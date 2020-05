Muito menos os desinfectantes convencionais... No Reino Unido, uma equipa de cientistas conseguiu desvendar alguns dos segredos do novo coronavírus. A começar pela sua resistência a uma variedade de materiais e condições.

A covid-19 não gosta de cobre nem de calor

No Luxemburgo, o trabalho do professor Anupam Sengupta é um dos projetos financiados pela Fundação Covid-19.

Com a sua equipa de cientistas, Sengupta estuda o comportamento dos sistemas vivos em resposta às mudanças no seu ambiente. Há já várias semanas que as interações entre o vírus e os materiais estão a ser examinadas ao microscópio nos laboratórios da Universidade do Luxemburgo.

Anupam Sengupta e a sua equipa de cientistas encarregue de examinar e conhecer o novo coronavírus. E. Duriez, Uni Luxembourg

A covid-19 não morre diretamente em contacto com o ar livre, pois não?

Não. Para sermos corretos, teríamos de reformular a questão porque associamos a morte a algo vivo, mas os vírus são sistemas "não vivos". São entidades bioquímicas passivas. Portanto, a questão é mais sobre a "estabilidade" das partículas do vírus. Isto depende muito das condições ambientais (humidade, temperatura, presença de produtos químicos ou iões) a que os vírus podem ser expostos. No Reino Unido, observámos que a viabilidade do vírus também depende das superfícies sobre as quais o vírus existe ou contamina. Assim, o SARS-CoV-2, o vírus responsável pela covid-19, pode permanecer estável e viável ao ar livre durante um período que vai de alguns minutos a alguns dias.

Estudos recentes indicam que este vírus enfraquece quando exposto a temperaturas elevadas. Enquanto a 4ºC, o vírus SRA-CoV-2 pode ficar estável durante duas semanas, a 70ºC fica inativo em apenas cinco minutos. Esta sensibilidade térmica poderia explicar a rápida e maciça propagação pelo continente europeu no final do Inverno e no início da Primavera, ao contrário de algumas regiões mais quentes do mundo.

Que superfícies são mais susceptíveis ao vírus no dia-a-dia?

Em primeiro lugar, nenhum material é incompatível com o vírus, pelo que pode pousar em todo o lado e contaminar tudo. Mas sim, existem diferenças entre as superfícies. Por exemplo, as partículas do vírus SRA-CoV-2 que podem contaminar plástico ou aço inoxidável permanecem viáveis até 7 dias após a exposição inicial. O mesmo é válido para a camada exterior de uma máscara cirúrgica contaminada. Em madeira tratada (como a do nosso mobiliário) ou em certos têxteis, a estabilidade viral ainda pode ser observada após dois dias, ou mesmo quatro dias em vidro ou papel de nota.

Em relação ao cobre, por outro lado, este período é muito mais curto, apenas 4 horas. No cartão, não foi possível medir SRA-CoV-2 viável após 24 horas. Este tempo foi reduzido a apenas 3 horas para os papéis 'tissue' e impressos.

Note-se que estes tempos não indicam nem medem as hipóteses de um ser humano contrair o vírus através do contacto casual com estas superfícies. Além disso, os estudos foram realizados em condições laboratoriais controladas. No ambiente quotidiano, os dados podem variar consideravelmente.

Qual é o aspeto positivo destes estudos?

O SRA CoV-2 é sensível aos desinfectantes mais comuns, incluindo os métodos de desinfecção à base de álcool ou de surfatantes. Isto facilita a implementação de protocolos de higiene pessoais ou sociais (por exemplo, a limpeza dos transportes públicos). Estas regras revelar-se-ão facilmente eficazes no controlo do vírus em superfícies potencialmente contaminadas. Assim, até à data, continuamos a recorrer a métodos de desinfecção normalizados para remover os vírus das superfícies habitualmente utilizadas, incluindo a pele.

Como cientista, tem um medo especial da covid-19?

É preciso admitir que a covid-19 é especial: este vírus representou um desafio único para a humanidade. Mas a cada dia que passa, estamos a aprender mais sobre as suas implicações para a saúde. Por conseguinte, é da maior importância que os cientistas de todo o mundo partilhem as suas conclusões. Embora não tenha medo da actual crise da covid-19, sou extremamente cauteloso quanto à sua evolução. As últimas 8 a 10 semanas mudaram fundamentalmente a forma como vivemos e interagimos com as pessoas em todas as esferas da vida. Felizmente, a chegada de uma vacina é apenas uma questão de tempo. E a sua libertação para todos significará um regresso à forma como as coisas costumavam ser.

Entretanto, devemos aproveitar a situação para redefinir as nossas prioridades e reorganizar a nossa forma de trabalhar. Pois o fenómeno que, ouso dizê-lo, me causa pesadelos é a aceleração das alterações climáticas. Sem uma firme determinação dos Estados, um sentido de urgência e uma rápida coordenação internacional, haverá uma crise que em breve deixaremos de ser capazes de controlar.

