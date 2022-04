A guerra da Rússia é o tema principal. A UE vai fazer jogo com Xi Jinping: se a China apoiar Putin poderá pôr em risco as relações económicas com o seu maior parceiro comercial, que vale 1,9 mil milhões de euros por dia.

A China e a União Europeia estão em cimeira. O que esperar?

Telma MIGUEL A guerra da Rússia é o tema principal. A UE vai fazer jogo com Xi Jinping: se a China apoiar Putin poderá pôr em risco as relações económicas com o seu maior parceiro comercial, que vale 1,9 mil milhões de euros por dia.

A cimeira já estava programada há meses, mas o tema principal mudou radicalmente e passou a ser a situação na Ucrânia. Com a amizade especial - recentemente declarada - entre o presidente Xi Jinping e Putin, e a possibilidade de a China estar a ajudar a Rússia a encontrar soluções para contornar as sanções económicas – nomeadamente através da eventual compra do petróleo e gás – este tornou-se o tema forte da cimeira que decorreu esta manhã e se prolonga pela tarde.

De manhã, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, e o Alto Representante para o Assuntos Externos Josep Borrell, encontraram-se numa ligação vídeo com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang. A partir das 14h, hora de Bruxelas, a discussão é com Xi Jinping, presidente do Partido Chinês, com caráter vitalício, e por inerência presidente da República Popular da China.

Os líderes europeus vão tentar convencer a China a não ajudar o Kremlin na agressão militar em curso contra a Ucrânia e vão acenar com aquilo que mais comove a liderança chinesa: a economia. Nos últimos números fornecidos pelas instituições europeias, a China, que nas últimas décadas se tornou a fábrica do mundo e uma das principais potências económicas, tem muito a perder se arriscar azedar ainda mais as relações já instáveis com a UE.

Em 2021, a China exportou para os países da UE 472 mil milhões de euros em bens, muito mais do que os 223 mil milhões de euros que a União Europeia exportou para a China. Durante o ano, a UE e a China foram os maiores parceiros comerciais do mundo, com um valor de 1,9 mil milhões de euros transacionados todos os dias.

Estes números, que fazem da Europa um mercado gigante para a China estão na base da tática diplomática que Bruxelas vai desenvolver hoje com Li Kegiang e o com o presidente Xi. “Vocês querem mesmo pôr em risco esta importante relação económica; vocês estão dispostos a pôr em perigo a estabilidade e o crescimento da economia global e do vosso próprio país?”, referiu um alto responsável da União Europeia, comentando a negociação que se desenrola esta sexta-feira.

China diz que "sanções extremas prejudicam todas as partes" O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse a Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, que o seu país "escolhe a paz" e que, entre sanções e diálogo, está comprometido com o "diálogo".

Apesar de, oficialmente, a UE referir que não viu ainda evidências de a China estar a apoiar diretamente a Rússia militarmente, os receios de que Pequim possa ajudar Putin a contornar as sanções económicas impostas ainda não foram acalmados. E a hipótese de a UE poder sancionar diretamente a China ainda não está prevista. Se chegar a isso, levará a um violento abanão de todo o comércio internacional.

Um alto responsável da UE referiu que na cimeira EU/China desta sexta-feira, Von der Leyen, Michel e Borrell vão pedir a Xi Jinping que use a sua influência para levar a Rússia a parar a agressão contra a Ucrânia, lembrando também que, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a China tem responsabilidades em usar a sua influência económica e política em prol da paz mundial.

A China 3 em 1: parceiro, adversário e rival

Na página oficial da cimeira, refere-se que “o foco principal será a Guerra na Ucrânia, o envolvimento da comunidade internacional para apoiar a Ucrânia e a dramática crise humanitária criada pela agressão russa e a sua natureza desestabilizadora para a ordem internacional e o impacto global inerente”.

Os outros assuntos discutidos serão as relações bilaterais em áreas de interesse comum como o comércio, clima, saúde e também um diálogo mais construtivo no que diz respeito aos direitos humanos. No documento refere-se que a UE tem consistentemente falado sobre a detrioração dos direitos humanos na China, em particular na porvíncia de Xinjiang, contra os uígures, no Tibete, em Hong Kong e na Mongólia.

Apesar de tentarem manter relações civilizadas, não é segredo para ninguém - nem para os próprios - que as relações entre os dois grandes parceiros comerciais azedaram nos últimos anos. E sobretudo no decurso dos últimos meses. A UE reconhece que houve um crescente número de “fatores irritantes”, além da atual posição chinesa em relação à invasão da Ucrânia.

No entanto, num documento oficial das instituições europeias, recorda-se que, ao mesmo tempo, a UE tem mantido a sua cooperação com a China, que de um país em vias de desenvolvimento se tornou num potentado económico mundial.

Mas as relações não são fáceis de gerir: “A UE continua a negociar com a China, simultaneamente como parceiro para cooperação, mas também como um adversário económico e um rival sistemático”. O difícil será manter este equilíbrio e não fazer da China um inimigo.

