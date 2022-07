A doutrina de choque está aí e nós é que vamos pagar a factura.

Opinião Sociedade 4 min.

Riqueza

A doutrina de choque

Raquel RIBEIRO Os alertas sobre a maior transferência de riqueza dos trabalhadores para as elites durante a pandemia não foram suficientes para soarem alarmes.

A doutrina de choque está aí e nós é que vamos pagar a factura. As empresas de energia, armamento e de segurança esfregam as mãos. A indústria alemã caiu 8,6%. Ursula von der Leyen vai a Israel celebrar contratos de fornecimento gás (lá não se violam direitos humanos, why not?). Cortar nas pensões, subir o IMI, flexibilizar contratos de trabalho é a actual (?) "receita" do FMI para o governo português. Diz que os mercados estão nervosos e eu fico nervosa quando vou ao mercado: não sei se já reparou no preço da fruta?

A ideia é estarmos distraídos com os spins de António Costa e Pedro Nuno Santos, com a expansão da NATO à Suécia e Finlândia como último reduto do "mundo livre", ou da adesão da Ucrânia à UE como espaço de democracia plena (e ainda ontem estávamos a sancionar a Polónia e a Hungria por não serem suficientemente democráticas, why not?)

(...) a transferência de riqueza ocorreu, de facto, e não foi com as sanções económicas da guerra nem com os saques dos iates e propriedades da meia dúzia de oligarcas russos com que nos atiraram areia para os olhos. Quem ficou com o dinheiro?

Porque as dezenas de alertas sobre a maior transferência de riqueza dos trabalhadores para as elites, que ocorreu durante os dois anos da pandemia, não foram suficientes para soarem alarmes nos governos? Não. A guerra na Ucrânia é "só" a pontinha do icebergue: e o degelo parece agora imparável. Nem há oito meses estávamos todos de parabéns a aplaudir protocolos em Glasgow na COP-26, agora se é para fazer fracking ou re-abrir centrais de carvão para boicotar gás russo, why not?

Só que a transferência de riqueza ocorreu, de facto, e não foi com as sanções económicas da guerra nem com os saques dos iates e propriedades da meia dúzia de oligarcas russos com que nos atiraram areia para os olhos. Quem ficou com o dinheiro? Por exemplo: as companhias aéreas, que receberam pacotes de ajuda em milhares de milhões durante a pandemia, aproveitando para despedir trabalhadores ou para lhes cortar salários.

Se não conseguiu apanhar o seu avião esta semana, pense que a maioria daqueles que ainda está a trabalhar nas empresas de aviação, manutenção técnica, handling ou na própria cafetaria do aeroporto são os que ficaram com salários cortados e perdas de direitos durante a pandemia, a quem se pede agora que façam, pelo mesmo dinheiro, o trabalho de três ou quatro pessoas. Sem aumento. Sem compensação. Sem horários. E ainda considera verificar as estrelas do customer service, não é?

Mas a transferência de riqueza vai continuar. Como estamos a assistir com o desmantelamento do SNS ou o escândalo sobre o novo aeroporto Portela-Montijo-Alcochete – porque a Vinci tem "interesses estratégicos": os seus. Ou com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, esta semana anunciando o apoio à capitalização de empresas afectadas pela pandemia: 52% do total (40 milhões de euros) vai todo para o empresário Mário Ferreira (o mesmo que ontem foi alvo de buscas por fraude fiscal), para aumento de capital da sua empresa.

O também presidente da Media Capital (dona da TVI) recebeu um pacote de mais de 3 milhões de euros do Estado em 2020 para "apoio à comunicação social", que não deu jeito para pagar melhor aos trabalhadores com vínculos precários das suas empresas, mas serviu para ir "roubar" a apresentadora Cristina Ferreira à SIC, por exemplo.

Como escrevia o economista João Rodrigues no blogue Ladrões de Bicicletas, em resposta à "recomendação" de Christine Lagarde e Mário Centeno de máxima “contenção nos salários", o que Lagarde e Centeno pedem é a "continuação de transferência do rendimento do trabalho para o capital: de facto, em 2022, se os planos do Governo se confirmarem, a transferência já será aproximadamente de 4%, dado que os salários reais recuarão e a produtividade crescerá".

O que é que isto quer dizer? Que as elites europeias "apostam no mesmo de sempre": "Fazer dos salários a variável de ajustamento a qualquer crise. Ao mesmo tempo, apostam na prossecução da escalada sancionatória, que, a par do poder ganancioso das grandes empresas, faz aumentar os preços na fileira energética. E planeiam responder a uma inflação assim intensificada com perversas subidas de taxas de juro, ou seja, o seu pedido será satisfeito com recessão e desemprego. E há economistas portugueses que acham que é assim que se protege a população mais pobre. Pobre país este."

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.