deste acordo. Certamente da mesma forma que a Turquia beneficiou do acordo com a UE para "estancar" a migração síria. Priti Patel vangloriou-se do novo sistema, explicando que será copiado por outros países (como a Dinamarca). "Não tenho dúvidas sobre o modelo que aqui apresentamos, estou convencida de que é pioneiro e de classe mundial, e que será usado como modelo base daqui para a frente."

Estamos na era do outsorcing neo-colonial da migração. Uma espécie de Guantanamo para os que fogem da fome, da guerra, perseguições políticas, violações de direitos humanos. Como se o SEF enviasse para São Tomé requerentes de asilo em Portugal.

Não é "só" uma questão de ética. Estamos a literalmente a financiar sistemas concentracionários e a criminalização de migrantes. A desculpa é que os países europeus se dizem impotentes perante o tráfico nas rotas que atravessam o Mediterrâneo. São também hipócritas quando confrontados com a sua responsabilidade em como décadas de dependência económica e extractivismo neo-coloniais, golpes de estado apoiados pela UE/EUA, ou guerras preventivas/por procuração provocaram ondas de migração em massa. Mas estamos num tempo de soluções absolutas, e em que já ninguém deseja discutir a raiz dos problemas.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

