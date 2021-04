A cápsula espacial Crew Dragon acoplou à Estação Espacial Internacional

A Crew Dragon, levando quatro astronautas acoplou este sábado à Estação Espacial Internacional.

Redação A Crew Dragon, levando quatro astronautas acoplou este sábado à Estação Espacial Internacional.

A cápsula espacial Crew Dragon, da empresa SpaceX, foi lançada ontem, por um foguetão Falcon 9 com destino à Estação Espacial Internacional (EEI), levando a bordo quatro astronautas.

O Falcon 9 descolou do centro espacial Kennedy, na Florida, Estados unidos, às 05:49 (11:49 no Luxemburgo), depois do adiamento do lançamento por um dia devido a condições meteorológicas adversas, tornando-se o terceiro voo tripulado de uma cápsula espacial da SpaceX, empresa privada dirigida pelo magnata norte-americano Elon Musk.

Na Crew Dragon seguem o francês Thomas Pesquet, que cumprirá a sua segunda missão na EEI, os norte-americanos Shane Kimbrough e Megan McArthur (comandante e piloto de voo, respetivamente) e o japonês Akihiko Hoshide. A tripulação desta missão ficará seis meses na EEI, onde a Crew Dragon deverá acoplou este sábado.

É a primeira vez que a SpaceX usa um foguetão e cápsula recicladas para lançar astronautas da NASA, o mesmo processo usado há vários anos para reabastecer a estação espacial internacional.

O foguetão Falcon 9 foi usado em novembro passado no segundo voo tripulado da SpaceX, que para o lançamento de hoje substituiu algumas válvulas e placas do isolamento térmico e instalou paraquedas novos na cápsula, chamada Enseavour em homenagem ao antigo vaivém espacial da NASA.

A capacidade de reutilização é vital para os esforços da SpaceX de possibilitar os voos espaciais a civis, entre os seus outros projetos, como levar à Lua astronautas da NASA e instalar uma base em Marte.

Para setembro está marcado o primeiro voo espacial privado da SpaceX e no mês seguinte deverá acontecer o quarto lançamento de uma tripulação da NASA.

A Boeing, que a NASA também contratou para transportar astronautas, não deverá começar a fazer lançamentos até 2022 porque precisa de repetir um voo experimental não tripulado da cápsula Starliner, o que poderá acontecer no fim do verão.

Apesar da hora, muitas pessoas estacionaram os carros nas bermas da estradas junto ao local do lançamento para testemunhar o momento da descolagem.

A NASA limitou o número de convidados para ver de perto o lançamento por causa das restrições aplicadas por causa da pandemia da covid-19.

