92% dos residentes querem lei que responsabilize empresas que exploram no estrangeiro

Henrique DE BURGO Esta é uma das conclusões de uma sondagem TNS Ilres divulgada esta segunda-feira a pedido da plataforma "Iniciativa do Dever de Vigilância", que junta 17 organizações da sociedade civil.

Cerca de 92% da população do Grão-Ducado é a favor da adoção de uma lei nacional que obrigue as empresas sediadas no país a tomar medidas para evitar violações dos direitos humanos quando parte dos seus negócios for realizada no estrangeiro. Esta é uma das conclusões de uma sondagem TNS Ilres divulgada esta segunda-feira a pedido da plataforma "Iniciativa do Dever de Vigilância", que junta 17 organizações da sociedade civil.

Segundo a plataforma, uma nova lei neste sentido "ajudaria a garantir que as empresas respeitem os direitos humanos quando parte dos seus negócios for realizada no estrangeiro, já que as atividades económicas das empresas podem ter impactos negativos sobre os direitos humanos em todo o mundo", refere o documento.

Trabalho infantil, uso massivo de produtos tóxicos perigosos para a saúde, trabalho forçado, apropriação indevida de terras e danos ambientais são algumas das atividades ilegais a que empresas com sede no Luxemburgo estão ou podem estar envolvidas.

Já sobre a questão do meio ambiente, 93% dos sondados mostra-se favorável à inclusão de aspetos ambientais numa futura lei, a fim de evitar que os danos ambientais tenham um impacto negativo sobre os direitos humanos. Além disso, 85% consideram que as vítimas de violação dos direitos humanos sob responsabilidade das empresas com sede no Luxemburgo devem ser autorizadas a pedir uma compensação ao Grão-Ducado nos tribunais luxemburgueses.

Com base nestes resultados, a plataforma "Iniciativa do Dever de Vigilância" pede ao ministro dos Negócios Estrangeiros e da Imigração, Jean Asselborn, que possa atuar de forma clara sobre esta matéria.



