Uma leitura rápida do formulário de auto-avaliação dá a medida do absurdo: respeitará a empregada de limpeza "os valores da organização"? Será ela "aberta à mudança", ou antes uma conservadora a limpar o chão?

A empregada de limpeza subversiva

Paula TELO ALVES

Entre as muitas indignidades a que a vida moderna sujeita a humanidade, está a avaliação profissional - assente no dogma meritocrático de que tudo é mensurável e reconduzível a ‘rankings’, uma ideia positivista a que uma pessoa nascida depois do séc. XIX devia torcer o nariz. Sobre a seita dos avaliadores, o António Guerreiro, cronista do Público, já disse tudo, incluindo a perversão do método utilizado: é que, como a avaliação não tem bases científicas nem assenta "em nenhum saber", os avaliadores "precisam que os avaliados (que, por sua vez, são os avaliadores dos outros) lhes outorguem legitimidade, que a creditação seja ao mesmo tempo coerciva e consentida". "Esse consentimento tácito é obtido através da autoavaliação que os avaliados são convidados a fazer e que lembra o ritual da autocrítica que era imposto nos regimes comunistas": o avaliado "confessa os seus pecados, incrimina-se a si próprio, denuncia as suas inclinações menos produtivas". Tanto é assim que a avaliação é por vezes precedida de formação para ensinar aos coagidos – perdão, avaliados – como preparar a sua auto-avaliação, num exercício semelhante ao de um condenado que aprendesse a dar o nó na própria corda.



Tive a sorte, no sentido fatalista, de participar num destes exercícios de (de)formação. Entre os formandos, estava uma empregada de limpeza a poucos anos da reforma que falava um francês rudimentar – suficiente para dizer ao chefe que se acabou o detergente, mas totalmente inadequado para o "bulshitting" necessário numa entrevista de avaliação. Imaginar uma mulher que limpa há décadas a porcaria dos outros a ter de se autoavaliar segundo critérios abstrusos, mascarados de pretensa racionalidade, faria duvidar o mais fanático crente no modelo. Uma leitura rápida do formulário de auto-avaliação dá a medida do absurdo: respeitará a empregada de limpeza "os valores da organização"? Será ela "aberta à mudança", ou antes uma conservadora a limpar o chão? Mas a 'doxa' tem muita força, e quem tentou contestar a bondade do conceito acabou a trocar bolas com a seita, no pinguepongue diabólico que coloca a ideologia vigente e quem se lhe opõe a jogar no mesmo campo e a falar a mesma língua. Em vez de abrir brechas no muro da avaliação, a crítica, paradoxalmente, reforça-a.

Suponho que a empregada de limpeza (chamemos-lhe Maria) não tenha lido Bourdieu, nem consta que tivesse biblioteca. Mas quando a formadora lhe sugeriu que se juntasse a um grupo de compatriotas para um exercício que pôs adultos a desenhar – uma espécie de desbloqueador para as massas cépticas –, Maria declinou com um gesto delicado, como declinaria a partir daí todas as propostas para participar. Não disse "preferia não o fazer", como Bartleby no conto de Melville, quando o patrão lhe pedia alguma coisa, mas tão suave foi a sua recusa, e tão firme a sua determinação, que conseguiu desarmar a obstinação da formadora - "it takes two to tango", e para lutar também. Maria só acedeu a apresentar-se ao grupo e a assinar a folha de presença. No mais, silêncio rádio.

Às tantas, quando a maioria já a tinha esquecido, o telemóvel tocou. Maria saiu para atender o telefonema, e quando voltou foi direita à formadora. "Je dois partir maintenant", anunciou. A construção gramatical boicotava a hipótese de recusa: Maria não pediu para abandonar a formação nem ofereceu justificações que pudessem ser questionadas, disse apenas que tinha de se ir embora. Derrotada pela sintaxe, a formadora indagou se havia algum problema em casa. Nem sim, nem sopas: "Je dois partir", repetiu Maria, como se a frase contivesse em si todas as explicações. Foi – e eu fiquei a pensar que a resistência tem muito a aprender com esta empregada de limpeza.