981 portugueses adquiriram nacionalidade luxemburguesa em 2020

Susy MARTINS No total, o Grão-Ducado atribuiu a nacionalidade luxemburguesa a 9.389 cidadãos estrangeiros, no ano passado. Número desceu em relação a 2019, com 11.451 passaportes luxemburgueses atribuídos.

Do total de 'novos' luxemburgueses no ano passado, 981 eram portugueses, sendo que 20 destes adquiriram a cidadania luxemburguesa através da naturalização. Outros 349 portugueses maiores de idade 'tornaram-se' luxemburgueses por terem completado pelos menos sete anos de escolaridade no país.

Já no caso de outros 449, o pedido foi feito após atingirem os 12 anos de idade, sendo o passaporte luxemburguês atribuído porque nasceram e vivem atualmente no Grão-Ducado.

A lei permite também que ao fim de pelo menos 20 anos de residência no país, os estrangeiros possam adquirir a nacionalidade luxemburguesan sem terem de fazer o exame à língua luxemburguesa. Têm apenas de frequentar 24 horas das aulas de luxemburguês. Foi o caso de 144 portugueses.

Entre as nacionalidades que mais obtiveram o passaporte luxemburguês em 2020 foram os franceses (em 1° lugar com 2.264 'novos' passaportes), seguidos dos brasileiros (1.799) e belgas (1.013). Os portugueses surgem na quarta posição, com 981 pedidos aceites.



