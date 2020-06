Cerca de 80 cidadãos luxemburgueses encontram-se retidos no estrangeiro desde quinta-feira e não podem regressar ao Grão-Ducado, encontrando-se actualmente bloqueados em países como Estados Unidos, Marrocos e Filipinas e também na América Latina.

80 Luxemburgueses continuam bloqueados no estrangeiro

Redação Cerca de 80 cidadãos luxemburgueses encontram-se retidos no estrangeiro desde quinta-feira e não podem regressar ao Grão-Ducado, encontrando-se actualmente bloqueados em países como Estados Unidos, Marrocos e Filipinas e também na América Latina.

As embaixadas luxemburguesas têm desempenhado um papel importante no cuidado e repatriamento dos cidadãos, mas por enquanto o seu regresso a casa ainda está relativamente comprometido e o Ministério dos Negócios Estrangeiros está bem ciente do problema.

Devido à pandemia de Covid-19, não foram só as fronteiras que foram fechadas, mas também o espaço aéreo pelo que muitos voos foram cancelados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.