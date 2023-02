Gosto desta certeza de um encontro rotinado com a comida, do conforto que sinto à quarta-feira.

A fava

A comida tem mais importância à quarta-feira

Ricardo J. RODRIGUES Gosto desta certeza de um encontro rotinado com a comida, do conforto que sinto à quarta-feira.

Eu tinha aterrado em São Paulo ainda o relógio não batia as cinco da manhã, hora estúpida para começar uma incursão na América Latina, mas genial para evitar o trânsito caótico da maior metrópole do hemisfério Sul.

O movimento de carros, ou a falta dele, é de tal forma tremendo que o céu paulista está continuamente repleto de helicópteros – usados por políticos, homens de negócios e todo o tipo de privilegiados para circularem velozes pela urbanidade.

Cheguei então a casa dos amigos que me acolheram a horas francamente impróprias, antes das sete da matina não é hora de receber visitas. Mas tinha sorrisos e abraços à espera, coisa que me faz sentir bem mais privilegiado do que os ricalhaços que circulam por aqui de helicóptero.

Fomos tomar o pequeno almoço – o café da manhã, vá – e confirmei uma certeza que já tinha construído há anos. No Brasil, a comida é sempre uma delícia. Os pratos podem variar entre regiões, mas o apuro do tempero nunca deixa de ser olímpico para o paladar. Mesmo que seja um suco de melancia e um pão na chapa, que foi o que tomei.

Depois do repasto, hesitei se havia ou não de entregar-me aos lençóis, vinha afinal cansado da turbulência aérea. Mas resisti e fui com os meus amigos passear pelo Beco do Batman, um espetacular roteiro de arte urbana que existe na Vila Madalena, bairro boémio de São Paulo.

Rimos um bom bocado enquanto íamos pondo a conversa em dia. Parámos num boteco para uma água, noutro para um café e de repente tinha chegado a hora de almoço.

Como estava meio embriagado de sono, sugeri uma refeição ligeira. Mas os meus amigos, que são tolerantes com tudo, foram severos na resposta. "Ah não dá, quarta-feira é dia de feijoada", avisou o Miguel com o tom de que falhar a tradição teria contornos de sacrilégio.

Também não precisaram de me convencer demasiado, admito. Já sabia que, depois de uma feijoada, perderia qualquer resistência ao sono e à vaga esperança que tinha de atravessar o Atlântico sem jet lag. Mas era pouca perda para o que ia ganhar na delícia.

Em São Paulo há toda uma tradição de perceber qual é a melhor feijoada de quarta-feira na cidade. E, de facto, enquanto atravessávamos as ruas paulistas, não pude deixar de reparar como todos os restaurantes anunciavam que era dia de prato nacional. Repasto pesado, sem dúvida, mas anunciado na exata metade da semana – para dar coragem a toda a rotina de trabalho que ainda sobra.

Em Lisboa, dei por mim a refletir, passa-se a mesmíssima coisa. Nos restaurantes mais tradicionais da cidade, quarta-feira é sempre dia de cozido à portuguesa. É um fenómeno que acontece em todo o lado – cumpre-se desde a insuspeita tasca da esquina até ao requintado Solar dos Presuntos.

E tem a mesma lógica do fenómeno paulista – prato pesado no ponto médio da semana, para dar alento ao que falta cumprir. Não sei se o fenómeno é apenas lusófono. Nunca me apercebi dele no Luxemburgo, por exemplo, o que não quer necessariamente dizer que ele não exista.

O que sei é que gosto desta certeza de um encontro rotinado com a comida, do conforto que sinto à quarta-feira. E como um prato nos pode fazer sentir em casa, preparados para enfrentar o mundo.

