Roberta Metsola, a número dois de Sassoli, tornou-se esta terça-feira presidente do Parlamento Europeu, com uma coligação de bastidores dos maiores grupos políticos que lhe deu uma esmagadora maioria.

Sociedade 5 min.

Nova presidente do Parlamento Europeu

A cavaleira de Malta. Quem é, como chegou lá e o que promete fazer?

Telma MIGUEL Roberta Metsola, a número dois de Sassoli, tornou-se esta terça-feira presidente do Parlamento Europeu, com uma coligação de bastidores dos maiores grupos políticos que lhe deu uma esmagadora maioria. Metsola jura defender todas as causas que a maioria do Parlamento subscreve. Mesmo a causa do direito ao aborto que, pessoalmente, não apoia. Metsola nasceu em Malta, fez 43 anos neste 18 de janeiro e jurou lutar contra todos os que querem destruir o projeto europeu.

A certeza de que Metsola iria garantir o lugar deu-se nesta segunda-feira, dia 17, muitas horas antes de as urnas eletrónicas abrirem, com um acordo assinado entre os maiores grupos políticos do Parlamento, o PPE (Partido Popular Europeu), os socialistas do S&D, e o Renew Europe (liderado pelos franceses de Macron). Por isso, os pequenos grupos como A Esquerda Europeia, que apresentou a candidatura da espanhola Sira Rego, e Alice Bah Kuhnke, dos Verdes, queixaram-se dos acordos de bastidores dos grandes grupos que deixam os pequenos sem hipóteses.

Mas há que tempos que a campanha de Metsola ganhava fôlego. Nas semanas de campanha para a eleição (a mudança de presidente já era esperada mesmo antes da morte inesperada de David Sassoli, a 11 de janeiro) a maltesa apresentou-se como a face moderna do Parlamento Europeu, mas ao mesmo tempo com uma longa experiência política, e capaz de construir consensos difíceis em tempos complicados.

O legado de Sassoli

Na conferência de imprensa que se seguiu esta tarde à sua nomeação relâmpago, à primeira volta, com 458 votos (entre 704 eurodeputados), Metsola garantiu que irá honrar o legado do italiano David Sassoli de fazer pontes, encontrar consensos em matérias complexas, e de não ter medo de assumir posições difíceis. “Vou facilitar acordos e posições e de forma a fortalecer as vozes desta instituição quando tiver que negociar com a comissão e com o Conselho Europeu”. Sassoli gostava de repetir - e ameaçou claramente nas pastas da Lei do Clima e do regulamento do Estado de Direito - que o Parlamento Europeu vetaria leis que não alcançassem a ambição desejada.

Metsola prometeu seguir-lhe a coragem e o legado. Ontem abriu a cerimónia comovente de despedida do presidente morto aos 65 anos referindo-se a ele como um “líder que a Europa perdeu”, “um campeão da democracia” e “um amigo de todos”. E recordou “a sua luta contra a pobreza e injustiça será uma inspiração para todos nós”. “A sua demanda para criar um novo mundo que proteja as pessoas e a natureza continuará a ressoar nesta câmara durante muito tempo”, sublinhou na abertura da cerimónia onde estiveram presentes a mulher de Sassoli, Alessandra, e os dois filhos, Giulio e Livia.

Continuando o legado do anterior presidente, a maltesa disse hoje depois de eleita: “Estarei contra quem queira destruir o projeto europeu. Os que o que quiserem fazer terão que lutar contra mim e esta casa”. Referia-se às tentativas dentro do próprio Parlamento ou de países da União Europeia, vindas de grupos de extrema-direita, de limitar a influência das instituições e dos tratados europeus.

O aborto: a pílula que Metsola teve que engolir

O aborto foi o assunto que quase deitou por terra o apoio do Renew Europe e do S&D à sua eleição. Não só porque em Malta, um país maioritariamente católico, o aborto continua a ser ilegal, mas porque em 2015, Metsola assinou uma declaração com outros eurodeputados do Partido Popular Europeu (PPE) em que se afirmou contra a legalização do aborto. A sua promessa de que iria sempre defender as posições da maioria do PE e não a sua foi o passe de magia para a votação em massa que alcançou.

Em todos os assuntos, incluindo os dos direitos reprodutivos e de saúde sexual, Metsola garantiu esta terça-feira – e já o tinha feito nas semanas de campanha em que se apresentou para o cargo – que irá defender as resoluções da maioria do Parlamento. “E esta casa já se pronunciou repetidamente, e sem nenhuma ambiguidade, a favor da defesa dos direitos reprodutivos e sexuais”, justificou, indicando que as suas posições pessoais, serão subjugadas à sua função de presidente.

Assumindo o papel de representante do Parlamento Europeu, Metsola decidiu, aliás, e tem esse direito estatutário, que não irá exercer o seu direito de voto dentro da instituição.

Dois anos difíceis

Nos dois anos e meio do seu mandato - que levarão até às eleições para o Parlamento Europeu, em 2024 - Metsola prometeu lutar por dar prioridade ao Pacto de Migração - um longo espinho na política europeia. “Passei nove anos no comité das liberdades cívicas negociando o pacto das migrações. Há agora um pacto que foi proposto pela Comissão Europeia que tem sido discutido intensamente no comité e que espero que chegue rapidamente à discussão entre as três instituições”, salientou.

Mas há muitas pastas difíceis para os próximos dois turbulentos anos às quais também irá dar atenção. Por exemplo, a transição energética e a votação do pacote de legislação verde “Fit for 55”, a digitalização da economia, uma era de escassez de matérias primas e de eventual descontentamento social com a inflação, o aumento do poderio militar da União Europeia, que os últimos meses vieram trazer à luz do dia.

E no meio da luta pelo ressurgimento pós pandemia, a necessidade de lidar também contra as forças internas, sobretudo a Polónia e a Hungria, que querem fugir às regras do Estado de Direito. E ainda a ameaça de instabilidade militar vinda da Rússia.

Desde que apresentou a candidatura, Metsola prometeu lutar pela construção do projeto europeu. Esta tarde, na conferência de imprensa exemplificou que a eleição de um eurodeputado de um país pequeno como Malta para liderar a maior assembleia democrática europeia é uma prova de que todas as vozes contam.

Roberta Metsola, formada no prestigiado Colégio da Europa, chegou a Bruxelas em 2004 como adida da delegação de Malta junto das instituições europeias , no ano em que o pequeno Estado de cerca de 500 mil habitantes aderiu à União Europeia. Em 2013 seria eleita eurodeputada e tornou-se particularmente visível como a primeira vice-presidente de Sassoli.

Metsola é casada com um finlandês e é mãe de quatro rapazes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.